Melodifestivalvinnaren Cornelia Jakobs: "Det här kan inte vara sant, det måste vara en dröm"

Cornelia Jakobs låt Hold me closer är det första svenska bidraget med en kvinnlig artist som går vidare till Eurovisionen sedan 2014. Låten är också det första svenska vinnande bidraget med fler än en kvinnlig låtskrivare.

Då det stod klart att sångaren och låtskrivaren Cornelia Jakobs, 29, vinner årets Melodifestivalen och hon skulle gå mot scenen var hon så chockad att hon föll ihop på golvet som om hennes ben inte längre kunde bära.

– Det blev någon typ av kollaps tror jag, eller typ ett chocktillstånd. Det är lite svårt att återberätta eftersom det är som om det blir helsvart och helvitt på samma gång, och man förstår inte riktigt vem man är. Det är svårt att beskriva faktiskt, men en total explosionsartad eufori.

– Jag upprepade bara “det här är så sjukt, så sjukt, så sjukt”. Jag hamnade i en slags loop med tanken “det här kan inte vara sant, det måste vara en dröm”, säger Cornelia om sina tankar då hon fick veta att hon vunnit.

Det är inte första gången Jakobs deltar i Melodifestivalen. Jakobs tävlade med tjejgruppen Love Generation 2011 och 2012, samt som låtskrivare 2021 med låten Best of me.

– Det jag gjorde annorlunda nu var kanske att jag förmedlade känslor. Det var mer som en produkt då 2011, vi var inte med och skrev musiken. Jag var ganska mycket yngre, och gick ännu i gymnasiet. Det var mer en jätterolig grej. Jag fick mycket erfarenhet, men jag kan inte riktigt känna igen mig själv i det längre.

Jakobs berättar att Melodifestivalen var något som hon mer eller mindre halkade in på, och att det därför tog många år innan hon stannade upp och tänkte “men vänta, vad vill jag?”.

Hold me closer handlar om Jakobs smärtsamma break-up

Då Jakobs tävlade i årets upplaga av Melodifestivalen sjöng hon sitt bidrag på ett sällsynt rått och känslosamt sätt. Lyriken är emotionell och behandlar hjärtesorg som många kan känna igen sig i. Låttexten är skriven av Isa Molin och David Zandén tillsammans med Jakobs.

Sångens struktur har också en kurva, där den börjar lugnare och växer i refrängen och den här kontrasten ökar sångens slagkraft. Det att Jakobs kontakt till lyriken var uppenbar under hennes framförande beror delvis också på att låten handlar om Jakobs ex-partner.

– Jag var mitt i en break-up då vi skrev låten, så det var tärande. Jag tror inte att jag någonsin känt något så smärtsamt inför en break-up som jag gjorde då. Det var övertagande i mitt liv, så det var naturligt att låten handlade om det. Låten bygger på alla händelser, känslor och tankar kring det.

Bild: Anna-Lena Ahlström

Jakobs vill förmedla känslor med sin musik och säger att det är det finaste hon vet är då någon säger att den känner något då den hör hennes musik.

– Det är ju väldigt utelämnande att vara artist. För mig är det kärnan, och det är därför jag skriver låtar, därför jag sjunger och uppträder live. Jag älskar starka känslor oavsett vad de är. Jag tycker det är det mäktigaste som finns – att vi som människor kan känna sådana här saker.

Första svenska Eurovisonsbidraget med två kvinnliga låtskrivare

Efter många år av svenska bidrag med manliga artister blir Cornelia Jakobs, den första svenska kvinnan att gå vidare till Eurovisionen sedan 2014 (med undantag av The Mamas, som vann Melodifestivalen år 2020 men som inte kunde gå vidare till Eurovision på grund av coronapandemin).

– Vi har också det första svenska Eurovisonsbidraget som har två kvinnliga låtskrivare. Det är ju både sorgligt och fett. På ett sätt blir man sorgsen, liksom skojar ni, har vi aldrig haft en låt tidigare med två kvinnliga låtskrivare? Det är helt sjukt, man blir ju upprörd liksom, man blir ju arg, säger Cornelia och skrattar till.

– Men om man istället ska se glaset halv fullt så känns det fett, och jag känner mig jätteärad att jag och Isa bryter den normen nu och kan visa att det går jättebra att ha två kvinnor med, så bjud in oss i rummen tack!

Eurovison 2022 i Italien: Vinnaren beror helt på vad folk är sugna på

I fjol vann italienska Måneskin Eurovisionen i Rotterdam och därför hålls Eurovisionen i år i Italien i Turin.

– Det känns jättebra inför Italien. Jag vet inte om jag är lyckligt ovetande nu. Jag var ändå orolig före Melodifestivalen, att kommer jag kunna släppa alla mina hjärnspöken och hur kommer det påverka mig, men det gick jättebra och jag tänker att Eurovision kommer att vara en förlängning av det.

– Det verkar finnas så många olika genrer med i år så det kan verkligen gå hur som helst. Det beror helt på vad folk är sugna på.

Scenen ser annorlunda ut i Italien, och även om Jakobs inte känner något behov av att ändra på uppträdandet så kommer de att behöva anpassa uppträdandet så att det ser bra ut på den internationella scenen.

– Vi har haft möten om till exempel vad vi ska göra med den jättestora juvelen som är på scenen och som alla ska ha i sitt nummer. Det är mycket som händer visuellt på scenen så det får vi jobba runt. Jag ska göra allt för att hålla intimiteten och känslan.

Efter Eurovision har Jakobs inga planer på att sakta ner. Jakobs vill snarare trycka gasen i botten.

– Min dröm är en Europaturné. Jag längtar till att få spela en riktigt lång en och en halvtimmes konsär. Jag har både gamla och nya låtar, jag håller på med ett album och släpper också singlar före det. Så jag vill bara göra det jag gör nu på större skala.

– Jag vet att mitt team också pratar med festivaler här i Finland inför sommaren, så jag hoppas de kommer att kunna lösa det, det vore jättekul.