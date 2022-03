Vladimir Putin en utmaning för underrättelsetjänsterna i väst – försöker ta sig in i hans huvud för att få reda på hans nästa drag

I årtionden har underrättelsetjänsterna i väst försökt ta sig in i Putins tankevärld för att bättre förstå honom och hur han handlar. Men den före detta KGB-agenten har visat sig vara en svår nöt att knäcka.

Vilket är president Putins nästa drag när det gäller kriget i Ukraina? Den frågan är på hela världens läppar just nu.

Och för de västerländska underrättelsetjänsterna, bland annat för de amerikanska, har det blivit en topprioritet att försöka ta reda på den saken.

Underrättelsetjänster analyserar rutinmässigt världsledare. Med hjälp av underrättelseuppgifter studerar de personens bakgrund, relationer, hälsa.

Allt i ett försök att förstå hur personer fungerar. Också diskussioner med andra världsledare analyseras.

Bildtext Underrättelsetjänster analyserar rutinmässigt världsledare. Bild: Dennis Brack / Pool / EPA

Putin ökänt svår att avläsa

Redan tidigare har västerländska spioner försökt komma Putin in på skinnet. Men det har visat sig vara en ytterst svår uppgift. Han och hans avsikter är ökänt svåra att utläsa.

På grund av sin bakgrund inom KGB är Putin mycket medveten om vad utländska underrättelsetjänster är kapabla till. Och traditionellt spionage fungerar inte när det gäller Putin.

Bildtext Traditionellt spionage fungerar inte på Putin. Bild: Sergei Gunejev / EPA

– Det är mycket svårt i ett system som är så väl skyddat som Ryssland att få bra underrättelseuppgifter om vad som rör sig i Putins huvud säger Sir John Sawers till brittiska BBC.

Han är tidigare chef för den brittiska underrättelsetjänsten MI6.

Putin undviker elektroniska apparater som smarttelefoner, han skickar inga textmeddelanden, undviker internet, förbjuder ofta människor att göra anteckningar, och berättar inte mycket för sina medhjälpare.

Vilket gör det svårt för underrättelsetjänster att snappa upp hans avsikter.

Lever i en bubbla

Putin lever isolerad i en bubbla som han själv har skapat. Det betyder att också information utifrån har svårt att nå fram till honom.

– Han är ett offer för sin egen propaganda, han lyssnar bara till ett visst antal människor och stänger ute allt annat, säger Adrian Furnham till BBC.

Han är professor i psykologi och medförfattare till boken The Psychology of spies and spying.

– Dessutom är det Putin som fattar alla beslut i Kreml, säger den förre chefen för CIA:s Rysslandsoperationer, John Sipher, till BBC. Vilket gör utmaningen att få underrättelseuppgifter ännu större.

Bildtext Så gott som omöjligt att få uppgifter om Putin av människor nära honom. Bild: Alexei Nikolsky/TASS/All Over Pr

Att få uppgifter om Putin av människor nära honom är också så gott som omöjligt. Putins närmaste cirkel av förtrogna har aldrig varit stor men när det gäller beslutet att invadera Ukraina var cirkeln bara en handfull människor.

Putins inre krets har krympt – domineras helt av hökaktiga underrättelsemän Oligarker och ekonomer har förlorat inflytande.

Enligt de västerländska underrättelsetjänsterna är det frågan om så kallade sanna troende, ja-sägare som delar Putins tänkesätt och fixeringar.

Och före invasionen varnade både brittiska och amerikanska underrättelsetjänster för att Putin hade fått felaktig information av sina rådgivare som gav en rosig bild av en invasion av Ukraina. Att den skulle gå snabbt och enkelt.

Putins rådgivare tros ha varit motvilliga att säga något som han inte ville höra.

Känner sig Putin inträngd i ett hörn?

De ryska trupperna i Ukraina har inte avancerat i den takt som Putin hade tänkt sig.

Och enligt västliga underrättelseuppgifter är det möjligt att den ryska presidenten fortfarande inte vet exakt hur dåligt det går för hans trupper i Ukraina för att ingen vill informera honom om det.

Många i väst är rädda för att de massiva sanktionerna mot Ryssland får Putin att känna sig inträngd i ett hörn och att han ska handla därefter och gå till en större och mer brutal attack.

Bildtext Får sanktionerna mot Ryssland Putin att känna sig inträngd i ett hörn? Bild: THIBAULT CAMUS/EPA-EFE/All Over Press

Och de västerländska underrättelsetjänsterna ser det därför som ännu viktigare att försöka ta reda på hur Putin handlar under tryck för att krisen inte ska eskalera ytterligare.

– Vi oroar oss för att Putin ska göra någonting otroligt förhastat på ett trycka på knappen-sätt, säger professor Adrian Furnham till BBC.

Det vill säga att Putin ska använda kemiska vapen eller till och med taktiska kärnvapen.

– Därför är det av största vikt för väst att förstå vad som kunde utlösa en farlig reaktion, säger Furnham.

Källor: BBC, CNN, The Washington Post, Time, Nikkei, Politico