Toppmötenas supertorsdag i Bryssel – kommer Bidens besök att dämpa Europas oro och stärka enigheten?

Det har gått exakt en månad sedan Rysslands attack mot Ukraina inleddes, men västs hårda sanktioner mot Ryssland har ännu inte lyckats vända krigets gång.

Istället finns det en oro att Kreml kommer att använda kemiska eller biologiska vapen mot Ukraina.

När Biden nu med kort varsel besöker de tre toppmötena som hålls hos Nato, EU och tillsammans med G7-länderna i Bryssel, är tanken är att man ska kunna sända en ny och stark signal till Ryssland att den västliga enigheten består.

Och att nya åtgärder är på väg. Men frågan är om man på så här kort varsel kan leverera avgörande beslut.

Sanktioner mot dumaledamöter att vänta?

Enligt källor i Vita Huset som citeras av amerikansk media kommer president Biden att ge besked idag om sanktioner mot hundratals ryska dumaledamöter.

I övrigt är man såväl från amerikanskt som från EU-håll förtegen om detaljerna kring straffåtgärderna mot Ryssland.

Inom EU är man ännu inte redo för ett nytt femte sanktionspaket utan det handlar i detta läge om att finslipa de redan existerande sanktionerna, och att eliminera de kryphål som har upptäckts.

Beräkningar som organisationen CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air ) har tagit fram visar att EU under den gångna månaden betalat över 18 miljarder euro till Ryssland för fossila bränslen.

Men på grund av många kontinentaleuropeiska länders beroende av rysk energi är sanktioner på detta område fortfarande svåra att genomföra.

Kommissionsordförande Ursula von der Leyen sa inför mötet att hon vill få en garanti från USA att landet kan leverera flytande naturgas till Europa under de närmaste två månaderna.

– Vi siktar på att få ett löfte på extra tillgångar för de kommande två vintrarna, sa von der Leyen.

Nato lovar ytterligare förstärkning av den östra flanken

Fyra nya stridsgrupper kommer att placeras ut i de östliga Natoländerna Bulgarien, Ungern, Rumänien och Slovakien, sa Natochefen Jens Stoltenberg vid en presskonferens igår

Natoledarna väntas också besluta om mer hjälp till Ukraina, i form av skyddsutrustning mot kemiska, biologiska, radiologiska och kärnvapenhot.

– Om kemiska vapen används kommer det att fullständigt ändra konfliktens natur, och det skulle vara ett flagrant brott mot folkrätten och få långtgående effekter, sa Stoltenberg.

President Joe Biden väntas under sina diskussioner med Natoländerna också försäkra dem att Natos artikel 5 gäller, det vill säga den artikel som handlar om att man kollektivt ska försvara ett medlemsland ifall det blir attackerat.

En försäkran som eventuellt kan skingra oron i framför allt de baltiska länderna och Polen.

Bildtext Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg varnar för konsekvenserna ifall Ryssland använder kemiska vapen. Bild: Kenzo Tribouillard / AFP

Biden fortsätter på fredag till Polen

Medan EU-ledarna på fredag fortsätter sina diskussioner om energifrågan och hur man minskar beroendet av Ryssland, reser Biden vidare till Polen.

På grund av säkerhetsskäl kommer han inte att åka till Ukraina, men väljer istället att personligen bekanta sig med läget i Polen ditt miljontals ukrainare har flytt.

Biden väntas besöka de amerikanska trupper som är stationerade i landet, men också hålla överläggningar med ledarna för ett av de mest utsatta Natoländerna i Ukrainas grannskap.