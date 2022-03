"Long time, no see" – slut på långa landslagsbojkotten: Ada Hegerberg gör comeback för Norge

Sedan 2017 har hon konsekvent tackat nej till landslagsspel. Men nu gör en av världens bästa fotbollsspelare comeback till VM-kvalet. Det känns otroligt bra att komma hem, säger Hegerberg i en videohälsning under landslagets presskonferens.

Fotbolls-EM väntar på sommaren och före det fortsätter VM-kvalet för damerna.

När Norge presenterade sin trupp inför VM-kvalmatcherna i april på torsdagen, bekräftades det som norska TV2 ryktade om redan på onsdag: Ada Hegerberg gör comeback i norska damlandslaget.

– Long time, no see. Jag är tillbaka till nästa samling mot Kosovo och Polen. Det känns otroligt att komma hem och tillbaka till laget, säger Hegerberg under landslagets presskonferens via en videohälsning, enligt NRK.

Sedan 2017 har Hegerberg enbart fokuserat på spel för sin franska klubb Lyon. Hegerberg är alla tiders Champions League-målskytt och har vunnit flera titlar med Lyon. År 2018 vann hon historiens första Ballon d'Or, guldbollen, för kvinnor.

– Det är väldigt skoj att presentera Ada, både utifrån situationen som är och den som varit. Alla våra bästa spelare är tillgängliga igen, det var de inte tidigare, kommenterade förbundskapten Martin Sjögren på presskonferensen.

Har haft tid att reflektera

Norge har fått klara sig utan superstjärnan sedan EM i Nederländerna – där laget stod för en svag insats – för lite under fem år sedan. Hegerberg har sedan dess bojkottat landslaget på grund av stridigheter med förbundet. Enligt henne har norska fotbollsförbundet inte gjort tillräckligt för att stödja kvinnorna i grenen.

Till NRK säger stjärnan nu, via sin agent, att hon haft tid att reflektera över situationen.

– Jag har kunnat ha väldigt ärliga diskussioner med fotbollsförbundet, framförallt med Lise Klaveness. Jag älskar mitt land och jag är väldigt glad för att kunna komma tillbaka till laget och starta en ny historia, säger Hegerberg enligt ett utlåtande till NRK.

Norge möter Kosovo i en VM-kvalmatch den 7 april, och sedan Polen den 12 april.