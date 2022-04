Sju miljoner kilo bioavfall går förlorat i Vasaregionen: "Att sortera är en av de större miljögärningar som en människa kan göra"

I april väntas Vasaregionens avfallsnämnd ta beslut om bioavfallsinsamlingen från småhusen på Stormossens område. Förslaget som ligger på bordet är att bioavfall ska samlas från varje hushåll från och med hösten 2023.

Senast sommaren 2024 får småhusen i regionen ett till avfallskärl på sina gårdar. Då blir det obligatoriskt för alla hushåll i orter med fler än 10 000 invånare att sortera bioavfall. Det här gäller småhus som är belägna på tätortsområde och dessa områden är inte nödvändigtvis knutna till kommungränser.

För Vasaregionen innebär det att 40 procent av de 20 000 småhus som finns på området kommer att ha ett bioavfallskärl.

Men förändringen kan träda i kraft tidigare om avfallsnämnden så bestämmer. Nämnden kan välja att skärpa insamlingen ytterligare så att den omfattar alla hushåll på Stormossens område, det vill säga samtliga hushåll i Vasa, Korsholm, Storkyro, Malax, Vörå och Korsnäs.

Bildtext Sortering av bioavfall kan bli obligatoriskt för alla hushåll på Stormossens område. Bild: Anne Teir-Siltanen / Yle

Avfallschefen vill se lika villkor för alla

För tillfället gäller obligatorisk bioavfallsinsamling för bostadsbolag med fem eller fler bostäder. Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst vill att insamlingen av bioavfall ska inkludera samtliga hushåll. Det vore mest rättvist och tydligt, anser hon.

– Mitt förslag är att vi i fortsättningen ska samla bioavfall från alla småhus på vårt område. Det är en jättebra råvara som Stormossen behöver för att göra biogas och vi har ju redan en anläggning som omvandlar avfallet till biogas. Varför skulle vi inte utnyttja möjligheten? frågar sig Enell-Öst.

Bildtext – Om förändringen gäller alla så sitter vi alla i samma båt och det kan vara motiverande att alla ska dra sitt strå till stacken, säger avfallschef Camilla Enell-Öst. Bild: Yle/Malin Hulkki

Förslaget som Enell-Öst lägger fram är att bioavfall blir obligatiriskt för alla hem på Stormossens område från och med 1.10 2023. Fortsättningsvis skulle det också finnas möjlighet för de som vill använda kompost. Avfallsnämnden tar upp ärendet den 12 april.

Varför skulle vi inte utnyttja möjligheten? ― Camilla Enell-Öst, avfallschef

Krav på materialåtervinning

De nationella och kommunala målsättningarna för materialåtervinning är ambitiösa. Dessa mål har även kommunerna, som lyder under Vasaregionens avfallsnämnd, godkänt när de klubbat igenom det avfallspolitiska programmet.

– Målsättningen för materialåtervinning är minst 55 procent (senast 1 januari 2025, red.anm.). I nuläget ligger vi på 35 procent. Det betyder att stora mängder avfall ska bort från förbränning och till materialåtervinning. För att vi ska nå målsättningarna behöver mycket material fara i en annan riktning, säger Enell-Öst.

Vad krävs för att bioavfallsinsamlingen ska vara genomförbar?

– Konkurrensutsättningen för 40 procent av hushållen görs nu under våren eller sommaren. Och innan den görs måste det vara klart om det är alla eller bara 40 procent av hushållen, säger Enell-Öst.

Det är inte bara bioavfallet som ska intensifieras i framtiden. Även det brännbara avfallet ska ses över.

– Om man sorterar förpackningar och bioavfall så blir det väldigt lite brännbart avfall kvar. Jag hoppas att invånarna och beslutsfattarna tycker att det är en bra sak och att vi tillsammans jobbar mot målen med Stormossen och transportföretagen. Kommunerna på området har också sina målsättningar om kolneutralitet, och det här går hand i hand med deras målsättningar, säger Enell-Öst.

Bildtext För att uppnå målsättningarna för materialåtervinning borde flera hushåll sortera förpackningar i framtiden. Bild: Yle/Sune Bergström

"Området utmanande"

Tanken på obligatorisk insamling av bioavfall från samtliga småhus är god, men svår att förverkliga i praktiken, menar avfallsnämndens ordförande Johan Håkans (SPF).

– Tanken är ju jättegod och det är en viktig produkt, men vårt område är utmanande. Det är arealmässigt stort och består av stad, tätort, landsbygd, skärgård och glesbygd. Man måste se var det lönar sig att samla in det och var inte löns och lita på att folk komposterar, säger Håkans.

På vilka områden anser du att det lönar sig och inte lönar sig att samla bioavfall?

– Vasa stad är ett område där det säkert skulle fungera och ge ganska stora enheter utan att köra så många kilometrar. Men om du tänker att man ska ut till Vallgrund så är man nog ute och seglar. Jag menar, man får inte ett bioavfallskärl i en transportbil så att det blir ekonomiskt med tanke på bränslepriser, säger Håkans.

När bilen hämtar brännbart avfall, finns det ingen möjlighet att den hämtar bioavfall på samma gång?

– Säkert finns det, inte är det omöjligt. Men nu för tillfället kan jag inte uttala mig om det då vi har brännbara avfallets transporter i förvaltningsdomstolen, säger Håkans.

– Tanken är ju jätte god och det är en viktig produkt, men vårt område är utmanande ― Johan Håkans, ordförande Vasaregionens avfallsnämnd

Tvist från 2014

Ärendet som nu är uppe i förvaltningsdomstolen kan beskrivas som en långkörare. Tvisten gäller avfallstransporterna på området och bottnar i problematiken huruvida transporterna bör administreras av kommunala eller privata aktörer.

Två privatpersoner har besvärat sig till förvaltningsdomstolen gällande beslut beträffande avfallstransporterna som avfallsnämnden tidigare tagit (18.1.2022). Därmed ska ärendet behandlas på nytt i förvaltningsdomstolen. Avfallshanteringschef Enell-Öst anmälde om avvikande åsikt när beslutet togs.

Bildtext Avfallstransporterna får inte vara ett hinder för sopsortering, anser avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst. Bild: Anne Teir-Siltanen / Yle

400 varv runt jorden i en personbil

Enligt Stormossens beräkningar som baseras sig på bolagets plockanalyser går över sju miljoner kilo bioavfall till förbränning. Rätt sorterat skulle mängden räcka till en körsträcka på 15 600 000 kilometrar, vilket motsvarar 400 varv runt jorden.

– Nog är det en rolig liknelse, men jag ser ingen riktig relevans i den. Jag skulle nog jämföra det på ett annat vis. Men jag kan inte säga, jag är varken kemist eller biolog, säger Håkans.

På vilket sätt tycker du jämförelsen borde göras?

– Jag ser ingen vits med att jämföra det på något sätt. Det är bra så länge vi håller Westenergy och Stormossen igång och får ut produkter därifrån. Och vi ser ju att busslinjer och avfallstransportbilar börjar övergå till gas, så visst är det en fin sak om vi får det att fungera – lokalt, säger Håkans.

Håkans betonar att insamlingen av bioavfall är en bra sak, men efterlyser planering och "rim och reson".

– Jag ser fortfarande ingen ekonomi i det, att köra 150 kilometer efter några kilo. Det måste finnas en plan och det kräver 9000 hushåll nära varandra för att man ska få ekonomi i samlandet, säger Håkans.

Bildtext Johan Håkans, ordförande i Vasaregionens avfallsnämnd, lyfter fram möjligheten till egen kompost som ett alternativ till obligatorisk insamling för samtliga småhus. Bild: Niko Mannonen / Yle

Håkans förväntar sig inga stora förändringar gällande bioavfallsinsamlingen.

– Inte blir det fler folk i Österbotten med tiden. Vi som bor i glesbygden kommer inte att flytta till staden för att hitta ett närmare ställe att kasta bananskalet i. Under min livstid kommer det inte att ske några stora förändringar, om man inte på något sätt kan intensifiera processen så att man får ut ännu mer av ett kilo bioavfall än vad man får idag, säger Håkans.

"Ett välbalanserat förslag"

Vid Stormossen beskriver vd Aimo Latvala det framlagda förslaget som välbalanserat med tanke på målsättningar inom EU och Finland. Och också med tanke på nämndens egna avfallspolitiska mål.

– För att nå målsättningarna krävs att vi gör något betydligt annorlunda eftersom materialåtervinningen på vårt område är 35 procent, säger Latvala och hänvisar till uppställda mål på 65 procent gällande materialåtervinningen under de kommande tio åren.

Latvala konstaterar att ambitiösa mål kräver åtgärder.

Bildtext – Det är ett måste att trygga bioavfallet från det egna området, säger Stormossens vd Aimo Latvala. Bild: Rasmus Karlsson / Yle

Sju miljoner kilo bioavfall i fel skräptunna

Av allt bioavfall som hushållen på Stormossens område producerar kommer en tredjedel till Stormossens biogasanläggning. Resten, det vill säga två tredjedelar, åker med det brännbara avfallet till Westenergys förbränningsanläggning. På så vis går värdefull råvara förlorad.

Att rikta avfallsströmmarna rätt är viktigt för Stormossen. Idag producerar Stormossen gas till stor del på bioavfall som andra avfallshanteringsbolag levererar.

Av det bioavfall som Stormossen gör biogas på idag kommer under hälften från eget område.

Bioavfall levereras till Stormossen av bland annat Ekorosk, Vestia och några mindre aktörer. Kontrakten med dem är i regel ettåriga och de kan i framtiden välja att leverera bioavfallet till annan aktör efter konkurrensutsättning.

– Om vi går miste om dem och inte får ersättande mängder från eget område i framtiden då är hela biogasinfrastrukturen och busstrafiken i fara, säger Latvala.

– I skuggan av kriget i Ukraina bör vi satsa betydligt mer i lokalproducerade bränslen och gödslingsämnen ― Aimo Latvala, vd Stormossen

Sortering minskar koldioxidavtrycket

Bussarna står i dagsläget för hälften av gaskonsumtionen. Tolv gasbussar bli 19 i höst, samtidigt som intresset för medeltunga biogasdrivna fordon ökar.

– Konsumtionen av biogas stiger i runda slängar med 25 procent per år. Så det är klart att vi måste få in mera bioavfall. Annars riskerar vi att bli utan och vi riskerar att bli tvungna att köpa in biogas inom loppet av två till tre år, säger Latvala.

Av plockanalyser som gjorts i Sundom och Bobäck i Vasa har det visat sig att brännbart avfall från småhusen innehåller 50 procent bioavfall.

– Att sortera är en av de större miljögärningar som en människa kan göra. En som sopsorterar kan halvera sitt koldioxidavtryck med hälften när det kommer till avfall jämfört med en som inte sorterar, säger Latvala.

Bildtext Biogasbussarna i Vasa blir fler till hösten. Bild: Yle/Anna Kurtén

Hur bemöter du argumentet om att det inte är hållbart med transporter som åker långt för att hämta relativt litet bioavfall?

– Alla hus har ju brännbart idag, och gör man det på ett koordinerat sätt så får man det säkert att fungera i 99,9 procent av fallen på ett kostnadseffektivt sätt. Det är ju redan lag på att vi ska samla in bioavfall om det är fastighetsbolag med fem fastigheter eller fler, och det finns redan i alla kommuner.

Alternativet med att hålla egen kompost kommer enligt förslaget att finnas kvar också i fortsättningen.

– I skuggan av kriget i Ukraina bör vi satsa betydligt mer i lokalproducerade bränslen och gödslingsämnen. Vi ska inte glömma bort gödslingsbiten som rötresterna kan användas till. Det finns en enorm högteknologisk utveckling på kommande som möjliggör att hantera rötresten på ett annat sätt och möjligtvis få biokol, säger Latvala.