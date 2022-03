Så här kan du bli Vegas sommarpratare

Vill du berätta din berättelse för Svenskfinland i radio? Nu har du chansen att bli lyssnarnas sommarpratare i Yle Vega.

Varje år får vi ta del av Svenskfinlands bästa berättelser i form av sommarprat. Lyssnarnas sommarprat är kanalens mest lyssnade program och har bjudit på många viktiga, berörande och tankeväckande program under åren.

Vill du vara en av våra 35 sommarpratare i år?

Om svaret är ja, har du drygt två veckor på dig att formulera början på ditt sommarprat.

Senast söndagen den 10 april vid midnatt vill vi ha ditt bidrag. Redaktionen går igenom alla bidrag och väljer ut fem kandidater som lyssnarna får rösta på. Den som vinner blir lyssnarnas sommarpratare 2022.

De senaste åren har vi hört berättelser om bland annat hur det är att som psykologistuderande göra sin praktik i ett tungt bevakat fängelse, att krascha och komma igen som företagare och om att försöka bota sitt illamående med droger.

“Tiden som krigsbarn kom att prägla hela mitt liv”

Lyssnarnas sommarpratare 2021 Stina Engblom-Colliander från Pargas pratade om hur tiden som krigsbarn i Sverige kom att prägla hennes liv. Hon var ett av de 70 000 barn som under våra krig blev skickade till Sverige, Danmark och Norge som krigsbarn.

Bildtext Lyssnarnas sommarpratare 2021 Stina Engblom-Colliander. Bild: Parad Media, Emma Sundh, grafik: Yle/Clas Christiansen

Även om krigsbarnen sändes iväg till trygghet, upplevde de tiden på väldigt olika sätt.

– Kriget med larm, bombardemang och nattliga källarbesök klarade jag genom att jag fick dela dem med mamma, som för mig representerade tryggheten.

Men Stina och hennes syster sändes iväg till Sverige. För Stina blev tiden som krigsbarn ett trauma som kom att påverka hela hennes liv.

I dag är Stina Engblom-Collianders berättelse aktuell igen med tanke på kriget i Ukraina.

– Min tid som krigsbarn gav mig en otrygghet som jag känt hela mitt liv. Och dagens läge har förstås gjort att jag tänker mycket på den tiden. Man får vara glad över att det kommer så få ensamma barn nu, de flesta kommer med sina mammor.

I Pargas där Stina bor har många varit engagerade för att hjälpa flyktingarna från Ukraina.

– Det känns bra att kunna hjälpa. Sättet vi tar emot flyktingarna är viktigt, att vi ställer upp som människor. Integreringen är viktig.

"Varje människa har en berättelse"

Till den som funderar på att skicka in sitt bidrag vill Stina Engblom-Colliander säga att det är viktigt att dela med sig av sina berättelser. Det finns så många som har levt ett spännande liv.

- Varje människa har en historia att berätta. Allt vi går igenom formar oss. Man ska inte vara rädd att berätta eller snål med sitt liv, utan dela med sig, säger Stina Engblom-Colliander.

Hon önskar också att människor skulle ha pratat mera när hon var barn.

- När vi kom tillbaka pratade ingen om vår tid som krigsbarn. Ingen pratade om att vi hade varit borta, eller om något som hade med kriget att göra. Det var väldigt illa för alla som hade upplevt det.

Så här deltar du

Spela in början på programmet (till exempel med en smarttelefon) och skicka det till sommarpratare@yle.fi, eller per WhatsApp till 044-491 9446. Du ska inte ha med musik i ditt bidrag! Du har max två minuter på dig att övertyga den som lyssnar om att just ditt sommarprat ska vinna.

Senast söndagen den 10 april kl. 23.59 behöver vi ditt bidrag, senare inkomna bidrag beaktas inte. Glöm inte att säga ditt namn och hur vi kan kontakta dig (telefonnummer och e-postadress), det ska också rymmas i dina två minuter (men klipps bort från det som sänds ifall ditt bidrag är ett av dem som går vidare till final). Redaktionen väljer ut fem bidrag som går vidare till final.

Finalisterna presenteras lördagen den 23 april i Vega Lördag (de kontaktas på förhand), då spelar vi också upp det korta bidrag du skickat in (utan namn och kontaktuppgifter).

Publiken får fram till och med tisdagen den 3 maj rösta på det bidrag de helst vill höra fortsättningen på.

Några tips för att lyckas

Var väl förberedd och fundera på vad du säger. Lockar det till vidare lyssning? Är det personligt, intressant, roligt/sorgligt, något du kan stå för? Är det originellt, kanske provokativt? Tänk på vad du själv skulle vilja lyssna på och gör början så medryckande och bra du kan. De som röstar ska utgående från din inspelning få en känsla för hur hela ditt sommarprat kan tänkas bli.

Vinnaren får hjälp och stöd av en redaktör både med att skriva sitt bidrag och under inspelningen.

Flera av dem som inte vunnit tävlingen har hörts i andra sammanhang i Svenska Yles innehåll under hösten och vintern.

Lycka till!

Tidtabell 2022

26.3 Vi börjar ta emot förslag till att bli Lyssnarnas sommarpratare

10.4 Sista dagen att skicka in sitt bidrag kl. 23.59

23.4 De fem kandidaterna presenteras och omröstningen börjar

3.5 Röstningen avslutas kl. 23.59

7.5 Lyssnarnas sommarpratare presenteras i direktsändning i Yle Vega

16.6 Alla sommarpratare presenteras

27.6-12.8 Sommarpraten sänds alla vardagar i Yle Vega och finns på Arenan.