Stark Niskanen knäckte Hakola i snöovädret – rycket på andra etappen gav Pujio segern i stafetten

Herrar 3 x7,5 km:

1. Puijon Hiihtoseura 55.14,7

(Perttu Hyvärinen, Iivo Niskanen, Joonas Sarkkinen)

2. Jämin Jänne +4,7

(Markus Vuorela, Ristomatti Hakola, Lauri Lepistö)

3. Imatran Urheilijat 1 +50,8

(Miro Karppanen, Remi Lindholm, Ville Ahonen)

-------------

8. IF Minken 1 +3.00,7

(Kalle Parantainen, Johannes Vuorela, August Högnabba)

14. IF Minken 2 +5.57,1

16. IF Sibbo-Vargarna +6.20,1

Damer 3 x 5 km:

1. Vuokatti Ski Team Kainuu 42.15,0

(Vilma Nissinen, Jasmin Kähärä, Katri Lylynperä)

2. Vantaan Hiihtoseura 1 +34,2

(Anni Kainulainen, Rebecca Immonen, Jasmi Joensuu)

3. Kainuun Hiihtoseura +42,4

(Johanna Ukkola, Anni Alakoski, Anne Kyllönen)