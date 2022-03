Iivo Niskanen överlägsen i fristil – besegrade tvåan Remi Lindholm med nästan två minuter

1. Iivo Niskanen Puijon Hiihtoseura 1.09.05,8

2. Remi Lindholm Imatran Urheilijat +1.50,7

3. Lauri Lepistö Jämin Jänne +2.02,3

4. Markus Vuorela Jämin Jänne +2.07,9

5. Juuso Tossavainen Kuusamon Erä-Veikot +2.08,3

--------------

9. Kalle Parantainen IF Minken +3.23,9

16. Johannes Vuorela IF Minken +4.05,9

25. August Högnabba IF Minken +5.58,1

33. Oscar Högnabba IF Minken +7.47,2

35. Benjamin Sundqvist IF Minken +8.32,0

40. Benjamin Holmgren IF Sibbo-Vargarna +10.25,5

45. Ville Parantainen IF Minken +11.11,8

47. Wilhem Stenbacka IF Sibbo-Vargarna +12.21,9

51. Jonas Nordström IF Sibbo-Vargarna 14.25,0