Oscarsgalan 2022: Will Smith slog till Chris Rock och Coda blev bästa film

Den 94. Oscarsgalan blev en överraskande gala på många sätt, Coda blev bästa film, Jane Campion fick Oscar för bästa regi, Dune vann stort men showen stals av ett osmakligt skämt som resulterade i fysiskt våld.

Oscarsgalan är en fest där Hollywood firar och hyllar och de som belönas förväntas hålla gripande tal.

Men den glada kvällen tog plötsligt en överraskad vändning då Chris Rock stod på scenen och skulle dela ut priset för bästa dokumentär.

Rock ville vara rolig och började dra ett skämt om Will Smiths fru Jada Pinkett Smiths rakade huvud. Hon har inget hår på grund av en sjukdom. I sändningen stängde man av Chris Rocks mick så skämtet hördes inte tydligt.

Men på galan kunde man se att Pinkett Smith inte gillade skämtet. Will Smith steg därefter upp, gick upp på scenen och slog till Chris Rock. Därefter satte han sig och ropade att Chris Rock inte skulle ta hans frus namn i sin mun.

Stämningen blev plötsligt förvirrad och tryckt, Rock försökte säga att han bara drog ett skämt men ingen verkade skratta.

(Det finns också ett gammalt gräl i bakgrunden mellan Chris Rock och Jada Pinkett Smith som går tillbaka till år 2016.)

Man försökte gå vidare i galan men när sedan hela sändningen plötsligt avbröts då filmskaparna för bästa dokumentär Summer of Soul stod på scenen började man ana att det skulle bli svårt att hitta tillbaka till galastämningen.

Efter reklampausen försökte man släta över det hela men det tog en lång stund innan galan igen hittade tillbaka till en gladare stämning.

Bildtext Jada Pinkett Smith och Will Smith på röda mattan inför Oscarsgalan. Bild: George Pimentel/Shutterstock/All Over Press

När sedan Will Smith vann en Oscar för bästa manliga huvudroll var det en mycket rörd och tårögd Smith som stod på scenen och pratade om att skydda och älska andra människor. Att han bara vill förmedla kärlek.

– Kärlek kan få dig att göra konstiga saker. Livet imiterar konsten och jag blev den galna farsan (och syftade delvis på sin roll i filmen King Richard).

Resten av galan

Coda var filmen som de sista veckorna och dagarna gjort en slutspurt och till sist blev belönad som årets bästa film, för bästa manus baserat på en förlaga och priset för bästa manliga biroll gick till Troy Kotsur.

Coda är också den första filmen producerad av en streamingtjänst som vunnit en Oscar för bästa film.

Kotsur är den andra döva skådespelare som vunnit en Oscar. Den första var Marlee Matlin i filmen Children of a Lesser God (1986). Matlin spelade även mot Kotsur i Coda.

Bildtext Troy Kotsur höll ett fint tacktal. Här tillsammans med Youn Yuh-jung som ifjol vann en Oscar för sin roll i Parasite. ller i sin Oscarsstatyett. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Men Svenska Yles filmkritiker Silja Sahlgren-Fodstad är lätt irriterad över att det under galan inte gjordes ett ett större nummer av att Coda är en remake av den franska filmen La Familie Bélier (2014).

– Sedan sörjer jag förstås att den danska filmen Flee blev utan en Oscar, trots tre nomineringar.

I år hade Oscarsgalan hela tre värdar Wanda Sykes, Regina Hall och Amy Schumer som gjorde ett bra jobb, de var roliga utan att såra någon. De fann sig snabbt i situationen och Schumer kunde ganska obesvärat kommentera händelsen med Will Smith och Chris Rock.

Bildtext Amy Schumer, Wanda Sykes och Regina Hall var årets värdar. Bild: EPA-EFE / All Over Press

Kriget i Ukraina uppmärksammades bland annat genom skådespelaren Mila Kunis, som är född i Ukraina. Det hela åtföljdes av en tyst minut där en textplansch uppmanade publiken att stöda Ukraina.

Flera av gästerna bar också blåa band för att visa sitt stöd för alla flyktingar från Ukraina och många bar även blågula band eller näsdukar.

Bästa film: CODA

Bästa regi: Jane Campion / Power of the Dog

Bästa kvinnliga huvudroll: Jessica Chastain / The Eyes of Tammy Faye

Bästa manliga huvudroll: Will Smith / King Richard

Bästa kvinnliga biroll: Ariana DeBose / West Side Story

Bästa manliga biroll: Troy Kotsur

Bästa internationella film: Drive my car, Ryûsuke Hamaguchi

Bästa animation: Encanto

Bästa dokumentär: Summer of Soul

Bästa foto: Dune

Bästa filmmusik: Hans Zimmer / Dune

Bästa sång: No time to die / Billie Eilish och Finneas O'Connell

Bästa ljud: Dune

Bästa visuella effekter: Dune

Bästa klipp: Dune

Bästa scenografi: Dune

Bästa kostym: Cruella

Bästa make up och hår: The Eyes of Tammy Faye

Bästa korta dokumentär: The Queen of Basketball

Bästa kortfilm: The Long Goodbye

Bästa kortfilm animerad: The Windshield Wiper