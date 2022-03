Ryssland kan i framtiden isolera sitt internet från omvärlden helt och hållet – är en del i informationskrigföringen, påpekar expert

Planen har funnits i flera år, men åtgärderna trappades upp i och med kriget i Ukraina. En isolering kan också möjliggöra värre it-attacker i västvärlden.

I maj 2019 skrev president Vladimir Putin under en lag som kräver att olika aktörer ska förbereda sig för att kunna koppla loss internet i Ryssland från omvärlden, och det gavs exempel på vad som behövde göras. Dessutom fick myndigheter tillgång till teleoperatörernas utrymmen.

Som orsak angav man att en isolering skulle kunna skydda mot it-attacker från USA.

– Men min egen tolkning är att det är minst lika viktigt för Ryssland att kunna isolera informationen, så att ingen information kommer in eller ut, utan att landet kan kontrollera den, säger forskaren Martti J. Kari som är expert på Rysslands ambitioner på nätet.

Flera andra experter är av samma åsikt. Det handlar enligt dem om att begränsa vilken information invånarna i Ryssland kan få tillgång till.

11 min Ryssland kan i framtiden isolera sitt internet från omvärlden helt och hållet - Spela upp på Arenan

Martti J. Kari är universitetslärare vid Jyväskylä universitet, där han undervisar i ett magisterprogram om säkerhet och strategisk analys.

Tidigare har han också skrivit en doktorsavhandling om Rysslands planer på att isolera sitt internet, eller Runet som det också kallas. Han är dessutom tidigare biträdande underrättelsechef vid Försvarsmakten.

Kari påpekar att isoleringen av det ryska segmentet av internet inleddes redan för ett årtionde sedan. Då började landet minska på mängden internettrafik som behöver gå via utlandet.

Den här andelen minskade efter det, år efter år, och var cirka 40 procent för två år sedan. Nu gissar Kari att endast 10 procent av den ryska internettrafiken går via utlandet. En del experter tror ändå att det fortfarande är en större andel än så, och att många av de förändringar som krävs inte har gjorts.

Officiellt siktar Ryssland på att bli färdig om 2–4 år, men också det kan vara en för optimistisk tidtabell.

– Det handlar alltså om att styra trafiken så att den från en punkt går vidare till en annan rysk punkt, trots att det är långsammare eller dyrare. Det går stick i stäv med hur det brukar fungera, påpekar han.

En deadline var denna månad

Flera ryska aktörer behövde också göra en del tekniska åtgärder tidigare den här månaden, för att säkerställa att internettrafiken i Ryssland skulle löpa smidigt om landet bestämmer sig för att isolera nätet. Om olika aktörer faktiskt har gjort de förändringar som krävdes är ändå svårt att veta.

Ryssland kan fatta ett isoleringsbeslut till exempel om landet utsätts för massiva it-attacker från utlandet.

Landet har till exempel prioriterat egna DNS-servrar – alltså servrar som omvandlar internetnamn till IP-adresser, så att man inte måste känna till IP-adressen för den server man ansluter till.

– Om Ryssland vill isolera sig från internet globalt så är det också viktigt att kunna hantera sina toppdomäner – till exempel webbplatser vars adress slutar på .ru, för Ryssland, och .su, för Sovjetunionen – för att det ska fungera.

Samhällskritiska data måste nu sparas inom landet. Ryssland har också under senare år grundat stora datacenter som sparar all rysk internettrafik för en viss tid. Det möjliggör att myndigheterna senare kan gå in och leta efter vilket material som helst.

Bildtext Martti J. Kari betonar att man i Ryssland fokuserar mycket på hurdan information invånarna har tillgång till. Bild: Minna Matintupa / Yle

Viktigt att andra länder förbereder sig

En isolering kan få konsekvenser för västvärlden. Kari betonar att ett stängt nätverk nämligen möjliggör att landet kan släppa loss en massa skadliga program i utlandet utan risk för att de ska sprida sig till Ryssland.

Det kan till exempel handla om skadlig kod som kan slå ut betalningssystem och kritisk infrastruktur, såsom elförsörjningen.

– Vi måste utveckla vår förmåga att lägga märke till störningar och till att bättre kunna motstå dem och bättre kunna åter­hämta oss från dem, påpekar Martti J. Kari.

– Allt som fungerar digitalt måste vi ha en plan B för, att vad vi gör om vissa digitala system inte fungerar på till exempel en timme, en dag, en vecka eller en månad. Det handlar om förberedelser både på samhällelig och på individuell nivå, tillägger han.

Blockering av sociala medier och nyhetssajter

Under de senaste veckorna har Ryssland blockerat flera sociala medier inom landets gränser – till exempel Facebook och Instagram. Användare på Tiktok kommer bara åt äldre ryska videor, och ingenting alls från utlandet. Det ryska sociala nätverket VK är däremot tillgängligt, men det är begränsat vilken information som tillåts delas där.

Också utländska nyhetssidor såsom BBC, Euronews, Voice of America, Deutsche Welle och Meduza är blockerade.

Dessutom har det blivit förbjudet att sprida så kallad "falsk information" om kriget i Ukraina – eller i praktiken information som motsäger den officiella ryska propagandan. Att göra så kan ge upp till 15 års fängelse.

På det här viset blir det svårt för invånarna i Ryssland att få sanningsenlig information.

Ryssland har en hundraårig tradition av att anfalla på så sätt att plattformen och propagandabudskapet ses som en helhet. Vi är hundra år efter Ryssland på det här området ― universitetslärare Martti J. Kari

Kognitiv kontroll

– Ryssarna förstår betydelsen av att kontrollera informationen bättre än vad vi i väst gör. De ser på det som en helhet som består av både en teknisk och en kognitiv sida, säger Kari.

– Den största inverkan är att befolkningen i Ryssland inte så lätt kan få information om vad som sker i västvärlden, och att dess åsikter därmed förändras i den riktning Putin vill. Till exempel kriget i Ukraina beskrivs ju inte vara ett krig, utan bara en "specialoperation", tillägger han.

Kari säger att till exempel i Finland är det ganska oklart vem som ansvarar för den kognitiva sidan. Det finns inte särskilt mycket satsningar på ett kognitivt försvar, säger han. Finland har istället fokuserat mer på det tekniska it-försvaret.

– Ryssland har däremot en hundraårig tradition av att anfalla på så sätt att plattformen och propagandabudskapet ses som en helhet. Vi är hundra år efter Ryssland på det här området, kommenterar han.

Som ett exempel nämner Kari hackerattacken år 2016 mot Democratic National Committee (DNC) – det styrande organet i Demokratiska partiet i USA.

Då hackade Ryssland in sig i DNC:s server och fick tag på e-postmeddelanden. Informationspsykologin där handlade sedan om att läcka ut informationen via Wikileaks, påpekar Kari.

VPN-tjänster fungerar tills vidare, men många stängs ned

I Ryssland går det ändå att kringgå de aktuella blockeringarna mot sociala medier och mediesajter – till exempel med hjälp av VPN-förbindelser. Men det är lättare sagt än gjort. Landet har aktivt blockerat tiotals VPN-tjänster under de senaste veckorna.

– Det är dessutom förbjudet att använda VPN-tjänster. Myndigheterna letar aktivt efter sådana här uppkopplingar för att kunna stänga ned dem, påpekar han.

Han bedömer ändå att det kan ta några veckor innan en VPN-kontakt upptäcks.

– Helt såsom ryssar under sovjettiden kunde lyssna på radiokanaler från väst, så är det säkert att folk nu försöker hitta olika sätt att kunna ta del av information från väst. Men det är bara en del av befolkningen som gör det. De flesta tror på den propaganda som sänds på de ryska statliga tv-kanalerna, påpekar Kari.

Sätt att kringgå en "total isolering"

VPN-tjänster fungerar ändå inte för att kunna komma åt utländska sidor efter att det ryska nätverket eventuellt isoleras. Då skulle man ändå kunna komma åt utländska sajter till exempel via utländska mobilnät (nära gränsen) eller via satellitkontakt (exempelvis Starlink).

Alternativt skulle man kunna ringa upp en utländsk dator via en vanlig telefonlinje såsom på 1980-talet (modemkontakt till en så kallad BBS), och dela information med andra personer som också ringer upp densamma datorn. Det skulle ändå vara mycket långsamt och begränsat.

Det finns också en app som heter Lantern och som fungerar med peer-to-peer-teknik. Den växer kraftigt i popularitet i Ryssland och ska göra det möjligt för invånarna att dela information med varandra på ett ocensurerat sätt. Appen blev först populär i Kina, som också har infört många begränsningar på nätet.

Experter bedömer att få invånare aktivt kommer att försöka kringgå de begränsningar som Ryssland inför. De allra flesta kommer alltså att vara beroende av den information som sprids via det ryska nätverket.

Tills vidare finns det ändå ingen järnridå mellan Ryssland och omvärlden på nätet, och det är alltså oklart hur snabbt en sådan införs, om ens alls. Många förberedelser är ändå gjorda nu.