Yle Sportens ligarankning: HJK och KuPS gör upp om ligatiteln – IFK Mariehamn och VPS får det jobbigt

HJK och KuPS gick en episk kamp om titeln i fjol. Det mesta talar för att de är fotbollsligans kraftverk också den kommande säsongen. Styrkeförhållandena mellan de övriga tio lagen är däremot avsevärt svårare att förutspå.

Yle Sportens jury är enig. HJK kommer att koras till mästare igen och KuPS är lika klar tvåa.

Bakom tätduon går åsikterna isär. SJK, Inter och Honka är nästan jämnstarka bronskandidater och i bottenträsket är det oerhört ovisst mellan AC Oulu, IFK Mariehamn, Haka och VPS.

Här är Yle Sportens rankning av fotbollsligalagen inför säsongstarten på lördag:

1. HJK – värvat både klass och rutin

Förra säsongen: Mästare

Nyförvärv: Pyry Soiri (Esbjerg), Joona Toivio (Häcken), Murilo (SJK), Arttu Hoskonen (FC Inter), Jukka Raitala (Minnesota United), Fabian Serrarens (Roda JC), Manuel Martic (Mezőkövesd Zsóry), Miska Ylitolva (RoPS), Conor Hazard (lån från Celtic), Bojan Radulović (lån från AIK), Nassim Boujellab (lån från Schalke 04), Pyry Hannola (SJK).

Spelarförluster: Daniel O'Shaughnessy (Karlsruher SC), Sebastian Dahlström (KuPS), Tim Sparv (slutat), Luis Carlos Murillo (Valletta FC), Markus Halsti (slutat?), Lucas Lingman (Helsingborgs IF), Hugo Keto (Sandefjord), Bubacar Djaló (Rochester New York FC), Filip Valenčič (Dinamo Minsk), Logan Rogerson (FC Haka), Elmo Henriksson (IFK Mariehamn), Taddeus Nkeng, Kai Meriluoto (Ilves), Patrik Raitanen (IFK Mariehamn), Kevin Kouassivi-Benissan (FC Lahti).

Budget: 4 600 000 euro

HJK har vunnit de två senaste ligatitlarna och fyra av de fem senaste. HJK lyckades dessutom ta sig till gruppspelet i Conference League i fjol vilket gav extra klirr i kassan.

HJK:s ekonomi är den överlägset starkaste och budgeten störst. Värvningarna håller följaktligen oerhört hög klass i finska mått. Joona Toivio, Jukka Raitala och Pyry Soiri är till exempel etablerade finländska landslagsspelare.

Samtidigt har turbulensen i truppen varit stor. Spelare som Daniel O'Shaughnessy, Lucas Lingman, Filip Valenčič och Tim Sparv är inte de lättaste att ersätta.

På pappret ser HJK ändå snäppet vassare ut än i fjol. Framför allt målvaktsspelet, som var mediokert i fjol, torde vara bättre i och med Celtic-lånet Conor Hazard. AIK-lånet Bojan Radulović har i sin tur potential att vara den tunga targetspelaren som HJK saknade i fjol.

Men läget på pappret och läget i verkligheten kan skilja sig från varandra. Huvudtränaren Toni Koskela har i uppgift att skapa ett samspelt HJK. Lättare sagt än gjort då eventuellt endast två-tre av höstens startelva är på plan då säsongen sparkar i gång.

Bildtext Roope Riski är igen en viktig kugge i HJK:s offensiv. Bild: Matti Raivio/All Over Press

HJK:s insatser under försäsongen har varit småsvajiga. Helsingforsklubben känns sårbart just nu, så ligarivalerna har kanske sin bästa chans att rubba den mesta mästaren under de första omgångarna.

Men det är ofrånkomligt att HJK är den överlägset största mästarkandidaten igen.

Den breda truppen är en styrka. Vi kan göra förändringar mellan och under matcherna. Spelare som inte ens är på bänken i en match kan vara i startelvan i nästa. ― Toni Koskela, huvudtränare

2. KuPS – går Urho Nissilä ett ersätta?

Förra säsongen: Silver

Nyförvärv: Clinton Antwi (FC Nordsjaelland), Tony Miettinen (FC Nordsjaelland), Joona Veteli (Ilves), Gabriel Bispo (Esporte Clube Vitória), Sebastian Dahlström (HJK), Clinton Antwi (FC Nordsjaelland), Fabio Schneider (Union Berlin), Hemmo Riihimäki (KPV).

Spelarförluster: Urho Nissilä (Suwon FC), Tommi Jyry (FC Inter), Jiri Nissinen (IFK Mariehamn), Arttu Heinonen (FC Lahti), Aniekpeno Udoh (Al-Kholood), MacDonald Niba (Atletico Ottawa), Juho Pirttijoki (FC Lahti), Joel Vartiainen, Viljami Aittokoski, Bismark Adjei-Boateng (CFR 1907 Cluj), Taneli Heiskanen, Oskari Sallinen (EIF), Jordan Sebban, Albert Vauhkonen, Eetu Rissanen, Usman Sale, Aniekpeno Udo, Lucas Rangel (FC Vorskla Poltava).

Budget: 3 500 000 (inkluderar damlaget och akademin)

KuPS stod för en sagolikt fin säsong i fjol. KuPS förlorade kampen om ligaguldet mot HJK först i sista omgången. KuPS snitt på över två poäng per match skulle under de flesta säsongerna ha varit nog för att koras till mästare.

Utöver de fina takterna i ligan så vann KuPS finska cupen. Vi ska inte heller glömma att laget avancerade tre gånger om i kvalet till Conference League.

KuPS trupp är oerhört gedigen också i år. Johannes Kreidl höll nollan nio gånger förra säsongen och utsågs till ligans bästa målvakt, Paulo Ricardo är en av om inte den bästa mittbacken i det finländska seriesystemet, Janis Ikaunieks är en profil på mittfältet och Tim Väyrynen är till och med en underskattad målskytt i finska ligan.

Bildtext Tim Väyrynen kom mitt under förra säsongen till KuPS och var en klippa på topp. Bild: Tomi Hänninen

Den viktigaste profilen i KuPS är huvudtränaren Simo Valakari. Han lotsade SJK till ligamästare 2015 och debutsäsongen i Kuopio var suverän. Så länge Valakari håller i KuPS-rodret kommer klubben att leverera på hög nivå.

Det stora frågetecknet finns i offensiven. Det finns ingen kompetent vikarie till Tim Väyrynen i truppen. Väyrynen och Ikaunieks axlar ett stort ansvar för målproduktionen och det kan bli KuPS akilleshäl. Inte minst med tanke på Ikaunieks skadehistoria.

Fjolårets talisman Urho Nissilä spelar numera i Sydkorea och den x-faktor han bidrog med kan vara omöjlig att ersätta. Hans tilltänkta ersättare Gabriel Bispo är en bra fotbollsspelare men inte i klass med Nissilä.

Förra säsongen var otrolig men vi har inte tänkt på den. Vi såg i ligacupen att vi inte får någonting gratis. ― Henri Toivomäki, lagkapten

3. SJK – tränarkarusellen rullar på

Förra säsongen: Brons

Nyförvärv: Pablo Andrade (Racing Santander), Martti Haukioja (FC Inter), Jake Dunwoody (HIFK), Matej Hradecky (HIFK), Markus Uusitalo (Honka), Josepablo Monreal (Rangers de Talca), Tuomas Pöyhönen (VPS), Diego Rojas (CD San Luis de Quillota), Alfie Bates (Walsall FC), Tuomas Kaukua (RoPS), Vertti Hänninen (RoPS), Serge Atakayi (TPS)

Spelarförluster: Murilo (HJK), Walter Viitala (FC Inter), Joonas Lepistö (FC Inter), Nikko Boxall (San Diego Loyal SC), Tero Mäntylä, Arciero (FC Inter), Gustaf Backaliden (VPS), Salifu Senghore, Brandon Wilson (Newcastle Jets), Tuco (Ilves).

Budget: 2 200 000 euro

KuPS förre mästartränare Jani Honkavaara fick inte fortsatt kontrakt, trots att SJK under hans ledning igen fick fason på sitt spel och tog klubbens första medalj sedan 2016.

Nya tränaren värvades från HIFK. Joaquin Gomez gjorde ett bra jobb i Helsingfors, men kommer att ha svårt att toppa Honkavaaras insats. SJK har under försäsongen sett kompakt ut och bollen har rört sig snabbare än under fjolåret.

Bildtext SJK firade FM-brons i fjol. Bild: All rights reserved, Tero Wester Photography

SJK:s trupp känns avsevärt tunnare än HJK:s och KuPS, men å andra sidan snäppet bättre än de övriga potentiella medaljlagens.

SJK saknar en kreatör på innermittfältet och anfallsgardet ser till och med blekt ut. Chilenska forwarden Josepablo Monreal har gett ett vilset intryck under försäsongen.

Målvakterna och mittbackarna håller däremot hög ligaklass.

Vi har ett gott självförtroende. Vi kräver mycket av varandra. Då vi går till match så vet vi att vi är bra för vi har pressat varandra hårt under träningspassen. ― Mehmet Hetemaj, lagkapten

4. FC Inter – spets utan bredd

Förra säsongen: 4:e plats

Nyförvärv: Roger Bonet (AC Oulu), Tommi Jyry (KuPS), Matias Riikonen (Ilves), Walter Viitala (SJK), Joonas Lepistö (SJK), Rodrigo Arciero (SJK), David Haro (UE Costa Brava), Jan Heinonen (KPV), Roope Kantola (MP), Luka Kuittinen (RoPS), Elias Mastokangas (IFK Mariehamn), Jussi Niska (RoPS), Matias Tamminen (KTP).

Spelarförluster: Timo Furuholm (slutat), Henrik Moisander (slutat), Jesper Engström (VPS), Martti Haukioja (SJK), Lassi Järvenpää (FC Lahti), Pibe (CD Arenteiro), Taiki Kagayama (Sabah FC), Alejandro Sanz (Linares Deportivo), Anthony Annan (TPS), Arttu Hoskonen (HJK), Aati Marttinen (TPS).

Budget: 1 900 000 euro

Inter har en oerhört kompetent ryggrad i mittbacken Rick Ketting, mittfältaren Petteri Forsell och spjutspetsen Benjamin Källman. Bakom dem är det tunnare. Mycket tunnare.

Benjamin Källman öste in mål i ligacupen och är en av ligans mest kliniska målskyttar. Men hans kontrakt sträcker sig endast till slutet av juni och han medgav till Yle Sporten efter ligacupfinalen för en dryg vecka sedan att hans mål är att flytta utomlands igen. Det säger sig självt att Inter utan Benjamin Källman inte håller samma klass.

Bildtext Var spelar Benjamin Källman i juli? Bild: Photomotion

Framför stolparna finns ett annat frågetecken. Walter Viitala var en stjärna då IFK Mariehamn vann ligaguld 2016, men de senaste säsongerna har varit tunga på grund av skador. Inter tog en kalkylerad risk då man värvade Viitala från SJK som ersättare för Henrik Moisander. Den risken verkar ha realiserats. Viitala skadade sig och blev utbytt i ligacupsemifinalen mot Haka.

Inter inleder ligasäsongen med en ny tränare. Jose Riveiro tackade för sig efter en lyckad sejour och ersattes Miguel Grau.

Inter har potential att vara ett av ligans mest underhållande lag under Graus ledning. I ligacupen tokpressade Inter stundvis för att vinna boll, men inte alltid på ett särdeles genomtänkt sett. Om man fortsätter på den våghalsiga stigen kan det leda till fullträffar både framåt och bakåt.

Inter har föryngrat sin trupp, men det har samtidigt lett till att truppen saknar spelare med hög lägstanivå i stil med Antony Annan som flyttade till lokalkonkurrenten TPS. Tommi Jyry, som kom till Inter efter en sejour i KuPS, har alla chanser att göra sitt definitiva genombrott på ligakartan efter skadeproblemen. Speltid torde han åtminstone få.

Vi har en spansk huvudtränare och det betyder att vi vill hålla bollen och vänta med tålamod på att välja rätt tidpunkt att gå på mål. ― Rick Ketting, lagkapten

5. FC Honka – ett år äldre och bättre?

Förra säsongen: 9:e plats

Nyförvärv: Aldayr Hernandez (HIFK), Kevin Jansen (PAEEK), Florian Krebs (Borussia Dortmund II), Aleksandar Katanić (FK Mladost), Maksim Rudakov (lån från Rostov), Mathias Ahlblad (HJK), Adon Sadiku (HJK), Saku Heiskanen (HJK),

Spelarförluster: Jean Marie Dongou (Zamora CF), Tim Murray (Chattanooga Red Wolves), Tapio Heikkilä (slutat?), Demba Savage (slutat?), Darren Smith (AS FAR Rabat), Dani Hatakka (Keflavik FC), Juan Alegria (Rangers), Elmo Heinonen (SalPa), Otto Huuhtanen (MP), Otto Ollikainen (West Virginia).

Budget: 1 782 550

FC Honka var en av fjolårets underpresterare. Ledningen påbörjade en föryngringsprocess och det var inte helt otippat att den skulle leda till växtvärk. Att det hela slutade i en nionde plats var ändå underkänt.

Föryngringen av truppen har fortsatt. Rutinerade rävar som Tim Murray, Tapio Heikkilä och Demba Savage finns inte längre i truppen.

Det innebär att Honkas unga spelare måste axla ett än större ansvar. Förhoppningen inom klubben är att de inte bara är ett år äldre och en ligasäsong mer erfarna än i fjol, utan också ett år bättre.

Honka nyförvärv borde åtminstone vara rejäla förstärkningar. Målvakten Maxim Rudakov har gett ett gott intryck under försäsongen och mittbacken Aldayr Hernandez visade sin klass redan i fjol i HIFK.

Tysken Florian Krebs har potential att höja mittfältets slagkraft. Framför allt om han hittar en gemensam melodi med Jerry Voutilainen som glänste ifjol då han inte var skadad.

Bildtext Klubbledningen hade tålamod med Vesa Vasara trots bleka resultat i fjol. Bild: Matti Raivio / All Over Press

Honka vann ligacupen i vår och mycket talar för att Esbo-klubben placerar sig högre i tabellen än i fjol. Truppen känns ändå för tunn, framför allt i offensiven, för att kunna kämpa om en medalj.

Den mentala biten är viktig. Det visade förra säsongen. Vi vann inte en enda av de sju första matcherna. Det var viktigt att vinna ligacupen för det bevisade att vi är på rätt väg. Men ligacuptiteln ger inte ett enda poäng i ligan. ― Vesa Vasara, huvudtränare

6. Ilves – år ett efter Jarkko Wiss

Förra säsongen: 5:e plats

Nyförvärv: Aapo Mäenpää (IFK Mariehamn), Yusif Moussa (Bnei Yehuda), Petteri Pennanen (Sacramento FC), Jorn Vancamp (Beerschot), Tuco (SJK), Kai Meriluoto (lån från HJK), Ariel Ngueukam (SJK).

Spelarförluster: Miska Rautiola (Doxa Drama), Taha Öczelik, Hernan Luna, Jean Carlos Blanco, Joona Veteli (KuPS), Roger Torres (Alianza Atletico Sullana), Vigori Gbe (Haka), Sylvanus Nimely, Linus Rönnberg (TPS), Felipe Aspegren (KuPS), Eetu Mömmö (US Lecce), Eetu Vertainen (St. Johnstone), Matias Riikonen (FC Inter).

Budget: 1 651 000

Ilves personifierades av huvudtränaren Jarkko Wiss i många år. Under den förre mittfältskrigarens ledning överpresterade Ilves snart sagt varje säsong med unga och oprövade trupper.

Wiss var en kompromisslös ledare vilket ledde till friktioner. Under förra säsongen kom brytpunkten. Wiss fick gå efter en räcka av anspråkslösa resultat och förre assisterande tränare Toni Kallio tog över rodret.

Kallio lyckades väl och fick fortsatt förtroende. Det är upp till bevis igen.

Bildtext Toni Kallio har lotsat Ilves sedan augusti i fjol. Bild: Jarkko Vuolle / Yle

Det blåser positiva vindar kring Ilves. Hajpen kring ishockey-Ilves är enorm och fotbolls-Ilves har potential att göra något snarlikt på den finländska klubbfotbollskartan. Renoveringen av Tammela är klar nästa år och ger helt andra möjligheter för Ilves att utveckla verksamheten.

En fingervisning på att man tänker i större banor kom i vinter då man värvade rutinerade och etablerade ligastjärnor i form av regerande skyttekungen Tuco och Petteri Pennanen som var lagkapten då KuPS korades till mästare 2019.

Orosmomentet är backlinjen som saknar bredd. Framför allt på ytterbackspositionerna ser det klent ut.

Vår filosofi är den samma fortfarande. Vi är ett lag som försvarar sig kompakt. Skillnaden till i fjol är att vi ska anfalla med större tålamod och våga pressa utan boll. ― Toni Kallio, huvudtränare

7. HIFK – från hand till mun

Förra säsongen: 6:e plats

Nyförvärv: Daan Klinkenberg (Mjällby), Maximus Tainio (Haka), Obed Malolo (AC Oulu), Sávio Roberto (CD Pinhalnovelse), Ifeanyi Ani (TikiTaka Academy), Felix Ferahyan (Kickers Offenbach), Beto (Farense), Eero Markkanen (Orange County SC), Sergei Eremenko (Spartaks Jurmala), Jesse Nikki (FC Honka), Eetu Puro (PK-35), Didis Lutumba Pitah (RoPS), Almeida Ramilson (FC Atlantis), Wilson Kamavuaka (MSV Duisburg), Wilfried Kanon (Pyramids FC).

Spelarförluster: Hannu Patronen (slutat), Jake Dunwoody (SJK), Calum Ward (AC Oulu), Matej Hradecky (SJK), Hernandez (FC Honka), Moshtagh Yaghoubi (AC Oulu), Kei Kamara (CF Montréal), Juanan Entrena (UE Santa Coloma), Sakari Tukiainen (Boeung Ket FC), Markus Uusitalo (SJK), Silman El Baset (FC Ingolstadt), Jean Mabinda (Gnistan), Keaton Isaksson (?), Jeremiah Streng (SJK), Erikson Carlos (HJK),

Budget: 1 100 000 euro

Helsingfors IFK:s supportrar har åtminstone inte haft brist på samtalsämnen. Den kinesiska ägaren kom och gick. Liksom en hel massa spelare har gjort de senaste åren.

Bildtext HIFK:s fans har imponerat på nya huvudtränaren Bernardo Tavares. Bild: Matti Raivio/All Over Press

Sportchefen Mika Lönnström har varit tvungen att vara kreativ då han funderat på sina lagbyggen. I fjol lyckades han väl trots begränsningarna i budgeten. Sjätte platsen var klubbens bästa sedan comebacken till ligan 2015.

De goda takterna gick inte obemärkt förbi. IFK har åderlåtits sen i fjol. Succétränaren Joaquin Gomez stack till SJK och plockade ett par spelare med sig. Moshtagh Yaghoubi flyttade i sin tur till AC Oulu, men IFK har fortfarande färgstarka spelare i truppen. Till exempel nyförvärven Eero Markkanen, Sergei Eremenko och Maximus Tainio.

Största stjärnan är målvakten Beto. Portugisen har en cv som väldigt få utländska spelare i Finland har haft.

Många nytillskott anslöt sig av ekonomiska skäl först nyligen, så frågan är hur samspelt laget kan vara då säsongen inleds.

Truppen är knappast komplett ännu. Lyckas IFK skaffa en eller två spelare av samma kaliber som Kei Kamara i fjol, så är det möjligt att fjolårets succé kan upprepas.

Det är en ynnest att vara tränare för IFK som har en så anrik historia. Jag är medveten om realiteterna. Vi tränare är aldrig nöjda med truppen – vi vill alla ha spelare som Cristiano Ronaldo. ― Bernardo Tavares, huvudtränare

8. FC Lahti – turbulens i defensiven

Förra säsongen: 7:e plats

Nyförvärv: Lassi Järvenpää (FC Inter), Arttu Heinonen (KuPS), Hysen Memolla (Diósgyőri VTK), Eduards Emsis (FC Noah), Martinos Christofi (Doxa Katokopias), Juho Pirttijoki (KuPS), Kevin Kouassivi-Benissan (lån från HJK), Albion Ademi (lån från Djurgården), Samuel Pasanen (FC Lahti C-jun), Berat Köse (Lahden Reipas),

Spelarförluster: Kari Arkivuo (slutar), Timi Lahti (IFK Mariehamn), Jean-Christophe Coubronne (IFK Mariehamn), Javi Hervás (Formac Villarrubia), Mikko Viitikko (Trelleborgs FF), Riyad El Alami, Lassi Forss, Asaad Babiker (Lahden Reipas), Jasin Assehnoun (FC Emmen), Henri Eninful, Kristian Yli-Hietanen, Viljami Isotalo (PK-35).

Budget: 1 320 000 euro

Många ligatrupper har förändrats rejält sedan förra säsongen. FC Lahtis är inget undantag. Inte en enda av de ordinarie backarna från i fjol är kvar i klubben.

Huvudtränaren Ilir Zeneli har gjort ett bra jobb, men tvingats gå tillbaka till ritbordet.

Den här veckan blev det klart att Albion Ademi ansluter sig till FC Lahti. Ademi var sylvass i IFK Mariehamn 2020 då han gjorde 14 mål 26 matcher. I Djurgården har det gått avsevärt tyngre.

Bildtext Albion Ademi har inte lyckats slå igenom i Allsvenskan. Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

Ademi är en duktig spelare men borde ledningen i stället ha satsat slantarna på en innermittfältare i stället? Den positionen ser bräcklig ut.

FC Lahti känns snäppet sämre än i fjol.

Vi hade goda stunder under förra säsongen. Vi vill prestera på en jämnare nivå i år. Vårt mål är att vinna ligan. ― Macoumba Kandji, anfallsspelare

9. AC Oulu – hela norra Finlands lag, eller?

Förra säsongen: 11:e plats, besegrade TPS i ligakvalet.

Nyförvärv: Sandro Embaló (Olympias Lympion, CYP, sisältää testijakson), Calum Ward (HIFK), Riku Selander (EIF), Rafael Floro (FK Panevezys, LTU) Noah Pallas (FC Honka Akatemia), Moshtagh Yaghoubi (HIFK), Joel Europaeus (IF Gnistan), Armend Kabashi (IF Gnistan)

Spelarförluster: Anselmi Nurmela, Nikolas Saira, Sergei Eremenko (HIFK), Ruxi (FC Inter), Jarkko Hurme, Yann Fillion (IFK Mariehamn), Obed Malolo (HIFK), Kevin Larsson, Usman Sale (KuPS), Lucky Opara, Lassi Nurmos (KTP), Henrik Ölander (IF Gnistan), Severi Kähkönen (FF Jaro), Lasse Ikonen (GrIFK, låm)

Budget: 1 320 000 euro

Målet är solklart: Att fixa förnyat kontrakt. Utåt talar man till och med om att nå topp sex, men att förbättra på placeringen från i fjol är en mer realistisk och sundare målsättning.

AC Oulu har skaffat två intressanta spelare från Helsingfors IFK. Calum Ward är en uppgradering på målvaktsposten jämfört med Yann Fillion och en inspirerad Moshtagh Yaghoubi kan ge hela klubben ett lyft.

Men med "Mosa" vet man aldrig. Inför snart sagt varje säsong har han talat om att han mognat och om att han numera sätter laget framför jaget. Bevismaterialet säger att så inte alltid har varit fallet.

Bildtext Vilken version av Mosa dyker upp i Uleåborg? Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

AC Oulu är den överlägset nordligaste klubben på ligakartan. I ishockey är Kärpät hela norra Finlands lag, men AC Oulu är långtifrån det i fotboll. Ett första steg mot en bredare supporterbas skulle vara att få uleåborgarna att stå unisont bakom laget. Lättare sagt än gjort då stadens fotbollsmänniskor i flera generationer har varit fördelade mellan rivaliserande klubbar som OPS, OTP och OLS.

Utgångsläget är lovande. Vi ska vara bättre än förra säsongen. Målet är topp sex, men det är många om budet. ― Rafinha, lagkapten

10. IFK Mariehamn – vad hände efter succéåren?

Förra säsongen: 10:e plats

Nyförvärv: Yann Fillion (AC Oulu), Timi Lahti (FC Lahti), Jiri Nissinen (KuPS), Phil Ngulube (SP Academy of Sports), Johan Mkhwanazi (Cape Town All Stars), Jean-Christophe Coubronne (FC Lahti), Robin Sid (EIF), Felipe (Tapajós FC), Otto Hautamo (MP), Elmo Henriksson (HJK), Joakim Latonen (TPS), Baba Mensah (HJK), Alvaro Ngamba (FC Kolos Kovalivka), Patrik Raitanen (HJK).

Spelarförluster: Aapo Mäenpää (Ilves), Oskari Forsman (VPS), Niilo Mäenpää (Warta Poznan), Carl Svensson (IK Sleipner), Frankline Okoye (FF Jaro), Kennedy Igboananike (IFK Haninge), Joel Mattsson (slutat), Emile Paul Tendeng (FF Jaro), Filip Almström-Tähti (FC Stockholm), Denys Balanyuk, Robin Buwalda, Alan Henrique, Joel Karlström, Elias Mastokangas (FC Inter), Marc Nordqvist (slutat), Onni Sillanpää, Kerim Tatar (NK VIS Simm-Bau).

Budget: 1 181 600

Det är knappt så man längre minns åren då IFK Mariehamn vann ligan och cupen och spelade ute i Europa. De IFK-fostrade profilerna lyser allt mer med sin frånvaro och laget känns som en legotrupp.

Huvudtränaren Daniel Norrmén har däremot ett stort IFK-hjärta. Han var med om att lyfta IFK till ligan och inleder sin första hela säsong som klubbens huvudtränare. Han njuter av ett starkt supporterstöd.

Inte minst efter att han lyckades stabilisera IFK-skutan efter Lukas Syberyjskis bedrövliga sejour.

Bildtext Daniel Norrmén har sett till att det är harmoni i IFK Mariehamn igen. Bild: EPA

IFK:s trupp ser aningen bräcklig ut. Målvakten Oskari Forsman flyttade till VPS och ersättaren Yann Fillion har mycket att bevisa efter sitt allt annat än övertygande fjolår i AC Oulu. Också backlinjen har förnyats men inte nödvändigtvis förbättrats.

Den stora frågan i den sannolika 4–3–3-formationen finns på topp. Vem ska stå för fullträffarna? Vahid Hambo sprängde inte precis banken under förra säsongen.

Vi har haft det tungt i ett par år, så det var kanske läge att förnya truppen. Men vi förnyade kanske till och med för mycket i min smak. Vi vill vara bättre än i fjol och inte bara ett steg utan många. ― Daniel Norrmén, huvudtränare

11. FC Haka – nya tider i fabriksstaden

Förra säsongen: 8:e plats

Nyförvärv: Felix Lehtinen (Ilves), Vigori Gbe (Ilves), Atte Sihvonen (TPS), Oliver Whyte (NZL), Lee Erwin (St. Mirren), Stavros Zarokostas (Charleston Battery), Logan Rogerson (HJK), Elias Collin (KäPa), Anthony Herbert (USA).

Spelarförluster: Jami Kyöstilä (HJS), Jacob Bushue (Jaro), Antto Hilska, Aleksandar Vucenovic (Zeljeznicar), Andrija Bosnjak (Burghausen), Chidi Samuel, Mohamed Hussein (PK-35), Maximus Tainio (HIFK), Leevi Antinaho (Ilves-Kissat), Youri Loen (Mosta FC), Ishmael Yartey (HIDD SCC)

Budget: 1 200 000 euro

Tionde plats 2020, åttonde plats 2021. Får anrika Hakas positiva utvecklingskurva en fortsättning i år?

Haka har inte längre pappersfabrikens stålar bakom sig, så klubbens ledning ska ha en eloge för att man lyckats stabilisera läget och etablera Haka igen som ett ligalag.

Bildtext Teemu Tainio inleder sin fjärde säsong som Hakas huvudtränare. Bild: Jari Kärkkäinen/Yle

Årets nyförvärv känns som chansningar och det finns en risk att den positiva trenden bryts. Formationen 3–4–1–2 torde vara gjuten, men i många matcher kommer det snarare att se ut som att Haka opererar med en fembackslinje.

Våra säsongsstarter har varit dåliga, hoppas jag får sova bättre i år. ― Teemu Tainio, huvudtränare

12. VPS – nykomling med ligarutin

Förra säsongen: Vann division ett

Nyförvärv: Jesper Engström (FC Inter), Juhani Pikkarainen (TPS), Oskari Forsman (IFK Mariehamn), Gustaf Backaliden (SJK), Tyler Reid (FF Jaro), Antti-Ville Räisäsnen (MP)

Spelarförluster: Tuomas Pöyhönen (SJK), Fabrice Gatambaye (Gnistan), Aatu Laatikainen, Giuseppe Lo Giudice, Luqman Kassim, Honar Abdi, Alieu Ceesay (JäPS).

Budget: 1 300 000 euro

Liganykomlingar har traditionellt haft svårt att hävda sig i ligan. KTP var exempelvis en slagpåse under förra säsongen.

VPS kommer knappast att gå lika tungt. Truppen innehåller många spelare med flerårig ligarutin. Bland dessa finns nyförvärv som Jesper Engström, Oskari Forsman och Gustaf Backaliden.

Bildtext Upprepas de här scenerna i Vasa i år? Bild: Ari Hautamäki

I motsats till många andra lag har VPS inte förändrats överhövan mycket sedan förra säsongen. Laget torde vara mer samspelt i början av säsongen än rivalerna i kampen om att undvika nedflyttning.

Dessutom hade VPS en stark avslutning på förra säsongen så vinnarkänslan finns fortfarande i spelarnas minnen.

Allt det sagt så bör man ändå poängtera att VPS är en underdog i årets liga. Spelartruppen saknar kvalitet. Dessutom är tränaren Jussi Nuorela ett oskrivet kort – trots den succé han gjorde efter han hoppat in mitt under förra säsongen.

VPS mästerskap är att behålla ligaplatsen. Gör man det så är det möjligt att utveckla både organisationen och truppen steg för steg. Det gäller att lära sig att krypa innan man börjar gå.