Lösningarna för hur Finland ska producera sin egen el finns – bland annat vätgas ska komplettera batterier vid lagring av el

Batterier: Olika former av batterilösningar är vanliga då energi ska lagras. De används ofta på kort sikt, för att jämna ut energin under dygnet eller driva till exempel en villa under natten. Batterier är också bra för den som behöver ladda en elbil eller laddhybrid över natten. För korttidslagring är batterier oslagbara. Men det är svårt att få ekonomi i större lösningar som ska hålla längre. Mängden batterier som behövs blir helt enkelt för stor.