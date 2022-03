Mikko Koskinen i storform, Connor McDavid upp i 100 poäng för femte gången i karriären: "Han är orsaken till att jag kom hit"

Efter den glödheta hösten har våren visat sig bli en överlevnadskamp för Edmonton. Mot likaså slutspelsaktuella Los Angeles kom ändå väntade formbesked av två viktiga pjäser.

– Vi visste båda vad som stod på spel, säger Leon Draisaitl på presskonferensen efter matchen.

Inför matchen som spelades tidigt på torsdagsmorgonen finsk tid låg Los Angeles på 81 poäng, Edmonton på 79, tvåa respektive trea i Pacific-divisionen.

Nu är avståndet bara en poäng.

Edmonton gick upp i en 3–1-ledning fem minuter in i den andra perioden då Connor McDavid satte in pucken. Men tillät Los Angeles att komma tillbaka under de två följande minuterna.

– Det är något vi måste jobba på, vi måste jobba bort sådana där sekvenser. Utöver de minuterna var det en bra match av oss, analyserar Draisaitl.

– Vi ryggrad böjs, men den knäcks inte. Det här är NHL. Alla lag är bra. Och om du låter dem så kommer de att ta vara på dina svaga stunder, konstaterar i sin tur tränaren Jay Woodcroft.

Hyllar storstjärnan

Matchen gick till straffar – efter bland annat flera viktiga räddningar av Mikko Koskinen i tredje – där den finländske målvakten och Edmontons stjärnduo fixade segern.

McDavid som noterades för sammanlagt 1+1 gick upp i 100 poäng för femte gången i karriären. Den enda andra aktiva spelaren som har fler säsonger med minst lika många poäng är Sidney Crosby, som gått över 100 sex gånger under sin karriär.

Se video på hans mål (som alla först trodde att var Jesse Puljujärvis) genom att klicka på artikelns huvudbild (videobilder från Viaplay).

– Den takt de här killarna producerar är imponerande. De är dessutom på samma nivå varje kväll. Det är orsaken till att jag kom hit på sommaren – att få chansen att spela med de här killarna och se hur långt vi kan gå, säger backen Cody Ceci som gjorde 1–0-målet på passning av McDavid.

– Det är väldigt imponerande. Han kunde egentligen ha gjort 100 som rookie också. Det är roligt att spela en roll i det och lika roligt att bara titta på. Det är ändå svårt att noteras för poäng i den här ligan, kompar Draisaitl.