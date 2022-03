Jan Vapaavuori stannar kvar på ordförandeposten i FOK trots tunga kritiken kring hanteringen av trakasserifallen: "Gjort många misstag – besviken på mig själv"

Jan Vapaavuori sitter kvar på ordförandeposten i Finlands olympiska kommitté. Han medger att kommitténs ledning gjorde ett stort misstag då de förlängde Mika Lehtimäkis kontrakt.

Olympiska kommittén arrangerade en presskonferens på måndagen där Jan Vapaavuori berättade om vad styrelsen diskuterat på sitt möte kvällen innan.

Enligt Vapaavuori kommer kommitténs ledning – i praktiken ordförande Vapaavuori och videordförande Sari Multala och Susanna Rahkamo – att sitta kvar.

– Vi ansåg att det är viktigt att kommittén har en operationskraftig ledning. Vår uppgift är nu att ta itu med problemen och se till att vardagen blir bättre för alla våra anställda, säger Vapaavuori.

– Jag ser det som min plikt att försöka rätta till mina misstag. Och hoppas att jag njuter av idrottsfamiljens förtroende också i framtiden, tillägger han.

Vapaavuori medger alltså att det var ett klart misstag att förlänga Mika Lehtimäkis kontrakt då kommitténs ledning var medveten om övertrampen.

Nattliga meddelande, fysiska närmanden

Toppidrottsenhetens chef Mika Lehtimäki tilldelades förra hösten en varning för osakligt beteende mot kvinnliga kolleger.

Lehtimäki själv medgav på måndagen att han messat "väl kamratligt, helt för sent på natten" men gick inte in på innehållet av meddelandena närmare.

Lehtimäki intygade också att det inte handlade om något mer än så, och Vapaavuori sa också att Lehtimäki i FOK:s ögon hade haft förutsättningarna att fortsätta sitt jobb. Hans kontrakt, som skulle ta slut i juni, förlängdes med två år tidigare i mars.

Bildtext När Mika Lehtimäki och Jan Vapaavuori mötte pressen på måndag hette det ännu att det bara var mediedrevet som låg bakom Lehtimäkis avsked. Bild: Lehtikuva

Efter presskonferensen avslöjade Yle Urheilu att Lehtimäki de facto också gjort sig skyldig till fysiska närmanden. Och att Lehtimäkis påstående om att kvinnorna han trakasserat valt att hemlighålla fallet inte stämde, tvärtom hade kvinnorna aldrig presenterat sådana krav.

Kommitténs styrelse hade ett krismöte på onsdag och många väntade sig att Vapaavuori där skulle ha avgått från sin post. Men stannar alltså kvar.

– Jag har gjort misstag under den här processen och dem vill jag be om ursäkt för. Jag vill be om ursäkt framför allt till kvinnorna som berörs av det här fallet men också av hela den olympiska familjen, säger Vapaavuori.

Beställer utredning

Enligt Vapaavuori möttes styrelsen i sex timmar på onsdagskvällen. I två timmar gick styrelsen igenom fallet noggrant, eftersom någon annan än ordförandetrion inte hade känt till detaljerna.

– Men efter de nya uppgifterna i media blev vi intygade av våra jurister att det är okej att diskutera ärendet med hela styrelsen, som självklart binds av tystnadsplikt, berättar Vapaavuori.

En slutsats är att de interna riktlinjerna för att hantera liknande fall inte är i skick.

– Vi har följt praxis som inte håller måttet. Det klart största misstaget var att förlänga Lehtimäkis kontrakt trots att vi var medvetna om varningen, säger Vapaavuori.

Styrelsen kommer nu att beställa en extern utredning av fallet.

– Jag kan inte ännu berätta vem som kommer att göra utredningen, om det är FCEI eller någon annan. Det hänger mest på om FCEI anser att det här hör till deras ansvarsområde eller inte, säger Vapaavuori.

"Har inte ljugit"

En sak är ändå enligt Vapaavuori säker. Senast till följd av de offentliga reaktionerna av kvinnliga både tidigare och nuvarande idrottsaktiva i går.

Det förekommer sexuella trakasserier också på den högsta nivån av finländsk idrott. Och att det handlar om ett utbrett och djuprotat systematiskt problem.

– Jag säger inte att jag har lösningar. Jag vet inte exakt hur vi ska åtgärda det här. Men det jag vet är att det är ett allvarligt problem som kräver svåra lösningar, säger Vapaavuori.

– Vi kommer att förbereda våra första steg till vårt nästa styrelsemöte, men många steg återstår att ta, fortsätter han.

Vapaavuori är också fullt medveten om att han i egenskap av ordförande har kritiserats hårt för sin hantering av fallet.

– Så mycket vill jag säga att alla påståenden om att jag skulle ha ljugit... för mig är lögner det att man medvetet säger något som inte är sant. Det har jag inte gjort. Däremot har jag gett oaktsamma kommentarer som lämnat utrymme för tolkning. Det är jag besviken på och ber om ursäkt.