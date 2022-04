Raseborg kan få flera bussturer mellan Karis och Ekenäs under rusningstid

Raseborgs stad har nu en plan för hur kollektivtrafiken kunde utvecklas i framtiden. Staden vill till exempel ha flera bussturer mellan Karis och Ekenäs under rusningstid.

Raseborgare fick tidigare svara på en enkät om hur de vill att kollektivtrafiken utvecklas. Trafikidkare intervjuades också. Konsultföretaget WayStep Consulting har sammanställt en utredning om servicenivån med två alternativ som presenterats för stadsutvecklingssektionen.

Förslag: Alternativ två bäst

Alternativ ett går ut på att trafiken fortsätter som nu med små förbättringar och alternativ två kallas kollektivtrafikstaden med betydligt större förändringar.

Sektionen vill att kollektivtrafiken i Raseborg utvecklas i enlighet med alternativ två. Ärendet går vidare till stadsstyrelsen.

I förslaget till kollektivtrafikstad så nämns bland annat att kollektivtrafiken mellan Ekenäs och Karis borde utvecklas under rusningstid på morgonen och eftermiddagen.

Resekedjor och flera turer

Enligt förslaget skulle det skapas resekedjor till tågen mot Åbo och Helsingfors. Från Fiskars kunde det finnas sju till tio turer per riktning på vardagar och förbindelser även under veckosluten. Från Tenala och Bromarv kunde det finnas tre till fem turer per riktning på vardagar.

Det finns också förslag på en kollektivtrafikresa till sjukhusområdet i Ekenäs på morgonen och eftermiddagen. Trafiken med byabussen skulle tas i bruk i förnyad form och dessutom användas året om. Stadscyklarna är också med i förslaget.

Du kan läsa mera om utredningen här.