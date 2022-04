Remi Lindholm tog karriärens första individuella FM-medalj – Iivo Niskanen överlägsen vinnare

1. Iivo Niskanen Puijon Hiihtoseura 23.26,7

2. Joni Mäki Pohti Ski Team +29,6

3. Remi Lindholm Imatran Urheilijat +39,8

4. Arsi Ruuskanen Kuusamon Erä-Veikot +42,6

5. Niko Anttola Visa Ski Team Kemi +46,0

7. Kalle Parantainen IF Minken +53,5

17. August Högnabba IF Minken +1.20,6

21. Oscar Högnabba IF Minken +1.31,1

41. Jonas Nordström IF Sibbo-Vargarna +2.10,6

50. Alexander Ståhlberg Norrvalla Ski Team +2.26,4

54. Benjamin Holmgren IF Sibbo-Vargarna +2.33,3

60. Benjamin Sundqvist IF Minken +2.46,2

80. Ville Parantainen IF Minken +3.16,5

98. Alex Svartsjö IF Femman +3.48,4

111. Joachim Gustafsson IF Sibbo-Vargarna +3.58,4