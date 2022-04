Gängrättegång går i mål i Helsingfors – åklagaren spelade upp ljudklipp och visade en machete

Idag väntas en omtalad gängrättegång gå i mål vid Helsingfors tingsrätt. Det handlar om den hämndspiral som urartat mellan två rivaliserande gäng i Helsingfors och Esbo. Enligt åklagaren har konflikten närmast liknat ett krigstillstånd.

De allvarligaste brottsmisstankarna riktar sig mot den ena parten i den allt mer våldsamma konflikten mellan två gäng med bas i huvudstadsregionen. Rätten ska också förhålla sig till om det rör sig om organiserad brottslighet.

Den händelse som åklagaren fokuserat mest på under rättegångens sista dag är den hämndaktion som det ena gänget planerade utföra på en konsert i Helsingfors i oktober i fjol.

De åtalade försökte skada en rappare från det rivaliserande gänget med bas i Alberga i Esbo. Det var meningen att Esborapparen skulle uppträda i Brunnshuset. Men evenemanget ställdes in samma kväll. Strax därefter greps medlemmar från Helsingforsgänget av polisen i närheten av Brunnshuset med eggvapen, bland annat en machete i bagaget.

Enligt försvaret var det en slump att det fanns eggvapen i bilen.

Åklagaren spelade upp ljudklipp

Konflikten mellan gängen har i det närmaste liknat ett krigstillstånd, sade åklagaren Perttu Könönen under fredagens behandling. Motivet har varit att hämnas i en allt grövre våldsspiral.

Under fredagen visade åklagaren upp den skriftliga bevisningen. Den består bland annat av ljudklipp där de åtalade konfererar kring vilken tid man ska gå in i Brunnshuset. Enligt åklagaren var avsikten att gå in under soundcheck, det vill säga innan själva uppträdandet. Det finns totalt 30 skriftliga bevis.

Vittnen har också hörts under fredagen. Ett vittne som fungerat som evenemangsarrangör säger sig ha lagt märke till oroväckande meddelanden på sociala medier.

De åtalade hävdar sin oskuld

Enligt åklagaren handlar det om förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa. Han yrkar på minst åtta års fängelse för Milan Jaffi, en 22-årig rappare som ses som gängets ledare. En 26-årig rappare, Mohamed Yahue Mahdi har enligt åklagaren också haft en framträdande roll i det planerade dådet. Åklagaren yrkar på minst sju års fängelse för honom. Totalt står nio män anklagade.

De förhållandevis långa fängelsestraffen motiveras enligt åklagaren av att det rör sig om organiserad brottslighet.

De åtalade har själva kallat gänget för Kurdish Mafia. Men nu hävdar de i rätten att de inte planerat något dåd eller varit inblandade i organiserad brottslighet. Enligt de åtalade är det som åklagaren kallar gängattribut i själva verket försök att profilera sig som musiker.

Om allt går enligt planerna blir fredagen rättegångens sista dag. Men behandlingen lär fortsätta långt in på fredagseftermiddagen. Om du vill hålla dig uppdaterad om rättegången kan du läsa finska yles live-blog från rättegången.

Svenska Yle publicerar undantagsvis namnen på Milan Jaff och Mohamud Yahue Mahdi. Detta eftersom de anses vara offentliga personer och misstänks för allvarliga brott.