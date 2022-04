Yle sänder: NHL-dubbel med hockeyvärldens två hetaste finländare i högform, New Jersey–Florida och Colorado–Pittsburgh

Lördagkvällen bjuder på världens bästa ishockey under bästa sändningstid. Med världens två hetaste finländska spelare i högform. Aleksander Barkov är Floridas stora ledare, medan Mikko Rantanen i Colorado är på väg mot 100 poäng.

Kl. 19.30 New Jersey–Florida, TV2 och Arenan

Kommentator: Anders Nordenswan

Florida har öst in mål med ett snitt på över fyra strutar per match. Fortsätter Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau, Sam Bennet & Co med att ösa på i samma takt, blir Panthers NHL:s grymmaste målmaskin på ett kvartssekel.

Just Floridas målform och den spektakulära spelstilen bakom fyrverkerierna gör matchen intressant. Hemmalaget New Jersey har nämligen inget att spela för, annat än äran och publikstödet.

Båda lagen spelar i NHL:s östra konferens. Florida leder Atlantic-divisionen och delar på första platsen i konferensen med inspelade 98 poäng. New Jersey är sist i Metropolitan-divisionen och näst sist i östra konferensen med 53 poäng. Panthers har alltså 43 fler poäng än Devils.

I en liga där två poäng utdelas för seger och ett poäng för förlust efter ordinarie speltid är det mer eller mindre ett ljusår.

NHL är ändå NHL och till och med ligans sämsta lag håller en nivå som skulle vara skyhög placerad i en europeisk hockeyliga. I klartext betyder det här att det knappast blir spel mot ett mål. Devils är hemmalag och det är lördag också i USA. Räkna med att New Jersey säljer sig dyrt framför sin egen publik.

Finländarna: Kryllar av dem i Florida, antagligen spelar endast två

Aleksander Barkov är Floridas kapten, ledare och en av världens fem bästa hockeyspelare. Enligt Yle Urheilus expert Ismo Lehkonen till och med den bästa.

Om hockey kan ha konstnärliga värden, så levereras de av "Sasha". Hans bravur är att spela 60 minuter utan att göra ett enda misstag eller ett enda dåligt beslut. Sätt dig ner och njut av allt vad nummer 16 bjuder på.

Tyvärr är den fantastiska finlandssvenska nykomlingen Anton Lundell fortfarande borta efter skadan som han ådrog sig för några veckor sedan.

Också backen Markus Nutivaara är borta och långtidsskadad.

Floridas tredje- eller fjärdecenter, Eetu Luostarinen, spelar däremot. Och gör det väldigt bra. Den resliga 23-åringen från Siilinjärvi är något av en doldis i Finland, men i NHL:s kanske bästa lag hör han till stommen.

Färska OS-guldmdlajören Petteri Lindbohm hör till truppen, men är åttonde eller nionde back i interna hierarkin, så han spelar knappast. Håll utkik efter slutliga uppställningen på NHL:s egna webbplats.

New Jerseys duktiga finländare, ytterforwarden Janne Kuokkanen, har varit borta på grund av skada redan en längre tid.

Håll ögonen på: Floridas nyförvärv och Jack Hughes i New Jersey

Panthers gjorde transfermarknadens storkap för två veckor sedan då Philadelphia Flyers lagkapten Claude Giroux blev en del av det redan från tidigare enromt talangfulla Panthers.

Ännu har det inte riktigt lossnat för Giroux, men kvaliteterna finns där hos 34-åringen som hann göra exakt 1000 matcher i Flyers-tröjan.

I kvällens match spelar Giroux antagligen som center i andra kedjan, mellan Floridas poängetta Jonathan Huberdeau och explosiva vildhjärnan Ryan Lomberg.

Hemmalagets mest sevärda spelare är utan vidare förstacentern Jack Hughes, född för övrigt i Orlando, Florida i maj 2001. Hughes var spelaren som reserverades före Kaapo Kakko midsommaren 2019 och då var det många som ansåg att det kanske var i fel ordning de unga herrarna draftades.

Den här säsongen har Hughes ändå visat att han är några mil före Kakko på utvecklingskurvan. Den otroligt sevärda speedkulan, som var skadad en tid, har stått för 25+30 i 47 matcher och knackar på dörren där det står skrivet: "Reserverat för NHL:s storstjärnor"

Hur går det? Lita på Barkovs gäng

Har Panthers laddat upp för matchen på ett proffsigt sätt, ska det bli Florida-seger. Med minst två mål.

Å andra sidan förlorade Devils på torsdagen mot Boston med förkrossande 1–8 och en flopp brukar följas upp av en kämpainsats.

Så lite svårtippat är det, men litar ändå på Barkovs gäng: 6–3 till Florida.

Kl. 22.00 Colorado–Pittsburgh, TV2 och Arenan

Kommentator: Mattias Simonsen

Hela ligans starkaste lag mot trean i Metropolitan-divisionen – det här kommer att bli kul.

Det är två formstarka lag som ställs mot varandra i Denver i kväll. Colorado har vunnit två på raken och sammanlagt sju av sina senaste tio – Pittsburgh har vunnit sex.

Pingvinernas senaste kom mot ett annat topplag i Central, Minnesota Wild. Där gjorde Pittsburgh livet lite väl svårt för sig själva med några riktigt dåliga sekvenser, men slutade på topp efter förlängning.

Colorados senaste match var i sin tur en demonstration i hur man kan stånga huvudet i en vägg (i det här fallet vid namnet Kaapo Kähkönen) i två perioder och sen vinna då man vägrar ge upp.

Finländarna: Åbo, Åbo och Kuopio

I Colorado hittar vi numera två finländska anfallare, Mikko Rantanen och Artturi Lehkonen. De har båda vuxit upp i TPS organisation, Rantanen tog sen klivet direkt in till NHL medan Lehkonen gjorde en avstickare i Frölunda först.

Men nu är det ihop igen och trivs alldeles garanterat tillsammans i omklädningsrummet. Duon tränar tillsammans varje sommar under pappa Ismo Lehkonens ledning, men än så länge har de inte fått spela tillsammans.

Rantanen håller så klart till på kanten i ettan bredvid Nathan MacKinnon, Lehkonen har i sin tur fått parkera som ytter i tvåan bredvid Nazem Kadri.

Det har inte blivit poäng för Lehkonen i Avs-dressen efter flytten från Montreal, men om han får fortsätta spela med glödheta Kadri är det bara en tidsfråga tills nollan spräcks.

Kasperi Kapanen har i sin tur en väldigt svajig säsong i ryggen så här långt. Vissa matcher glänser han med fantastiska soloprestationer, andra är han fullständigt osynlig.

Tillsammans med Jeff Carter har det för det mesta sett bra ut – frågan är närmast om Carter tvingas ersätta Jason Zucker i andralinan. Zucker skadade sig nämligen i comebacken i Minnesota i förrgår.

Håll ett öga på: Hetlevrade superstjärnor

Colorados största problem de senaste matcherna har varit att lagets absolut största stjärnor inte klarar av att hålla lugnet.

Nathan MacKinnon kastade handskarna och missade en match, både Mikko Rantanen och Cale Makar höll på att tappa det totalt i slutet av en avgjord match mot San Jose.

Pittsburgh är inte direkt det mest enerverande laget att spela mot, men visst finns där lirare som kan ta sig under huden på lite väl taggade stjärnor.

För Pittsburghs del handlar det i sin tur om att göra en hel match. Penguins material tillåter dem inte att släppa på gasen alls mot toppmotstånd.

Hur går det? Colorado fortsätter imponera

Colorado Avalanche är ligans bästa lag just nu. Pittsburgh Penguins har en fysiskt tung match bakom sig och ett flyg från St. Paul till Denver i benen.

Då blir det svårt att göra en komplett match. Och det är minimikravet mot årets upplaga av Colorado.

Ibland behöver det inte göras mer komplicerat än så – Avs fixar segern på hemmais.