Biblioteken i Svartå och Karis får meröppet från och med hösten

Ivriga biblioteksbesökare kommer att ha möjlighet att låna böcker i filialbiblioteket i Svartå och biblioteket i Karis även då personalen inte är på plats.

I och med att Svartå filialbibliotek flyttar in i det nya skolcentret Askers på hösten 2022 kommer det också att bli meröppet. Det betyder att man kan komma in i biblioteket under bestämda tider också då personalen inte är där.

Besökarna behöver ett giltigt bibliotekskort och en pinkod för att låsa upp dörren. Man kan sedan låna i en låneautomat.

Skolorna och daghemmen i skolcentret kommer in i biblioteket den inre vägen. De kan därför använda filialbibliotekets lokaler vid behov och behöver enbart ett lånekort för att låna böcker eller annat material.

Karis bibliotek blir också meröppet

Karis bibliotek flyttar också till nya lokaler i kulturhuset under höstens lopp. Samtidigt kommer biblioteket att utrustas med teknik för meröppet.

Precis som i Svartå kan man komma in i biblioteket i Karis även då personalen inte finns på plats och låna i en låneautomat.

Bibliotekens öppettider i Svartå och Karis Svartå filialbibliotek Öppet med personal: Tisdagar klockan 15 – 19 Torsdagar klockan 9 – 11 Meröppet utan personal: Måndag – torsdag klockan 8 – 19 Fredag – söndag klockan 8 – 17 Karis bibliotek Öppet med personal: 1.9 – 31.5 Måndag klockan 10 – 19 Tisdag klockan 10 – 19 Onsdag klockan 10 – 17 Torsdag klockan 10 – 19 Fredag klockan 10 – 17 Lördag klockan 10 – 14 Dag före helg klockan 10 – 17 1.6 – 31.8 Måndag klockan 12 – 19 Tisdag klockan 12 – 19 Onsdag klockan 10 – 17 Torsdag klockan 12 – 19 Fredag klockan 10 – 17 Lördag stängt Meröppet utan personal: Måndag – torsdag klockan 8 – 19

Det finns bibliotek, till exempel i huvudstadsregionen som håller meröppet ända till klockan 22 på kvällen. Så sena öppettider är inte aktuella i Raseborg.

Bibliotekschef Heidi Enberg gjorde i fjol en utredning där hon samlade in erfarenheter från andra bibliotek med öppettider.

– Det man inte tänker på är att det också kanske skapar lite problem och lite oro, det ska vara tryggt att gå till biblioteket. Vi satsar nu på att vara lite försiktiga här i början och se hur det fungerar och hoppas att det fungerar bra, säger Enberg.

Hon tillägger att det också är en resursfråga.

– Till exempel jämfört med huvudstadsregionen så finns där mycket mera människor så de kanske har möjlighet att ha väktare som ju kostar. Där kanske det lönar sig mer att ha längre öppet då de har flera besökare. På sådana här små orter skulle det kanske inte ändå vara så väldigt många som kommer mellan 19 och 22 på kvällen.