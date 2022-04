Vega ❤️ signaturmelodier – vilken tv-serie har det bästa introt? Berätta för oss!

Vad har MacGyver, Hillstreet Blues och Dallas gemensamt? Förutom att de är mycket uppskattade tv-serier har de alla otroligt kännspaka signaturmelodier.

I höstas bad vi Yle Vegas lyssnare tipsa om vilka slags specialkvällar ni önskade höra och ett av förslagen var en helkväll med signaturmelodier från tv-serier.

Sagt och gjort, onsdagen den 13 april klockan 17.30–21 blir det specialkväll med fokus på signaturmelodier.

Vi riktar in oss på såväl klassiska tv-serier som moderna tv-serier. Huvudsaken är att signaturmelodin fångar vårt intresse.

I studion underhåller Jukka Isojoki och Magnus Hansén dig med både instrumentala signaturer som renodlade låtar i stil med The Rembrands I'll Be There For You från tv-serien Friends eller varför inte Nick Caves låt Red Right Hand från tv-serien Peaky Blinders.

Därtill bjuder programledarduon på tävling och framför allt dina favoriter bland alla signaturmelodier.

Tipsa i formuläret nedan om vilken signaturmelodi från en tv-serie som du anser hör till de bästa genom tiderna. Är det kanske signaturen till Rederiet som får dina känslor att svalla? Eller är det introt till den nya serien Peacemaker som får dina fredsduvor att lyfta?