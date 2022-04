Coronaviruset fortsätter spridas på Hannahemmet – Kimitoöns ledande läkare: "Det är alltid allvarligt om en epidemi pågår i en enhet där det bor äldre människor"

Ett coronafall uppdagades på serviceboendet Hannahemmet i slutet av mars och nu har över tio patienter konstaterats vara smittade. Vårdstrejken gör det långsammare att få testresultat.

Ett nytt coronafall uppdagades under veckoslutet på Hannahemmet i Dragsfjärd på Kimitoön. Måndagen den 4 april har drygt tio klienter testat positivt för corona, medan antalet var under tio veckan innan. De test som tagits under dagen väntar ännu på resultat.

Läget på Hannahemmet är allvarligt, säger Kimitoöns ledande läkare Sami Salminen.

– Det är alltid allvarligt om en epidemi pågår i en enhet där det bor äldre människor, som alla tillhör riskgruppen. Det positiva är att alla klienter i Hannahemmet är vaccinerade. Det hjälper mot en allvarlig sjukdom, säger Sami Salminen.

Bildtext Arkivbild. Kimitoöns ledande läkare Sami Salminen säger att personalen gör sitt bästa för att hindra smittan att spridas vidare på serviceboendet. Bild: Amanda Vikman/Yle

Klienter med symtom testas med låg tröskel. Testresultaten analyseras på ÅUCS men på grund av vårdstrejken kan inte lika många test analyseras som i vanliga fall.

– Vårdstrejken gör det lite utmanande, men vi tänker att det är bäst att vi testar patienter i alla fall.

Trots strejken kan till exempel klienter på effektiviserade serviceboenden, som Hannahemmet, testas för corona. Förutom att coronatestningen nu är långsammare än tidigare, påverkar inte strejken personalen på Hannahemmet direkt.

“Det är inte den bästa tiden för besök just nu”

Enligt Sami Salminen har Kimitoöns övriga serviceboenden, Almahemmet och Silverbacken, klarat sig utan coronasmitta.

Inget besök är onödigt, men det är inte den bästa tiden för besök just nu ― Sami Salminen, ledande läkare

Det första fallet på Hannahemmet uppdagades i slutet av mars och sedan den 26 mars har personalen rekommenderat att man inte besöker sina anhöriga på serviceboendet.

– Vi kan inte säga åt anhöriga att de inte får komma. Alla klienter har inte corona, men vi begär att man försöker undvika besök. Inget besök är onödigt, men det är inte den bästa tiden för besök just nu, säger Salminen.

"På gränsen till att patientsäkerheten äventyras"

En del bland personalen har varit sjukskrivna under de senaste veckorna, bland annat på grund av Covid-19. Enligt den lägesbild Salminen har just nu räcker personalen ändå till på Hannahemmet.

– Så många har inte varit borta samtidigt att patientsäkerheten äventyras. Men vi är på gränsen, skulle jag säga.

Enligt Salminen är de klienter som har testat positivt isolerade från övriga klienter så gott det går. Personalen bär också skyddsutrustning för att undvika att smittan sprids på serviceboendet.

Om coronaläget på Hannahemmet förvärras ytterligare, finns inte mycket mera man kan göra för att hämma smittspridningen, än det som görs nu.

– Vi gör vårt bästa hela tiden, säger Salminen.