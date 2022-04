Vårdarna har länge flexat och försökt räcka till – anklagas nu för att hota patientsäkerheten

“Jag jobbar inom den specialiserade jourvården. Den bemanning vi haft under strejken är inte sämre än vår vanliga bemanning. Tvärtom har vi haft fler personer på jobb under kvällsskiften än under normalomständigheter.

Det är sorgligt att vårdarna i decennier varit oroliga för patientsäkerheten när faktum är att skyddsarbetsskiften är bättre bemannade än vanligtvis. Det är paradoxalt.

Om det nu stiftas en så kallad tvångslag så vet jag att många kommer att lämna vårdbranschen helt och hållet.

Jag har jobbat fem år inom branschen och det har blivit sämre omständigheter hela tiden. Coronans utförsbacke är fortsättningen på en tidigare utförsbacke. Pandemin cementerade att det träsk vi sitter i är ett verkligt träsk, och inga försök att dra upp oss har gjorts.

Vi får alla enskilda tillägg för att vara i larmberedskap. Vi har också börjat få tillägg för att ta extra skiften och göra övertid. Vi räknade ut att man i vår enhet hade betalat ut cirka 10 000 euro i larmtillägg de senaste månaderna. Undrar hur stor siffran är i hela sjukvårdsdistriktet?

Om branschen ska göras attraktiv krävs en löneförhöjning. När vi får lönen i skick och attraktionskraften stiger, då lättar stressen och vi kan vara de vårdare vi ville bli under studietiden. Nu överlever vi endast.

Grundlönen ska ligga kring 3 000 euro, så att det motsvarar utbildningen. Det vore bra om man får så mycket i handen så att det inte är nödvändigt att ta extra turer och larmberedskap för att klara vardagsekonomin.

Det känns som att ledningen rider på skyddsarbetet. Före strejken när det fattades fyra vårdare från ett skift sa chefen bara att “försök klara er”. Det känns som att få en dolk stucken i ryggen när man nu säger att det inte finns tillräckligt med vårdare på jobb. Ingen har varit intresserad av att det inte varit tillräckligt med vårdare på jobb före strejken.

Jag har varit med om att vi varit fyra vårdare i stället för sex under ett arbetsskift. Då hade vi också ett fyrfaldigt antal patienter. Då har vi anmält patientsäkerheten som hotad, men ingen har till dags dato kommenterat det.

Vi räknade ut att vår enhet hade fått cirka 15 000 euro extra i tillägg – bara under december. Undrar hur stor siffran är i hela sjukvårdsdistriktet?

Jag hoppas från botten av mitt hjärta att vi får igenom vår sak i förhandlingarna. För om det nu stiftas en så kallad tvångslag så vet jag att många kommer att lämna vårdbranschen helt och hållet. Då kommer avdelningar att vara tvungna att stänga helt och hållet och inget blått ljus eller tackkort kan rädda den situationen.

Vi gjordes till hjältar under coronan och det pratades om hur oumbärliga vi är. Nu har vi gått från hjältestatus till mördare, och orsaken är patientsäkerheten.”