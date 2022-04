Fyra poäng av Aleksander Barkov då Florida hämtade upp fyramålsunderläge igen: "Underhållande – men kan inte fortsätta så här"

Erik Haulas fullträff blev en klen tröst för Boston, Artturi Lehkonen öppnade målkontot i tom bur i Colorado – men nattens absolut mäktigaste insats stod Aleksander Barkovs Florida för.

Florida gick upp i 104 poäng för första gången någonsin. Jonathan Huberdeau blev den första Florida-spelaren att noteras för 100 poäng under en säsong.

Och på vilket sätt de nådde milstolparna.

Då Florida på lördagen hamnade i ett fyramålsunderläge borta mot New Jersey lyckades de vända. Då de än en gång hamnade i samma sits natten till onsdag finsk tid kändes det som det inte kunde hända en gång till.

Jo, de spelade på hemmais, men den här gången var det topplaget Toronto Maple Leafs som stod för motståndet.

"Det känns som att publiken vet ..."

Sam Reinhart hade, på passning av Aleksander Barkov, gett Florida en tidig 1–0-ledning. Men efter det inledde Lönnlöven en anstormning av rang.

Halvvägs in i den andra perioden stod det 5–1 på tavlan efter bland annat två mål av Mitch Marner och 0+3 av Auston Matthews. Sergej Bobrovskij fick igen lämna kassen.

– Sen gör vi 2-5 och det känns som att publiken vet att vi kommer att vända, säger Claude Giroux på presskonferensen efteråt.

Bildtext Floridas hemmahall brukar inte alltid vara fullsatt. Men årets upplaga av Panthers ser fansen gärna live. Bild: Jasen Vinlove/USA TODAY Sports/All Over Press

Efter Reinharts andra fullträff för kvällen nätade ännu Radko Gudas (som också gjorde ett av sina två andra mål den här säsongen mot just New Jersey) och Giroux innan periodpausen. Det var Girouxs första mål i Panthers efter trejden från Philadelphia.

– Killarna har varit snälla nog att påminna mig om att jag inte ännu hade nätat, berättar han med ett flin.

Knappt tre minuter in i den tredje perioden satte Jonathan Huberdeau in 5–5 – hans 25:e mål och 100:e poäng för säsongen. Men inte hans sista för kvällen.

"Han ska 100 procent vara en MVP-kandidat"

Först passade han fram Barkov för 6–5, som ändå inte stod som segermål då Toronto i form av John Tavares ännu kvitterade innan ordinare matchtid var slut.

Sen steg han fram i förlängningen och pangade in en onetimer på passning av just Barkov och säkrade 7–6-segern. "The Comeback Cats" gjorde skäl för sitt smeknamn än en gång.

Och Huberdeau visade varför han hör till diskussionen om vem som är ligans värdefullaste spelare.

– Han ska 100 procent vara en kandidat. Han spelar med samma attityd varje kväll, säger Giroux.

– Om han inte varit en kandidat tidigare så borde han vara det nu. Han har varit otrolig. Han har lett laget hela säsongen. Aldrig tagit en ledig kväll. Han är solid varje gång han hoppar in på isen och gör sin grej. Det är faktiskt otroligt, kompar Barkov.

Bildtext Jonathan Huberdeau valdes till matchens lirare. Bild: Jasen Vinlove/USA TODAY Sports/All Over Press

För Floridas del var segern över Toronto den femte den här säsongen då de hämtat upp ett minst tremålsunderläge. Det är ett rekord för klubben från södra Florida.

Men inte värst hållbart med tanke på att målet – som Huberdeau själv påpekar då han får frågan om MVP-priset – är att gå långt i slutspelet.

– Kul med milstolpar, förstås, men vi har inte ännu uppnått något i slutspelet. Vi har tio matcher kvar i grundserien, vi ska ta vara på dem för att tajta till defensivt och föra med oss det in i slutspelet, säger Huberdeau.

– Det är underhållande att komma tillbaka på det är sättet. Men vi måste jobba hårdare så att vi inte ligger under 1–5 eller 2–6. Vi måste klura ut hur vi ska göra en hel match, kompar Barkov.

Haula och Lehkonen nätade

Anton Lundell noterades i sin tur för 0+1 i matchen. Och flera andra finländare gjorde också väl ifrån sig under nattens omgång.

Erik Haula satte in en puck då hans Boston åkte på en 3–5-förlust borta mot Detroit. Målet var Haulas 13:e för säsongen.

21 s Erik Haula nätade mot Detroit - Spela upp på Arenan

Mikko Rantanen noterades samtidigt för två assist i Colorados 6–4-seger över Pittsburgh – lagets andra på raken mot samma lag. Artturi Lehkonen fick i sin tur punktera sin personliga Avalanche-nolla då han satte in 6–3-målet i tom bur.

Juuse Saros parerade 47 puckar då Nashville slog Minnesota med 6–2 på hemmais. Mikael Granlund passade fram ett av Predators-målen.

Resultat, NHL: Buffalo–Carolina 4–2

BUF Henri Jokiharju 0+0, +1, 23.21

CAR Sebastian Aho 0+0, -2, 18.50

CAR Teuvo Teräväinen 0+0, -2, 18.02 Montreal–Ottawa 3–6

MTL Joel Armia 0+0, -1, 14.53

MTL Jesse Ylönen 0+0, +/- 0, 11.50 Florida–Toronto 7–6 efter förlängning

FLA Aleksander Barkov 1+3, +/- 0, 24.49

FLA Eetu Luostarinen 0+0, +1, 8.40

FLA Anton Lundell 0+1, -1, 12.35 New Jersey–NY Rangers 1–3

NJD Janne Kuokkanen 0+0, +/- 0, 13.48 Philadelphia–Columbus 2–4

PHI Rasmus Ristolainen 0+0, +/- 0, 18.46

CBJ Patrik Laine 0+0, -1, 14.22 Pittsburgh–Colorado 4–6

PIT Kasperi Kapanen 0+0, +1, 12.06

COL Artturi Lehkonen 1+0, +3, 18.28

COL Mikko Rantanen 0+2, -1, 21.26 Detroit–Boston 5–3

BOS Erik Haula 1+0, +/- 0, 14.44 Nashville–Minnesota 6–2

NSH Juuse Saros 47/49

NSH Mikael Granlund 0+1, +/- 0, 18.34 Dallas–NY Islanders 3–2

DAL Jani Hakanpää 0+0, +/- 0, 14.10

DAL Miro Heiskanen 0+1, +2, 27.21

DAL Roope Hintz 0+0, -1, 19.32 San Jose–Edmonton pågår ännu

Videobilder från Viaplay.

Källor för citaten i artikeln: NHL.com samt Florida-reportrarna Jameson Olive och Erin Brown.