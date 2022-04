Lärarna strejkar för första gången sedan 1980-talet – elevhandledare i Åbo: "Lärare har rätt att må bra"

Lärarna har under 40 år gått med på arbetsgivarnas villkor, men nu har de fått nog. Lärarfacket OAJ kräver att lärarna ska få ett mångårigt löneavtal, att lärarnas arbetsmängd ses över, och att de garanteras återhämtning.

Arbetsbördan för lärarna har under åren ökat utan att lönerna stigit. Rainer Svens, timlärare i S:t Olofsskolan i Åbo, vill att lärarnas arbetsuppgifter ska vara nedskrivna och att lärarna får ersättning för det arbete som görs. Svens anser att arbetsbördan borde begränsas så att lärarna hinner vila.

Också Kim Johansson, elevhandledare vid S:t Olofsskolan i Åbo, anser att lärare måste ges möjligheten att återhämta sig för att må bra. Lärarnas långa sommarlov är enligt Johansson en aspekt som inte går att kompromissa med i förhandlingarna.

– Semestern är lång eftersom lärarna jobbar extra mycket under den tid av läsåret som inte är semesterdagar. Det känns som en kliché det här med sommarlov, det stämmer att lärare har ett långt sommarlov men den är där av en orsak, säger Johansson.

Strejken varar i två dagar och på fredag är lärarna och eleverna tillbaka i skolan. Enligt Johansson är det fråga om en första våg av strejk.

– Om inte ett resultat nås efter dessa två dagar fortsätter strejkerna på olika håll i landet. Vi hoppas att man når ett avtal och att detta inte blir långvarigt.

Bildtext Kim Johansson och Rainer Svens. Bild: Cecilia Juuti / Yle

Lärarna strejkade senast på 1980-talet och enligt Johansson är en av orsakerna till att lärarna inte strejkat sedan dess att man under tidigare år och avtalsförhandlingar gått med på rimliga krav.

– Nu upplever lärare och lärarfacket att måttet är rågat.

Rainer Svens instämmer om att lärarna tidigare har gått med på moderata avtalsvillkor och att lärarfacket har fallit bakom de andra facken i löneutvecklingen.

– Det är dags att belöna lärare med högre löner, säger Svens. Folk är ganska trötta efter att lärarna gett 100 procent av sig själva och nu är det rätt tid att göra något åt saken.

Bildtext Strejkvakterna patrullerade framför porten till Cygnaeus skola i Åbo. Bild: Ellen Ijäs / Yle

Nicke Wulff, rektor för Cygnaeus skola, valde att inte strejka eftersom han inte hör till facket. Även om han själv valt att gå till jobbet idag stöder han dem som strejkar och anser att strejken är välmotiverad.

Wulff har tidigare kritiserat informationsgången från staden till skolorna. Han tycker att både skolorna och staden skulle ha kunnat göra ett bättre jobb för att få ut informationen om strejken till familjerna. Ännu igår, tisdag, var det inte helt säkert att strejken skulle ske vilket försvårade saken.

För att nå fram till familjerna fick Cygnaeus skola ta till traditionella informationskanaler.

– Klasslärarna fick ta en viss roll, detta informerades via veckobrev och under förra veckan började vi skicka ut meddelanden via nättjänsten Wilma. Vi har även diskuterat med eleverna i klassrummen och förklarat vad allt handlar om vilket varit viktigt, säger Wulff.

Responsen från eleverna och föräldrarna har enligt Wulff varierat. En del av eleverna ser dagarna då skolan är stängd som ett veckoslut. Eleverna har fått matsäck från skolan som ska täcka luncherna under de två dagar som strejken pågår.

Tror du att strejken är över efter dessa två dagar?

– Vi är tillbaka på fredagen, min gissning är att vi väntar ut Helsingforsveckan och ifall inget händer i förhandlingarna efter det kan jag tänka mig att vi får förbereda oss på nya strejker, säger Wulff. Dessa två dagar är nu en varning.

Lärarna varslar om strejk i huvudstadsregionen i en vecka efter påsk.