Amnesty avslöjar: Säkerhetsvakter i Qatar utsätts för hot och övergrepp – många av dem kopplade till herrfotbolls-VM

Det förekommer övergrepp på arbetsplatser kopplade till herrarnas världsmästerskapet i fotboll i Qatar. Nuvarande och tidigare anställda säkerhetsvakter säger att de "tvingas jobba som maskiner" i en nypublicerad rapport av Amnesty International.

34 säkerhetsvakter vid åtta privata företag i Qatar vittnar om långa arbetsdagar, ingen vila och bestraffning för sjukdom och toalettpauser i rapporten "They think that we're machines" som Amnesty International publicerat på torsdagen.

Säkerhetsvakterna, som alla är migranter, berättar att de rutinmässigt arbetar eller arbetat 12 timmar om dagen – sju dagar i veckan. Flera av dem har jobbat i flera år eller flera månader utan en ledig dag. De som tar ut en ledig dag hotas med bestraffning genom löneavdrag.

En av dem som Amnesty talat med beskriver arbetet med citatet "den starkaste överlever".

Företagen som de intervjuade jobbat eller jobbar för har tillhandahållit tjänster till både regeringens ministerier och fotbollsarenor samt andra infrastrukturprojekt som är viktiga för årets herrfotbolls-VM. Hit hör bland annat sportanläggningar, hotell och transport.

De anställda hotades – vågade inte ifrågasätta

Många av de intervjuade säkerhetsvakterna kände till att deras arbetsgivare bryter mot lagen i Qatar, men de upplevde att de inte hade makten att ifrågasätta dem på grund av hot. Rapporten visar också att Fifas anspråk om att göra mer för att förbättra arbets- och levnadsförhållanden för dem som jobbar med VM i Qatar inte burit frukt.

Missförhållandena och övergreppen mot arbetarna är systematiska – det handlar alltså inte enbart om några enstaka händelser.

"Arbetarna fortsatte att gå till jobbet, fysiskt och känslomässigt utmattade, under hot om ekonomisk bestraffning eller, ännu värre, att avskedas och utvisas", säger Stephen Cockburn, chef för ekonomisk och social rättvisa på Amnesty International.

Cockburn konstaterar att säkerhetsföretagen utnyttjar de anställda inför öppen ridå och att de här företagen kommer bli allt mer efterfrågade under VM.

Bildtext Herrarnas fotbolls-VM spelas bland annat i den här arenan i november och december, Khalifa International Stadium. Bild: Shakeel Safeek / Alamy/All Over Press

Över 12 timmar långa dagar – Ben jobbade 18 månader i sträck utan ledig dag

Bland annat Zeke från Uganda berättar att han gjort arbete inför VM. Han har jobbat 12 timmar långa dagar och ibland har han till och med jobbat längre än så på grund av en utbildning inför turneringen.

"Tänk dig att jobba ett skift på 12 timmar och sedan köras till utbildningscentret där du ska gå utbildning i åtta timmar. Hela natten. Sedan ska du tillbaka till jobbet klockan fem på morgonen. De tror att vi är maskiner", uppger han i rapporten.

Edson och Jacob, även de från Uganda, berättar att de tvingats jobba eftersom arbetsgivarna sagt att det inte finns tillräckligt med personal. Arbetsgivaren har sagt att de riskerar löneavdrag om de inte "hoppar in för andra".

Ben från Uganda berättar att han jobbat 18 månader i sträck utan en ledig dag. Också för Ben sade arbetsgivaren att det inte finns tillräckligt med personal för att han ska kunna vara borta från jobbet. Då Ben var sjuk en dag fick han ingen lön.

En del vittnar också om hårda ekonomiska straff för mindre misstag eller förseelser på jobbet, exempelvis att de inte burit sin uniform på rätt vis eller för att de lämnat sin post för att gå på toaletten.

Bildtext Många har uppmanat till bojkott av fotbolls-VM på grund av platsen för matcherna. Den här bilden är tagen under en bundesligamatch. Bild: IMAGO/MIS/ All Over Press

Rasism och diskriminering – Fifa gör inte tillräckligt för att stoppa det här, säger Amnesty

Arbets- och levnadsförhållandena i Qatar är tuffa redan som så utan att de anställda tvingas jobba övertid utan pauser. En majoritet av de vakter som intervjuats berättar att de rutinmässigt placerats utomhus i intensiv hetta – ibland utan dricksvatten – trots att det är väldokumenterat att värmebelastning utgör fara för arbetares liv.

Amnesty rapporterar också om rasism. De intervjuade berättar om flera fall av diskriminering utifrån etnicitet, nationellt ursprung och språk. Specifikt vakter från Uganda och Kenya uppger att de fått arbeta i de svåraste posteringarna och för sämre lön än exempelvis arabisktalande arbetare.

"De betalar oss utifrån nationalitet. Du kan hitta en kenyan som tjänar 1 300, men en vakt från Filippinerna på samma post får 1 500. Tunisier får 1 700. Lönen är beroende av nationaliteten", säger Asher från Kenya.

"De säger 'du är afrikan, du kan arbeta 12 timmar eftersom du är stark'", säger en annan.

Bildtext Ännu fler säkerhetsvakter kommer behövas i takt med att VM närmar sig. Den här bilden är från en match i asiatiska Champions League i december 2020 i Qatar. Mannen på bilden har inte något med artikeln att göra. Bild: CHINE NOUVELLE/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Amnesty konstaterar att varken Fifa eller den statliga partnern i Qatar, SC, utfört tillräckliga riskanalyser innan säkerhetsföretagen anlitats. De prickas för att inte ha identifierat och hanterat övergreppen inom rimlig tid.

"Med bara månader kvar till VM måste FIFA fokusera på att göra mer för att förhindra övergrepp i den farliga privata säkerhetssektorn, om man vill undvika att turneringen förknippas med ännu fler övergrepp", säger Stephen Cockburn.