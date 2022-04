De här vill bli kommundirektör i Pyttis – vi presenterar de sju kandidaterna

Pyttis ska få en ny kommundirektör. Totalt tretton personer sökte jobbet och sju har kallats på intervju, en av dem handplockad. Här får du veta lite mer om kandidaterna som ska intervjuas.

Pyttis tidigare kommundirektör Jouni Eho sade upp sig i januari för att i stället börja jobba som vd på Redstone Aero som driver Pyttis flygplats.

Efter att ansökningstiden förlängts fanns det 13 kommundirektörskandidater.

De sju utvalda ska intervjuas efter påsk och den nya kommundirektören väljs förmodligen på ett extra insatt fullmäktigemöte i maj.

Alla kandidater har en övre högskoleexamen och bor i Nyland eller Kymmenedalen. De flesta sitter på kommunala chefsposter men bland de sökande finns också en it-företagare. Just it, ekonomi, vård och utbildning hör till kandidaternas expertisområden.

Här kan du i korthet höra vad som krävs av kommundirektören, hur bra svenska personen ska kunna och om några fler överraskningskandidater ännu kan ploppa upp:

Två lokala kandidater

Eija Grönholm är en av två kandidater som bor i Pyttis. Hon ansökte om kommundirektörskapet också 2018 då Jouni Eho fick platsen.

Grönholm arbetar som chef för digitala tjänster vid Kotka stad. Hon har jobbat med olika uppgifter inom staden sedan 2000, bland annat som personalchef 2009–2014 och förvaltnings- och utvecklingschef 2018.

Till utbildningen är Grönholm ekonomie magister, Master of Business Administration (MBA) inom internationell marknadsföring samt inom informationsledning. Hon blev klar med sin första magisterutbildning vid Kymmenedalens yrkeshögskola 2000 och med sin andra vid Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet (LUT) 2019.

Hon är också ordförande i Kotkan Seudun Diabetes, Kotkaområdets diabetesförbund.

Den andra lokala kandidaten heter Toni Vanhala. Han är medlem i Samlingspartiet och ordförande i Pyttis kommunstyrelse.

Bildtext Kommunstyrelsens ordförande Toni Vanhala kommer inte att vara med och välja kommundirektör eftersom han själv hoppas bli det. Bild: Kiira Ikävalko / Yle

Vanhala har sedan mars 2021 jobbat på utvecklingsbolaget Cursor under den engelskspråkiga titeln senior advisor. Innan det var han chef för internationella ärenden vid Kymmenedalens förbund i nästan tio år. Han hoppade också in som tf utvecklingsdirektör vid Kotka stad under en period mellan 2018 och 2019.

Vanhala är magister i statsvetenskaper och har fått sin utbildning vid Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg i Tyskland 1997–2005.

Ett handplockat namn

Terhi Lindholm är den enda av kandidaterna som blivit handplockad att vara med i rekryteringsprocessen. En konsult tipsade urvalsgruppen som sköter rekryteringen om Lindholm och hon blev sedan kontaktad av fullmäktigeordförande Tuija Arvila (SDP).

Lindholm bor i Kotka och har jobbat som utvecklingsdirektör för Kotka stad sedan 2012.

Bildtext Terhi Lindholm håller också på med bostadsplacering. Hon har inrett och hyrt ut bostäder i Kotkas stadsdel Sunila som planerats av Alvar Aalto. Bild: Kirsi Lönnblad / Yle

År 2011 fick Lindholm ett Fulbright-stipendium och bodde ett år i Californien i USA medan hon jobbade på sitt stipendieprojekt som handlade om att stödja samarbete mellan universitet och industri genom förbättrad kommunikation.

Åren 2006–2011 var Lindholm verksamhetsledare på Merikotka, Forskningscentret för sjösäkerhet och sjötrafik, i Kotka.

Lindholm blev färdig diplomingenjör från Tekniska högskolan 2001. År 2020 utexaminerades hon från handelshögskolan Antwerp Management School i Belgien där hon studerat vid sidan av jobbet. Titeln heter Executive Master of Business Administration, EMBA.

Fallskärmshoppare och it-företagare

Timo Toivonen är Kouvolabo och jobbar sedan augusti 2021 som bildningsdirektör för Parikkala kommun. Åren 2019–2021 var han rektor på Simpelejärven opisto, alltså medborgarinstitutet i Parikkala. Åren 1991–2020 gjorde Toivonen en nästan 30 år lång karriär som lärare i Kouvola.

Toivonen är pedagogie magister vid Östra Finlands universitet. Åren 2016–2017 har han studerat administration och företagsekonomi vid samma lärosäte.

Toivonen har dessutom utbildat sig till instruktör eller guide inom flera adrenalinutlösande aktiviteter: fallskärmshoppning, klättring, paddling och dykning.

Ville Nordberg är en företagare från Helsingfors. Han har nyligen grundat konsultföretaget Tekemisen meininki och it-företaget Trail Openers. Nordberg är vd i båda. Nordberg sysslar med stiglöpning, på engelska trail running, så man kan gissa varifrån namnet Trail Openers har fått sin inspiration.

Nordberg sitter i styrelsen för it-företaget Roidu och är sedan några år tillbaka styrelseordförande i it-företaget Robu. Åren 2018–2021 var han också vd för Robu. Företaget håller på med att bygga upp barnskyddets nya nationella dataregistersystem.

Nordberg har jobbat i ledande positioner för flera it-företag, bland annat med företagsutveckling, kundhantering och som chef för offentligt finansierade forskningsprojekt.

Till sin utbildning är Nordberg magister inom datavetenskap vid Helsingfors universitet.

Mörskoms tidigare kommundirektör söker jobbet

Esbobon Sabah Samaletdin har erfarenhet av kommundirektörsjobbet. Han var kommundirektör i Evijärvi 2013–2015 och i Mörskom 2015–2018. Både gångerna valdes han enhälligt.

Sedan hösten 2020 har han lett ett omstruktureringsprojekt för Päijänne-Tavastlands samkommun för välfärd (PHHYKY). Det handlar om att utveckla och enhetliga ordnandet av social- och hälsovårdstjänster inför social- och hälsovårdsreformen.

Samaletdin sitter också i styrelsen för företaget Via Naturale som tillverkar kosttillskott.

Bildtext Sabah Samaletdin har erfarenhet både från finansbranschen och den kommunala sidan. Bild: Yle / Leo Gammals

Åren 2018–2020 var Samaletdin direktör för samkommunen Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä JIK som ordnar social- och hälsovårdsservice i Ilmajoki och Kurikka.

Lokaltidningen Kurikka-lehti skrev att han sade upp sig en tid efter att JIK:s revisionsnämnd låtit göra en utredning av arbetsklimatet. Anställda klagade på dålig stämning och dåligt beteende av Samaletdin.

Samaletdin studerade till ekonomie magister vid Åbo universitet 1986–1990. Innan han sökte sig till den kommunala sidan jobbade Samaletdin på flera banker och finansbolag. Åren 2017–2013 var han finanschef på Kunta-Asunnot, ett hyresbostadsbolag som ägs av 40 kommuner.

Samaletdin ansökte om kommundirektörsjobbet i Karleby 2016 och stadsdirektörsjobbet i Heinola 2017.

Ilona Koskenniemi bor i Kouvola och jobbar som grundtrygghetsdirektör i Askola. Mellan 2011 och 2014 var hon vd för det privata socialserviceföretaget Merikratos. Det är specialiserat på barnskyddsfrågor och driver bland annat flera grupphem för barn.

Till utbildningen är hon magister i statsvetenskaper med huvudämnet socialpedagogik.

Koskenniemi ansökte om att bli kommundirektör i Vederlax 2019 och i Askola 2020.