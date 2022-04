"Du behöver inte klippa navelsträngen" - fyra pappor berättar vad de önskar de hade hört före förlossningen

Hur kan du som pappa förbereda dig inför en förlossning? I veckans avsnitt av podden Föräldrasnack med Carro och Rebecka hör du fyra pappor berätta vad de önskar att någon skulle ha berättat för dem innan deras första barns förlossningar.

Förbered dig genom att prata med din partner, våga stå upp för din familj och packa med ätbart. Det här är några av tipsen som fyra pappor delar med sig i veckans poddavsnitt av Föräldrasnack.

Johan Gullmets: "Doulan matade mig"

– Det är inte tack vare sjukhuset, bb eller barnmorskan som barnet föds – det är tack vare mammans kropp som babyn kommer att födas. Det önskar jag att någon skulle ha berättat för mig inför vår första förlossning, säger Johan Gullmets i podden Föräldrasnack.

Johan är pappa till tre och säger att han inför varje förlossning har insett detta mer och mer. I början försökte han själv läsa på och förstå allt det medicinska om hur alla smärtlindringar fungerar, hur CTG-maskinen fungerar, vad den betyder och hur kurvorna ska läsas.

– För varje förlossning har jag fokuserat mer och mer på att stödja min partner i det vi håller på med. Att lita på att kroppen själv vet bäst hur barnet ska komma ut. Alla vi andra kan bara försöka följa med, stödja, uppmuntra och ge ro, säger Gullmets.



Bildtext Johan Gullmets är trebarnspappa och har för varje förlossning mer och mer insett att det inte är sjukhuset, barnmorskorna, doulan eller ens mamman som bestämmer hur det ska gå till när babyn föds. Det är helt och hållet mammans kropp. Bild: privat

Första förlossningen skiljde sig drastiskt från den tredje, när han inte gjorde något annat än att var närvarande och stödjande.



– Jag pratade inte ens. Doulan fick sköta allt det. Hon till och med matade mig i något skede när hon märkte att mitt blodsocker blev för lågt. Så mitt tips är att våga lita på att kroppen vet bäst själv.

Johannes Björkqvist: "Blir du kallad för saker, svälj det direkt"

Johannes Björkqvists tips är att försöka förbereda sig genom kurser och att prata med sin partner, men att också acceptera att det inte går att förbereda sig helt och hållet.

– Under förlossningen kändes det som att jag blev omkullkastad för att sedan stiga upp igen. Det kändes som att jag var en dator som inte hade blivit uppdaterad på länge. När jag sedan fick babyn i min famn så blev jag som en uppdaterad version av mig själv. Värderingarna jag hade haft förändrades och det som tidigare hade varit viktigt blev plötsligt oviktigt.

Bildtext Johannes Björkqvist är pappa till Tor och satsade på att gå kurser och tala med vänner samt den blivande mamman för att förbereda sig inför sonens förlossning. Bild: Privat

Enligt Björkqvist hjälper det ändå att gå kurser, tala med vänner, googla och framför allt prata med sin partner.

– Hur vill hon ha det, vad vill hon att du gör under förlossningen? Var ska din roll vara? Allt det här förändras antagligen under förlossningen men då är det att tolka signalerna av mamman och göra det bästa av situationen. Blir du kallad för saker du aldrig förr blivit kallad för så är det att svälja det direkt och fortsätta att stötta. Gör ditt yttersta för att hjälpa henne med allt, mamman är 100 procent i fokus under en förlossning.

Ted Forsström: "Man kan stå på sig och man kan vägra"

Bildtext Ted Forsström vägrade lämna sin nyförlösta sambo och deras son ensamma på bb över natten. Trots personalens uppmaning om att han måste åka hem på grund av att de inte hade familjerum. Bild: Privat

Inför Ted Forsströms sons förlossning önskar han att någon skulle ha berättat att det där om att klippa navelsträngen inte är något påhitt utan faktiskt något som förväntas av pappan.

– Jag önskar att någon skulle ha berättat för mig att jag som pappa, direkt efter förlossningen förväntas klippa navelsträngen. Jag trodde det var en grej som pappor gör i speciella fall, om man har ansökt om att få göra det.

Forsström säger att han skulle ha velat ta ett beslut om att klippa navelsträngen eller inte före förlossningen.

– När du står där och ditt barn just har blivit fött, och det har varit en nästan traumatisk upplevelse, så får du bokstavligen en konstig sax i din hand och så ska du klippa av en del av det här nyfödda barnet.

Han hade personligen själv valt att stå över.

– Där önskar jag att någon skulle ha sagt att det är något som faktiskt händer och att jag skulle ha kunnat säga innan att jag inte är så intresserad av att göra det. Det är säkert något man kan tacka nej till om man vill. Istället hade jag velat landa med min sambo som precis genomgått en traumatisk förlossning tillsammans med vår nyfödda.

För att pappan, efter förlossningen, ska få stanna kvar med familjen under natten är ett kriterium att man har ett familjerum. Något Forsström, hans sambo och deras nyfödda son inte tilldelades.

– Min sambo var väldigt trött och i ett sådant skick att hon inte ville vara ensam. När det blev kväll meddelades det att nu måste jag som pappa fara därifrån för vi har inte ett familjerum. Då bestämde jag att nej, vägrar. Så jag sa nej, jag tänker inte fara hem.

Personalen blev paffa och sa åt Forsström att nej, det får du inte för ni har inte ett familjerum.

– Då sa jag att jag är fullständigt medveten om det, men jag tänker inte fara härifrån. Jag var lite omöjlig, och det ledde till att jag fick vara där över natten. Så det kan vara ett bra tips att veta att du också kan stå på dig för det du känner att är rätt för dig och din familj.



Christoffer Vidjeskog: "Pappor, ta med något att äta"

Bildtext Christoffer Vidjeskog fann trygghet i att vara på sjukhuset där han visste att personalen var proffs och där för honom och hans sambo när dottern Lotta skulle födas. Bild: Yle/Kati Enkvist.

Christoffer Vidjeström tror att det för många pappor inte känns riktigt verkligt innan man faktiskt är på bb och förlossningen är igång.

– Det var först då jag märkte att, jo jag kommer att bli pappa nu. Det är en av de få gångerna i livet som jag tror man får uppleva hela känslopaletten på en och samma gång. Det är lika skrämmande som underbart sedan då barnet väl är ute, säger Vidjeström.

Christoffer uppmanar alla blivande pappor att ta emot den hjälp man kan få.

– De som jobbar på bb är väldigt bra på sitt jobb och de gör det varje dag. Så våga lita på att de vet vad de gör och lyssna på vad de har att säga. Finn trygghet i att de är proffs som vet vad de håller på med. Ta emot den hjälp ni kan få. Speciellt efteråt är det säkert mycket som inte fungerar direkt med till exempel amningen. Ta det lite lugnt och lita på att det löser sig, det blir nog bra.

Att packa med något att äta i bb-väskan tycker Christoffer alla pappor ska göra.

– Före barnet är ute får pappor inte något att äta, så pappor, förbered er med några smörgåsar, lite godispåsar och annat i väskan.