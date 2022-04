KooKoo repade sig efter tung start – slog favoriten Tappara och tog viktig bortaseger

Det som såg ut att bli en fruktansvärd första semifinal förvandlades till eufori för KooKoo. Laget hämtade upp ett underläge borta mot Tappara och vann den första semifinalen efter förlängning.

Tappara avgjorde sin kvartsfinalserie efter fem matcher medan KooKoo tvingades till sju drabbningar innan man kunde slå ut Jukurit.

Det var därmed ett mer utvilat Tappara som kom till den första semifinalen och det syntes. Joona Luoto och Mikael Seppälä gjorde två snabba mål i början av den första perioden.

Där och då såg det ut som att det skulle bli en tung kväll för KooKoo men laget ville annat. I den andra perioden hade spelarna blivit varma i kläderna och då kom målen.

Teemu Engberg reducerade halvvägs in i matchen och Kim Strömberg kvitterade fem minuter senare. Tappara tog dock en ny ledning då Joni Tuulola gjorde 3–2 efter 36.24 men en och en halv minut senare kvitterade Strömberg igen.

Nikkilä matchvinnare för KooKoo

Ju längre matchen led desto mer tog KooKoo över. I den tredje perioden hade Strömberg bland annat ett skott i ribban men 3–3 stod sig efter 60 minuter och förlängning krävdes.

Men i förlängningen hittade KooKoo rätt. Klockan stannade på 69.21 då backen Petteri Nikkilä dunkade in segermålet och gav KooKoo en liten fördel i matchserien.

– Vi gjorde inte vår bästa match men vi lyckades näta i andra perioden och kom tillbaka in matchen. Det var en bra seger, säger Nikkilä till C More.

Semifinalserien fortsätter redan i morgon då med KooKoo som hemmalag.

– Förhoppningsvis kan vi då visa upp oss från vår bästa sida, säger Nikkilä.