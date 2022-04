TPS körde över Ilves på hemmaplan – Mikael Pyyhtiä gjorde sitt första hattrick i slutspelet: "Har ganska bra självförtroende just nu"

"Maali se on hunajata" spelas i Åbohallen då TPS gör mål. I den andra semifinalen mot Ilves fick publiken höra den hela sex gånger. TPS övertygade stort då man kvitterade matchserien.

Efter lördagens första semifinal sa TPS-tränaren Jussi Ahokas att laget måste gå på mål och avsluta bättre. Tränarens ord verkar verkligen ha gått fram till spelarna.

I den andra semifinalen fungerade lagets spel till punkt och pricka. TPS bjöd hemmapubliken på stor show och vann med tennissiffror: 6–0.

– Det är siffror man inte förklarar bort oavsett om det handlar om tennis eller ishockey. TPS förde matchen och vi tittade på. Vi gjorde en riktigt dålig match, säger Ilves-tränaren Jouko Myrrä på presskonferensen efter matchen.

"Om jag skjuter så kommer målen"

Söndagskvällen i Åbohallen tillhörde Mikael Pyyhtiä. 20-årigen gjorde sitt första hattrick i slutspelet.

– Det här var en match som vi ville ha. Vi gav inte motståndarna några möjligheter och utnyttjade våra styrkor.

– Jag har ganska så bra självförtroende just nu. Jag visste att om jag skjuter så kommer också målen, säger Pyyhtiä till C More.

Matchens lirare hyllar också sina kedjekamrater Juuso Pärssinen och Markus Nurmi. Pärssinen noterades för 0+2 i matchen medan Nurmi spelade fram till tre mål.

– Det är roligt att spela tillsammans. Utanför isen talar vi mycket om hur vi ska spela och det börjar också synas i matcherna, säger Pyyhtiä.

Serien står nu 1–1 i matcher. Följande semifinal spelas i Tammerfors på tisdag.

– Vi måste åtminstone vinna en match på bortaplan. Det här blir en lång serie, säger Jussi Ahokas på presskonferensen.