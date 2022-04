Morgonkollen: Frankrike ska välja mellan sittande presidenten Macron och ytterhögerns Le Pen – och andra nyheter att ha koll på i dag

God morgon! Här listar vi några nyheter att ha koll på den här morgonen.

Frankrikes val: Macron eller Le Pen?

I Frankrike står valet av ny president mellan Emmanuel Macron och Marine Le Pen. De går till en andra valomgång efter söndagens första omgång.

Ytterhögerpolitikern Le Pen knappade in på Macron i opinionssiffrorna strax före valdagen, men Macrons försprång blev något större än väntat.

Då 97 procent av rösterna i den första valomgången var räknade hade Macron fått 27,35 procent av rösterna medan Le Pen låg på 23,97 procent.

Macron anses garantera en fortsatt stabilitet i det enade EU:s kamp mot det krigförande Ryssland. Marine Le Pen hör till de europeiska populistledare som har gjort sig kända för nära relationer till Ryssland.

Teboil anlitas fortfarande av storstäderna

Svenska Yles granskning kring ryskägda Teboil visar att städerna i huvudstadsregionen i vissa fall köper bränsle från bolaget.

Teboil ägs av ryska oljebolaget Lukoil och är föremål för omfattande bojkotter. Finansministeriet meddelande i mars att upphandlingsbestämmelserna ändras för att statliga ämbetsverk inte i första hand ska behöva köpa bränsle från Teboil.

När Svenska Yle granskar varifrån Esbo, Helsingfors och Vanda köper sitt bränsle, hittas flera köp från Teboil. I vissa fall har leveransen från Teboil skett efter Rysslands attack mot Ukraina.

Bildtext Mestadels tankar huvudstadsregionens städer i alla fall vid Neste. Bild: Mikko Koski / Yle

Oklart om strejkande vårdare tvingas på jobb

Det är fortfarande oklart om det blir en lag som tvingar strejkande vårdare på jobb.

Förhandlingar om att ta en patientsäkerhetslag användning blev resultatlösa i går kväll.

Frågan är svår för regeringen. Lagen bereds för att se till att tillräckligt mycket personal är på plats för att utföra skyddsarbete. I praktiken kan alltså strejkande vårdare tvingas på jobb.

Bildtext Vårdarna strejkar för högre löner och bättre jobbvillkor. Bild: Cecilia Heikel / Yle

Familje- och omsorgsminister Aki Lindén (SDP) säger att det nu är upp till regeringen som helhet att förhandla om lagförslaget, han vill ta upp det på statsrådets möte på onsdag.

Lagförslaget väcker kritik inom flera regeringspartier, speciellt inom Vänsterförbundet men också SDP och De Gröna.

Ryska soldater får betalt för att fortsätta strida

Ryska trupper som har dragit sig tillbaka från nordöstra Ukraina erbjuds stora bonusar för att fortsätta strida på nya fronter.

Det uppger den amerikanska tankesmedjan Insitute for the Study of War med hänvisning till dokument från ryska försvarsministeriet.

Enligt de här uppgifterna erbjuds ryska trupper exempelvis summor på 200 000 rubel (cirka 2280 euro) om de skjuter ner en helikopter och 50 000 rubel (cirka 570 euro) om de lyckas förstöra militärfordon eller artilleri.

Här finns vår rapportering om händelserna i Ukraina.

Studie: Mammor är mer utmattade i länder med jämställdhet

Mammor upplever mer utmattning i länder med stark jämlikhet mellan könen, jämfört med länder där jämställdheten är svag, visar en ny internationell undersökning om kvinnors välmående.

Undersökningen är utförd i 40 länder, bland 11 500 mammor, också i Finland.

Bildtext I länder med jämställdhet har många kvinnorn både en yrkesroll och en roll som förälder och kan vara utsatta för hårda krav i båda. Bild: Carola Nordberg

En av de finländska forskare som har medverkat bedömer att det är konflikter mellan olika roller för kvinnor som gör mammorna utmattade i länder med utvecklad jämställdhet.

I söder småningom rätt klart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är 5 till 9 grader. I den mellersta delen mest molnigt och ganska allmänt snöfall, regn eller blötsnö. Temperaturen är 2 till 7 grader. I Lappland snöbyar och 1 till 5 grader.