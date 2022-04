Ilkka Söderlund finner balans i livet med hjälp av matematik och buddhism – "Jag behöver inte förstå allting"

Ilkka blev buddhist år 2008 då han studerade matematik vid Helsingfors universitet. Idag undervisar han i Winellska skolan i Kyrkslätt och har funnit en balans mellan naturvetenskap och andlighet.

Det djupa intresset för matematik kom under det första studieåret tack vare en föreläsare, Jukka Oikkonen, som förde in Ilkka Söderlund in på vad han kände var rätt spår.

– Han var helt strålande, en otroligt bra föreläsare! Jag började för första gången se matematiken som en vetenskap. Det låter lite underligt, men matematiken öppnade sig som en vetenskap till skillnad från att vara ett verktyg, berättar Söderlund.

Idag försöker Ilkka föra vidare samma filosofi till sina elever i Kyrkslätt.

– Jag brukar förklara för mina elever att matematiken är ett sätt att göra tankar klara. Om du inte vill göra tekniska saker, bli fysiker eller ingenjör, så den nyttan du får av matematiken är en sorts yoga för ditt huvud, för din hjärna. Du tänjer på, du öppnar och klarlägger saker du annars inte skulle, säger han.

Bildtext Till vardags lär Ilkka ut matematik i Kyrkslätt. Bild: Yle / Petter Blomqvist Kyrkslätt,skolor,winellska skolan

För Ilkka är det viktigt att nå eleverna och därmed lyckas öka på deras motivation att lära sig matematik.

– Jag har intresse för min omvärld och ser inte eleverna som elever på det sättet utan mer som kolleger nästan, som medmänskor i alla fall. Så det är till min och deras fördel att man har en bra känsla i utrymmet vi har tillsammans, berättar han.

Matematiken är en sorts yoga för ditt huvud, för din hjärna. Du tänjer på, du öppnar och klarlägger saker du annars inte skulle ― Ilkka Söderlund, matematiklärare

Det finns också andra fördelar med matematiken, framhåller Söderlund. Enligt honom är det lättare att hålla den fri från yttre påtryck.

– Om man tänker på vetenskapen, så är ganska få vetenskaper neutrala från politisk jargong. Fysik far jättelätt till det. För det du forskar kan vara påverkat av din världssyn på något sätt. Men i matematiken är det jättesvårt att påverka forskningen med din världssyn, säger Ilkka Söderlund.

Bildtext På grund av pandemin har Ilkka Söderlund inte kunnat besöka templet i Jockis på två år. Bild: Dani Branthin / Yle Buddha,buddhism,tibetansk buddhism,dekorationer,altaren

Balans i livet med hjälp av buddhism

Under studietiden kom Ilkka Söderlund i kontakt med olika österländska filosofier, dels genom att själv läsa böcker men också genom en kurs i yoga. Men yogan gav honom inte riktigt alla svar han ville ha.

– Jag ville hålla på med det jag höll på med i yogan, andningsövningar och meditationsövningar. Men jag vill fokusera på något som var mera det jag var ute efter. Så började jag läsa böcker om buddhism för jag hade en tanke att buddhister fokuserar på ganska simpla saker, berättar han.

Ilkka Söderlund hittade en bok som den tibetanske läraren Chögyam Trungpa hade skrivit och fann att det här vill han själv forska mera i.

– I början tar man det ganska allvarligt, man far in i det här och testar olika saker och sen kommer en period där man tänker att man kan jättemycket. Ifall du vill ha någon sorts insikt över din egen medvetenhet så lönar det sig att lugna ner huvudet och tankarna, känslorna är inte för alltid. Det betyder inte att du alltid ska vara jättelam och stel och bara fundera på det, utan för att man ska få en insikt, berättar Ilkka Söderlund.

Jag förbinder mig att meditera varje dag ― Ilkka Söderlund

Där många religioner innehåller en hel del dogmer, budord och rättesnören har buddhismen betydligt färre av dessa. Men en sak har Ilkka gjort till en daglig dygd.

– Jag förbinder mig till att meditera varje dag. Jag piskar inte mig själv, men jag har lovat mig själv att göra det varje dag, säger han.

Bildtext Ilkka har funnit en bra balans i sin vardag. Bild: Mathias Gustafsson / Yle tibetansk buddhism,Kyrkslätt,Närbild

Livet efter döden?

Hur ser Ilkka och hans version av buddhism på livet efter detta? Det är en sak som de flesta religioner fokuserar mycket på.

– Klassiskt är ju buddhismen någon sorts sätt att förbereda sig för döden. Vissa lärare säger att döden är den viktigaste upplevelsen för en människa, förklarar Söderlund.

Jag har ingen aning vad som händer när vi dör! ― Ilkka Söderlund

Själv har Ilkka Söderlund ett betydligt mera sekulärt sätt att se på det hela.

– För att veta vad som händer efter livet måste man fundera på till vem det händer. Vilken del av mig ska det hända? En intressant grej i buddhismen är att man talar om tomhet. Vilken del av mig är Ilkka? Är det min kropp, tankar, hjärna, mina känslor? Men jag måste nog säga att jag inte har någon aning om vad som händer efter att vi dör, skrattar han.

Fakta om buddhism i Finland (wikipedia) Buddhism utövas av cirka 10 000 personer i Finland. Världens nordligaste stupa finns i Siikais i Satakunta. Den nuvarande Dalai lama, Tenzin Gyatso besökte Finland första gången år 1988.

Sonen Arthur förändrade Ilkka Söderlunds värld

För knappt två år sedan blev Ilkka pappa till en pojke. Att bli förälder gav mycket mer än den nyblivne fadern någonsin kunde tänka sig.

– Det kändes som om mitt liv fick en mening - en mening som jag inte visste att jag saknade. Det är den största upplevelsen, berättar Ilkka Söderlund.

Ilkkas förhållande till buddhismen har inte förändrats i och med att han blev pappa. Men nu är han ännu försiktigare med sin livsfilosofi.

– Jag vill att han växer upp som Arthur och så får han själv göra som han vill. Han ska inte växa upp till att bli buddhist. För mig själv har Arthur och hans mamma Mirja hjälpt mig att materialisera mera det jag förut hade djupare innanför. Det är en jättestor rikedom, säger han.

Har du en historia värd att berätta? Eller känner du någon som har det? Hör av dig på livet@yle.fi