Äldre dataläckor avslöjar nya gömmor för ryska pengar: Bankirer, ex-ministrar och Putins närmaste krets inblandade

Medel och fastigheter som hundratals ryssar gömt i skatteparadis avslöjas i en utredning av Internationella organisationen för grävande journalister. Yles MOT-redaktion är det enda finländska mediet som är delaktig i projektet.

Hundratals hemliga skatteparadisbolag har visat sig ägas av ryska affärsmän. Bland dem finns till exempel tidigare ryska ministrar, oligarker som tillhör president Vladimir Putins närmaste krets och chefer för ryska banker.

Flera av dem omfattas av EU:s och USA:s ekonomiska sanktioner.

Ägarförhållandena avslöjades av journalistorganisationen ICIJ:s utredningsprojekt, där Yles MOT-redaktion har varit med. Det handlar om ny information som inte har publicerats tidigare.

Genom de hemliga bolagen har man till exempel förvaltat fastigheter och gjort kontoöverföringar på miljarder euro.

Bankirernas pengar i skatteparadis

EU och USA har infört omfattande ekonomiska sanktioner mot den ryska banksektorn. Vanliga ryssar kan lyfta begränsade mängder kontakter för att minska risken för en bankrusning. Att rubelns värde har sjunkit har också minskat ryssarnas köpkraft.

Stora ryska bankers direktörer har däremot fört över enorma mängder av sina tillgångar till skatteparadis, så de berörs inte på samma sätt av Rysslands allt svagare ekonomi eller de sanktioner som har införts. Bankirerna flyttade över sina pengar strax före den första sanktionsvågen år 2014.

Bland dem som har fört över medel till skatteparadis finns sammanlagt åtta chefer på Rysslands fem största banker. Bankerna är Sberbank, Alfa-Bank, VTB, Gazprombank och VEB.

Genom skatteparadisföretag har bankcheferna skaffat lyxlägenheter i London och på Cypern. Den förmögenhet som bankdirektörernas bolag har haft har uppgått till miljarder euro.

Bildtext Sberbanks chef Herman Gref uppträdde på bankens 180-årsjubileum i november 2021, där också Vladimir Putin medverkade. Bild: Sergei Karpukhin / TASS

Ex-minister överförde mer än 70 miljoner euro

Till exempel Rysslands största bank Sberbanks direktör Herman Gref överförde år 2015 över 70 miljoner euro till en familjetrust via skatteparadisbolag. En trust är ett slags mellanting mellan ett företag och en stiftelse. Ingenting motsvarande finns i finländsk lagstiftning. Truster används i flera länder till egendomsförvaltning och arvsarrangemang, till exempel.

Innan Herman Gref blev direktör för Sberbank var han åren 2000–2007 Rysslands minister för ekonomisk utveckling och handel. Han anses vara en av de mest inflytelserika ryska oligarkerna.

Finlands förre statsminister Esko Aho satt i Sberbanks styrelse åren 2016–2022. Efter Rysslands anfall mot Ukraina meddelade Aho att han lämnar sin post på banken.

Bland de bankirer som har fört över pengar till skatteparadis finns också Michail Fridman, Igor Sjuvalov och Pjotr Aven. Ukrainskfödde Fridman är storägare i Alfa-Bank och har under flera år bott mest i London, där han har ett hus värt närmare 80 miljoner euro.

Pjotr Aven var i sin tur direktör för Fridmans Alfa-Bank fram till mars 2022. Han avgick efter att ha hamnat på EU:s sanktionslista.

Igor Sjuvalov var i tio års tid Rysslands första vice premiärminister. Sedan år 2018 har han varit direktör för banken VEB, tidigare känd som Vnesheconombank.

ICIJ nådde tre av oligarkerna ovan. De förnekade alla att de skulle ha gjort sig skyldiga till några som helst oegentligheter. Herman Gref svarade inte på de frågor som journalistorganisationen ICIJ ställde.

TeliaSoneras hemliga partner

ICIJ:s utredning presenterar också ny information om den ryske affärsmannen Leonid Reiman. Han är tidigare telekommunikationsminister i Vladimir Putins regering.

På basis av dataläckan har Reiman varit delaktig i tre skatteparadisbolag.

Reimans namn förekom också i finländska medier i början på 2000-talet. Då ville den finsk-svenska mobiltelefonoperatören TeliaSonera, i dag Telia, komma åt en andel i den ryska teleoperatören Megafon. TeliaSonera hade ett avtal med en hemlig partner i Ryssland. År 2006 avslöjades det i en skiljedomstol i Zürich att den hemliga partnern var Leonid Reiman.

Vid tidpunkten för överenskommelsen med TeliaSonera var Reiman fortfarande minister. Reiman ville inte svara på de frågor ICIJ har ställt honom.

Telia lämnade den ryska marknaden år 2017. Bolaget sålde sin andel av den ryska operatören Megafon till den ryska storbanken Gazprombank.

Reiman har i Finland också kopplats till en annan rysk affärsman, Denis Fokin. Fokin har blivit känd för sina fastighetsaffärer i Finland.

Bildtext Före detta ministern Leonid Reiman som gjort affärer med TeliaSonera. Bild: Kirill Kukhm​ar / TASS

Hundratals miljoner via tatuerares konton

Ryska oligarker har övat sig i att använda skatteparadis i tiotals år. En betydande del av deras tillgångar har flyttats från Ryssland.

Invecklade ägarförhållanden och användning av bulvaner eller släktingar gör det svårt att spåra förmögenheterna.

Ett belysande exempel på de invecklade arrangemangen är de överföringar på närmare 700 miljoner euro som har gjorts via konton i amerikanska Bank of New York Mellon åren 2012–2014.

Banken meddelade myndigheterna i USA om misstänkta gireringar. I sin anmälan om penningtvätt konstaterade banken att den inte vet vem som äger medlen. Anmälan finns i den läcka som blev känd som Bankläckan.

Dokument som avslöjades i en annan läcka, Pandorapappren, visar att pengarna flyttades till bolag som är direkt kopplade till den ryske oligarken Sulejman Kerimov. Kerimov har skapat sig en miljardegendom på guldaffärer, men han har också varit en betydande ägare i den ryska gasjätten Gazprom.

Kerimov är ledamot i det ryska parlamentets överhus, senaten. Han är också en av de oligarker som president Putin kallade till sig samma dag som Ryssland anföll Ukraina. Enligt amerikanska myndigheter har Kerimov kopplingar till hemliga egendomar som ryktas tillhöra Putin.

Bildtext Enligt tidningen Forbes har Sulejman Kerimovs familj en förmögenhet på över 13 miljarder euro. Bild: Stanislav Krasilnikov / TASS

Enligt ICIJ:s utredningar gjordes de suspekta kontoöverföringarna via bolag registrerade till Brittiska Jungfruöarna och Caymanöarna. Som ägare i ett av bolagen hade man angett en tatuerare som är verksam i en liten schweizisk by. Tatueraren verkar ha varit en bulvan och via tatuerarens företag överfördes närmare 300 miljoner euro.

Arrangemangen sköttes av en schwezisk man i finansbranschen. Franska myndigheter anklagade mannen år 2017 för att vara bulvan för Sulejman Kerimov. Kerimov och schweizaren greps då misstänkta för ekonomiska brott, men till slut lades åtalet ned.

Dataläckan Pandorapappren visar att sammanlagt flera miljarder euro under årens lopp har överförts via bolag som familjen Kerimov äger.

Kerimov svarade inte på ICIJ:s frågor. I stället kom han med ett allmänt uttalande som konstaterade att myndigheterna i Frankrike inte väckte åtal.

Oligarkernas egendomar spåras

Banker, bokförare, konsulter och bokföringsbyråer i väst har hjälpt rika ryssar att gömma sin egendom i skatteparadis i flera decennier. Enbart i Pandorapappren fanns mer än 4 400 ryssar som äger eller leder skatteparadisbolag.

I förhållande till folkmängd finns det betydligt fler ryssar än andra länders medborgare i läckorna.

Efter Sovjetunionens kollaps har egendom till ett värde av 700–1 000 miljarder euro – bedömningarna varierar – förts utomlands. Av de pengarna har en betydande del placerats i skatteparadis.

Efter att Ryssland anföll Ukraina har undersökande journalister fokuserat på att utreda oligarkernas och Putins närmaste krets egendomar.

Det internationella undersökande journalistnätverket ICIJ har materialet från flera dataläckor, som Panamapappren, Pandorapappren och Bankläckan. I dem ingår uppgifter om hundratusentals skatteparadisbolag och bland annat penningtvättsanmälningar som banker har gjort.

Det utredningsprojekt som nu har publicerats är inte kopplat till nya läckor, utan bygger på en genomgång av äldre material. Dessutom har man grävt efter mer information i olika offentliga källor.

Oligarkerna har också betydande egendomar i västländerna. Hittills har man beslagtagit egendom som tillhör oligarker på sanktionslistan till ett värde av cirka 30 miljarder euro. Det är bland annat fastigheter, lustjakter, privata flygplan och kontanta medel som har beslagtagits.

I en databas som den internationella journalistorganisationen ICIJ upprätthåller finns basinformation om cirka 800 000 skatteparadisbolag. Man kan bekanta sig med databasen via den här länken.

Den här artikeln är en svensk version av Yle Uutisets artikel Tietovuotojen perkaaminen paljasti uusia venäläisrahan kätköjä: mukana pankkiireja, ex-ministeritä ja Putinin lähipiiriä skriven av Jyri Hänninen. Översättningen är gjord av Sara Torvalds.