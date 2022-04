Sjundeåfamilj får uppleva lockdown i Shanghai: "Vi såg flytten hit som ett fantastiskt äventyr och ett äventyr är det här i alla fall"

Familjen Savijoki från Sjundeå flyttade i somras till Shanghai. Förutom ett nytt land med nya seder får familjen nu vara med om en total lockdown.

Hela den kinesiska staden Shanghai är nedstängt på grund av det rådande coronaläget. I drygt två veckor har Nina, Mikko, Sara och Jesse Savijoki inte fått röra sig utanför sin lägenhet – förutom när de coronatestas.

Trots läget är Nina Savijoki på gott humör när Yle Västnyland ringer upp henne.

– Man kan ju inte annat än att ta en dag i sänder. Vi kom ju hit eftersom vi såg det här som en fantastisk chans och ett fantastiskt äventyr. Så ett fantastiskt äventyr är det här i alla fall. Man måste försöka se det goda i det hela.

10 min Sjundeåbon Nina Savijoki fast i skyskrapa i Shanghai - Spela upp på Arenan

Men visst blir det långtråkigt och nog går det ibland på nerverna att bara få sitta hemma erkänner Nina Savijoki.

Från att ha bott i ett parhus i Sjundeå centrum flyttade familjen till en byggnad med 42 våningar i Shanghai. Familjens lägenhet finns på tolfte våningen.

Skola och jobb på distans

På dagarna jobbar Nina på distans och barnen Sara och Jesse går också i skola på distans. Pappan i familjen, Mikko, titulerar Nina house-manager. Han sköter matlagning och tvätt och håller också familjen uppdaterad om coronaläget. Det gör han via Wechat – en kinesisk motsvarighet till Whatsapp.

Mat har familjen också lyckats beställa via Wechat-grupper.

Förutom via Wechat-grupper håller familjen sig uppdaterad om vad som händer i världen via lokala nyheter på engelska och också via BBC och CNN.

Effektiv coronatestning

Några coronafall har konstaterats i höghuset familjen bor i och därför testas alla som bor i byggnaden systematiskt. Testproceduren är effektiv. En man som mest liknar en rymdvarelse knackar på dörren när det är dags för test, förklarar Nina Savijoki.

– Då marscherar vi ut – hela familjen med munskydd. Så sätter de oss i hissen. När vi kommer ner tar en annan man emot oss och så står vi där. Vi registreras med QR-kod i stadens system. Sedan radar vi upp oss framför en sjuksköterska eller doktor och så tar de test på oss alla. Med samma procedur skickas vi tillbaka.

Ett coronafall i ett höghus innebär också att invånarna på sju dagar inte får röra sig utanför hemmet. Under ytterligare sju dagar får de inte röra sig utanför gården runtom huset.

Bildtext Testpersonalen är välutrustade med skyddskläder. Bild: Privat

Nolltolerans när det kommer till corona

I Shanghai bor 26 miljoner människor – det motsvarar invånarantalet i hela Norden. Den 12 april konstaterades 23 000 nya coronafall i Shanghai. Siffran kan vara ganska nära sanningen med tanke på rådande lockdown, konstaterar Nina Savijoki.

– Ur västerländskt perspektiv är det inte så farligt. Det är knappast värre än vad läget är i Finland. Men det som gör det illa är att då Kina vill köra en noll-covid-politik så är det här för mycket för Kina. Därför görs lockdowns.

Bildtext Sara och Jesse Savijoki går numera i skola på distans. Bild: Privat

Vid närmare åtanke menar Nina Savijoki ändå att det finns orsak bakom Kinas agerande. I augusti då familjen anlände till Shanghai var coronaläget ganska lugnt.

– Vi har ju levt åtta månader ganska fritt före det här. Det är väl därför också som folk inte har tagit vaccinet eftersom det inte har varit relevant. Det har inte känts som så viktigt. Och nu mitt i allt slår allt till på en gång, konstaterar Savijoki.

Familjen Savijoki flyttade till Shanghai på grund av Nina Savijokis jobb. Hon deltar i planeringen av ett jättefartyg som byggs på ett varv som heter Waqqiacio.