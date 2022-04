President Niinistö: Beslut om Natoansökan i god tid innan toppmötet i Madrid

Världen har förändrats, och därför måste Finlands säkerhet också ses på med nya ögon, säger president Sauli Niinistö. Niinistö kommenterade säkerhetsredogörelsen som regeringen presenterade i dag.

Redogörelsen är grunden till hur Finland nu ska svara på det förändrade säkerhetspolitiska läget, konstaterade Niinistö.

– Syftet är att helt objektivt titta på vilka alternativ det finns, och Nato tittar vi på väldigt noggrant, säger Niinistö till Yle.

Utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) sade vid presentationen av redogörelsen att ett Natomedlemskap skulle gynna Finland av flera olika orsaker, bland annat för att Ryssland visat sig vara berett att ta större risker än tidigare.

Hur är det med Natoansökans negativa sidor, kommer de fram i tillräckligt stor utsträckning i redogörelsen?

– Det finns ju hänvisningar till hur vår granne Ryssland kommer att förhålla sig: möjliga problem vid gränsen, hybridpåverkan - men inte noggrannare specificerat än så, och det tycker jag är rätt. Nu är det meningen att riksdagen får höra experter, också de som ansvarar för dessa frågor och som inte hörs i offentligheten, också hemlig information. Riksdagen får all information, sade Niinistö.

Sin egen åsikt i frågan ville president Niinistö inte i det här skedet ge – nu ska riksdagen först få behandla frågan. Men så fort riksdagen och partierna tagit ställning i frågan, är Niinistö beredd att också ta ställning.

– Vi måste också tänka framåt, särskilt om vi landar i att ansöka om medlemskap. Det slutgiltiga beslutet fattas egentligen först då alla medlemsländer ratificerat ansökan. Det innebär många månader, och då är det viktigt att vi har en säker grund så att det också håller i längden.

"Toppmötet inte det enda sättet"

Vad gäller tidtabellen för en eventuell medlemsansökan har statsminister Sanna Marin pratat om veckor. President Sauli Niinistö vill inte definiera någon bortre gräns för riksdagens arbete, men hoppas att behandlingen ska vara snabb och noggrann.

Tidigare under onsdagen rapporterade Svenska Dagbladet att Sveriges statsminister Magdalena Andersson vill lämna in en Natoansökan under Natos toppmöte i Madrid den 29-30 juni.

På frågan om det är realistiskt att Finland fattat beslut till dess konstaterar Niinistö:

– Nog har vi helt säkert beslut i god tid innan det. Här stirrar man mycket på toppmötet, men Nato har också andra sätt att svara på länders önskan om att gå med.

Om vikten av att fatta beslut samtidigt som Sverige konstaterade president Niinistö att det är viktigare att vi åtminstone vet hur Sverige resonerar.

