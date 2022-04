ÅUCS: 122 skyddsarbetare fattades från morgonskiftet i dag – tiotals avdelningar på ÅUCS utan skyddsarbete nästa vecka

De vårdare som utför skyddsarbete vid Åbo universitetscentralsjukhus blir allt färre. Vid sjukhuset misstänker man kommunikationsmiss inom fackförbundet Tehy.

I går tisdag meddelade Åbo universitetscentralsjukhus att de skulle mista en stor del av sina skyddsarbetare för tisdagen den 12 april och onsdagen 13 april. Det här dementerades av Tehy, men enligt ÅUCS fattades ändå 122 arbetare från morgonskiftet i dag.

Yle Åboland har också fått arbetslistorna som Tehys huvudförtroendeman Jussi Rantanen hade skickat in till ÅUCS. Jämförelsevis fanns en betydande skillnad i mängden skyddsarbetare mellan listan som skickades in den 10 april och den som skickades in den 12 april.

Chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt säger att han misstänker en kommunikationsmiss inom fackförbundet Tehy.

– Det verkar som att de inom Tehy inte har varit medvetna om vad situationen på ÅUCS egentligen har varit, men för oss är den mycket tydlig. Dokumenten som vi fått från Tehy bekräftar också att mängden skyddsarbete minskat avsevärt, säger Pietilä.

Pausen i strejken ger inte mycket andrum den heller. Från och med fredagsmorgonen kommer strejken att gå på paus för att sedan fortsätta på onsdag.

– I teorin blir det egentligen bara en dag nästa vecka som vi skulle kunna ha normal verksamhet. I praktiken kan vi ändå inte göra mycket mer än i nuläget eftersom vi inte kan garantera en tillräcklig fortsatt vård.

Bildtext Chefsöverläkare Mikko Pietilä säger att nästa veckas minskning i skyddsarbete minskar patienternas säkerhet avsevärt. Bild: Arash Matin/Yle

Fackförbundet Tehy meddelar att de fått information om att skyddsarbete använts inom den icke-brådskande vården inom vissa sjukvårdsdistrikt trots att skyddsarbete är menat endast för den brådskande vården.

Enligt Tehy ger man för tillfället skyddsarbete på semesternivåer. De uppger att Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppskattat liknande personalbehov för påskhelgen.

Tehy har också meddelat att de endast svarar på frågor från media via e-post.

Tiotals avdelningar på ÅUCS utan skyddsarbete nästa vecka

Tehys centralstrejkkommitté har meddelat ÅUCS att de på onsdag 20 april ger 94 skyddsarbetare till ÅUCS under morgonturen. Normalt har ett morgonskift cirka 1 870 vårdare. Tiotals avdelningar blir då helt och hållet utan skyddsarbete.

Hittills har man under förhandlingarna lyckats komma överens om att flera hundra vårdare utför skyddsarbete varje vardag.

Under förhandlingarna om skyddsarbete har ÅUCS bett om att få cirka tusen vårdare till morgonturen den 20 april.

– Den här minskningen hotar våra patienters säkerhet avsevärt. Vi gör allt för att trygga patientsäkerheten men våra möjligheter är tyvärr mycket begränsade, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä.

Beslutet från Tehy betyder att inget skyddsarbete fås överhuvudtaget till exempelvis strålbehandlingar, läkemedelsbehandlingar mot cancer och dialysbehandlingar. Det här gäller sjukhus i Åbo, Salo, Loimaa och Nystad. Skyddsarbete fås inte heller till substitutionsbehandlingar för beroende vid psykiatrin, eller för ögonoperationer.

Nästan all icke-brådskande vård och undersökningar har varit på paus sedan strejken inleddes den 1 april. Hittills har 4 000 ingrepp skjutits upp.