Påsklovet märks i trafiken de närmaste dagarna – den utgående trafiken väntas bli livligast i dag på eftermiddagen

Skärtorsdagen och annandag påsk väntas som vanligt bli de livligaste dagarna i trafiken under påsken, enligt Fintraffics vägtrafikcentral.

Enligt vägtrafikcentralens uppskattningar kommer den utgående trafiken att vara livligast på skärtorsdagen mellan klockan 13 och 19 (se Fintraffics pressmeddelande på finska här).

Också långfredagen uppskattas bli livligt trafikerad mellan klockan 9 och 14, i norr också senare på dagen.

Tidvis kan det bildas köer speciellt på vägarna ut från huvudstadsregionen och på riksvägarna 4 och 5 upp till Jyväskyläs och St Michels höjder.

Enligt vägtrafikcentralens uppskattningar börjar påskens returtrafik växa redan på eftermiddagen och kvällen under påskdagen, men returtrafiken väntas vara livligast mellan klockan 12 och 20 på annandag påsk.

Speciellt på vägarna i södra Finland lönar det sig att förbereda sig på köer i trafiken enligt Fintraffic.

"Det förekommer betydligt mer trafik under påsken än till exempel under sportloven, som fördelas på flera veckor. Om du ska på semester, är det bra att förbereda sig på att att det ställvis bildas köer i trafiken och hastigheterna sjunker under de livligaste timmarna i trafiken”, påminner chefen för trafikcentralen Kari Tarkki vid Fintraffics vägtrrafikcentral i pressmeddelandet.