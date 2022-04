Johannes Ekholm vill inte dölja något längre – kärleken gjorde honom modigare

I Karmakoma behandlar Ekholm känslor han inte tidigare varit beredd att möta. Över tio år av psykoterapi, livskriser och formativa upplevelser har gett en lätthet, men också ett djup som syns i boken.

Johannes Ekholm har utropats både till geni och sin generations röst. Ifall det varit tunga epitet att bära så märks det åtminstone inte mera. En ny lätthet har kommit in i Ekholms liv och skapande.

Den tredje romanen Karmakoma känns ljusare än de två tidigare, samtidigt är berättelsen större, men med färre ord.

– Kärleken har gjort mig modigare. Jag vågar undersöka mörkare platser.

– Det finns ett ställe i boken där det pratas som solförmörkelse. Att man måste ha ett mörkt glas framför ögonen för att kunna titta på solen utan att skada ögonen. Jag har nu tagit bort de mörka glasen och börjat titta rakt på solen, säger Ekholm.

Nittiotalet var tryggare

Ekholm var själv femton år samma år som boken utspelas, år 1999, nu drygt tjugo år senare säger han att den tiden känns väldigt nära och att han därför inte behövde göra någon massiv research. Alla minnen fanns inom räckhåll.

– Att Britney Spears för första gången var på Rolling Stones omslag år 1999 tog jag reda på, samma gäller lagen om besöksförbud som trädde i kraft samma år, men de andra tidsmarkörerna kom jag ihåg.

– Jag har mycket av mig själv kvar av den jag var på nittiotalet, jag lyssnar på samma musik och jag skejtar fortfarande ibland, skejtandet finns kvar i kroppen.

Hur uppfattar du nittiotalet jämfört med idag?

– Det kändes som om jag hade mindre ansvar, jag visste mindre om vad som sker i världen och det är ju för att jag var ett barn själv, men jag tror att det fanns en allmän uppfattning om att historien hade fortskridit mot det bättre, vi hade mera fred i världen. Förstås fanns det konflikter och AIDS-kris, men världen var mera opolitisk. Nu känns det som om allt är hyperpolitiserat, att vi är i en ständigt påtvingad medvetenhet om miljö- och energikriser, pandemi och krig.

Tycker du att det var en mera oskyldig tid?

– Ja, tänk nu till exempel på eurodancemusiken, det var som en slags postmodern hyllning till en befriad inställning till kulturen. Man kunde ta vilka intryck som helst och mixa ihop det till hjärndöda men fröjdsamma sånger.

Ekholm säger att han som person alltid varit nostalgisk.

– Jag har alltid känt en stark dragning till gammaldags filmer, Ingmar Bergman och franska nya vågen med Godard. Jag gillar estetiskt hur världen såg ut tidigare. Men oftast längtar jag till en tid jag inte själv varit med om. Till en tid där saker tas mer på allvar. Jag tror att fast jag kanske hittat ett sätt att överleva i en nihilistisk eller relativistisk tid har jag ändå en djup längtan efter att det ska finnas något sådant som är antingen gott eller ont.

Hurdant var livet för dig på nittiotalet?

– Livet har behandlat mig helt bra också då. En del av personerna i boken hänvisar till mina bekanta i min barndom som det gick mycket värre för. Egentligen har jag levt ett ganska skyddat liv, jag har bara varit i några få slagsmål och aldrig använt intravenösa droger och så vidare.

Något hemskt kommer att hända

Genast på första sidan av Karmakoma får läsaren en känsla av att det kommer att hända något onämnbart och hemskt. Det är lite som en blandning mellan I väntat på Godot och Kometen kommer. Fast i en helt annan miljö och att det under hotet också finns en lätthet och absurdism. Vissa ställen i boken kan få läsaren att tänka på Francis Bacons tavlor och kanske också Kalervo Palsas.

Ekholm säger att han själv haft i tankar filmatiseringen av John Ajvide Lindqvists Låt den rätta komma in och Kids av Larry Clark, men också George Bataille. Naturskildringarna är inspirerade av poeten Mary Oliver.

Varför känns den här boken ändå så mycket lättare än de tidigare?

– Jag har velat ha vackra och lätta scener varvat med tunga och hemska för det är så jag uppfattar att livet är. Och sen ville jag att texten ställvis skulle vara upprörande och störande så att den vuxna läsaren känner sig förvirrad på samma sätt som en ung människa ofta känner sig i livet.

Karmakoma är en mycket kortare bok än de tidigare och det är också resultatet av ett medvetet val.

– Jag ville skriva en kort bok så att jag själv sku ha en uppfattning om allt som händer i den. Planet Fun Fun var så lång att jag själv ibland glömde vad jag höll på med och jag har faktiskt aldrig läst den i sin helhet.

– Här finns också ett drive som inte finns i de tidigare böckerna helt enkelt för att jag inte trott på berättelser. Nu ville jag berätta en fullständig, anekdotartad berättelse.

Svenskan är mitt känslospråk och på så sätt mera skrämmande. Det kändes mera pinsamt att skriva boken på svenska

Vågar gå till mörka ställen

Johannes Ekholm berättar att han sedan tre år tillbaka är kär och att det har gjort honom modigare.

– Förälskelsen har gett mig ett överflöd av tankar, känslor och energi, men det har jag inte velat skriva om, utan istället använt känslan som en trygg plats varifrån jag kan komma åt sådant som jag inte tidigare varit beredd att behandla. Man kunde kanske läsa boken som ett jungianskt skuggarbete.

Huvudpersonen Jimi går igenom ett skuggarbete i boken. Enligt Jung har alla människor egenskaper som man förtrycker och de utgör ens skugga. Ifall man inte är medveten om sin skugga kommer den att betinga ens liv och kanske förminska ens möjligheter att agera fritt.

– På ett sätt har jag i boken tillåtit mig att behandla känslor som jag inte tidigare varit beredd att möta, ja sådana känslor som jag inte ens varit i kontakt med.

Att man måste ha ett mörkt glas framför ögonen för att kunna titta på solen kan ses som en allegori för depression.

– Att se genom det förmörkade glaset har kanske varit min upplevelse av depression under mina tidiga tonår och som ung vuxen.

I Karmakoma finns försök att ta bort de mörka glasen och titta rakt på solen, men kan man verkligen ta bort det mörka glaset?

– Man kan i en viss situation av livet tro att glaset alltid finns där och att det är så som livet är, men det behöver inte vara så, det finns olika linser med olika nyanser, också av mörker, att se igenom. Men frågan är hur nära man vågar gå det som bränns?

Bildtext Boken kan enligt Ekholm ses som ett personligt skuggarbete. Bild: Vanessa Forstén

Vad har kommit före, lättheten eller förälskelsen?

– Över tio år av psykoterapi, livskriser och formativa upplevelser har tillsammans lett mig till en ny sorts lätthet som också finns i boken. På sätt och vis är det här min debutbok som jag inte skrev när min debutbok kom ut. Här finns samma element som i Kärlek liksom, men från ett helt annat perspektiv.

Karmakoma fullspäckad med grodor

På tal om bokens titel så finns det en låt av Massive Attack som heter Karmacoma, gillar du den?

– Inte egentligen och jag tycker faktiskt att namnet känns lite obehagligt i munnen. Det orsakar en känsla jag inte riktigt kan förklara, men just därför tänkte jag att det är ett bra namn. Det känns någonstans, det orsakar en reaktion.

Om vi tänker på karma och att du skulle återfödas som något annat än Johannes Ekholm, vad sku det vara?

– Kanske groda, säger Ekholm och skrattar.

Grodor har en viktig roll i boken, de dyker upp i drömmar, i skogen och som sällskapsdjur. Varför det?

– Jag är ganska säker på att det inte sku finnas grodor med om jag inte var så mycket på instagram. Under skrivprocessen började jag se massor med grodor som hade hallon eller jordgubbar på huvudet och jag tyckte de var så söta, mina tankar gick till alla grodor i sagorna. Jag hade också just läst Kill All Normies: Online Culture Wars from 4chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right av Angela Nagle.

I Kill All Normies beskrivs hur Pepe the Frog, eller Kek kom att bli en symbol för extremhögern. Kek är en egyptisk mytologisk förstörelsesymbol.

– I videon Beta uprising begår grodor skolskjutningar och de har alltså också blivit en symbol för incels, män som inte hittar sin plats i samhället. Men i Karmakoma är grodan också ett keldjur som man vårdar och tar hand om. Jag har helt enkelt försökt skriva en saga som har mycket symbolik och tolkningsmöjligheter.

Skrev boken både på finska och svenska

En intressant sak är att Johannes Ekholm skrivit boken på två språk, först finska och sedan svenska.

– Jag tror att boken blivit helt annorlunda om jag från början hade skrivit den på svenska. Jag tänker helt annorlunda på svenska och gör annorlunda kopplingar.

– Jag har alltid skrivit på finska för det känns naturligt att förställa och föreställa mig saker på finska. På svenska känner jag mig mera blottad.

Ekholm är ursprungligen finlandssvensk men har alltid rört sig mera i finskspråkiga sammanhang.

– Jag har aldrig hört svenska på gatan, finskan har varit mitt sociala språk och svenskan mitt känslospråk och på så sätt mera skrämmande. Det kändes mera pinsamt att skriva boken på svenska.

Adrenalin och droger

Ekholm som är utbildad grafisk designer har också gjort bokpärmen med en kristalliserad adrenalinmolekyl.

– Adrenalin är kanske det ämne som varit mest aktiv i mig under hela mitt liv men också under den här skrivprocessen. Det är ett upphöjt tillstånd där man kanske är lite hyper, och det är inte alltid en bra sak, adrenalinet ligger bakom fight- och flightreaktionen.

Det finns mycket droger i boken, varför?

– Man kan säga att de flesta karaktärer i boken har olika överlevnadsstrategier som inte är de bästa möjliga, men i deras livssituation kanske de enda möjliga. Min personliga inställning är att man borde närma sig drogerna från en riskminimeringsvinkel. Ingen vinner på ett sådan system där vi straffar människor som bara försöker överleva.

– MDMA kan orsaka en trygghetskänsla som gör att man får tillgång till svåra traumatiska upplevelser och minnen eftersom reflexen att vara rädd uteblir. Jag försöker skriva så som jag tänker mej att det är att vara påverkad av MDMA, att det går att tala om precis allt.

Ekholm sammanfattar att han tycker att människorna i alla hans böcker faktiskt är lite mera öppna än vad som är vanligt, ingen försöker dölja något och just så känns det också att tala med Ekholm idag, han är en man som inte vill dölja något.