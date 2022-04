”50 minuter dopning tidigt varje morgon” – progrocken var Gunnar Högnäs musikaliska stöttepelare när han skulle skriva studenten

Gunnar Högnäs rika musikliv inkluderar en känd vinylsingel som han hittade i en snödriva, progressiv rock som hjälpte honom genom studentskrivningarna - och svenska Kent som söp lite för mycket innan de skulle uppträda på Kåren i Åbo.

Gunnar Högnäs var i tonåren ett stort fan av brittisk progressiv rock och under gymnasietiden upptäckte han och fick en liten förkärlek för var den så kallade Canterbury-scenen, en musikgenre som hade uppstått i staden Canterbury i England i slutet av 1960-talet.

Inom den här genren var det framförallt gruppen Hatfield and the North och deras andra album The Rotters' Club från år 1975 som kom att ha stor betydelse för Gunnar.

Den snurrade ivrigt på min skivtallrik och fungerade också lite som terapi för mig ― Gunnar Högnäs

Under gymnasietidens sista period blev den också en musikalisk stöttepelare under studentskrivningarna.

– Då jag skrev studenten steg jag upp lite tidigare än jag hade behövt varje morgon och satte på plattan - 50 minuter av dopning - och gick sedan till skrivningarna full av tillförsikt och styrka, förklarar Gunnar.

Bildtext Gunnar Högnäs har sitt exemplar av albumet The Rotters' Club i säkert förvar. Bild: Barbro Ahlstedt / Yle

Vinylsingel i snödriva blev barndomsfavorit

I Gunnar Högnäs barndosmhem i Kristinestad stod radion ofta på, det förekom mycket musik och musicerandet fanns också i släkten.

– Min pappa kunde sjunga ganska bra och han hade också uppträtt i radio flera gånger när han var ung. Min farmor spelade orgel och sjöng psalmer, och min farfar hade byggt fioler, berättar Gunnar.

Bildtext Gunnar Högnäs fick en modern vinylspelare till 60-års gåva av sina barn. Bild: Barbro Ahlstedt / Yle

En av Gunnars första riktigt tidiga musikminnen upplevde han tillsammans med sin morfar i Vasa.

– Det var i mitten på 1960-talet och jag var kanske nio år gammal. Under en promenad ut till Vasklot i Vasa fick morfar syn på Neil Sedakas singel One Way Ticket (To The Blues) i en snödriva. Han fiskade upp den och gav den till mig, fortsätter Gunnar.

– Det var min första egna skiva att bli smått förtjust i och den lyssnade pappa och jag ofta på där hemma. Sättet Neil Sedaka sjunger på är ju också lite smålustigt och pappa och jag brukade härma honom, skrattar Gunnar.

Det här är Gunnar Högnäs - 64 år - bosatt i Åbo, fru, fyra fullvuxna barn, två bonusbarn, två barnbarn - jobbar som informatiker på Åbo Stadsbibliotek - gett ut fem diktsamlingar, senast Notapparat (2021) - varit manager för flera inhemska rockband, bland andra Penniless - omvälvande musikupplevelse: då han i tonåren hörde den progressiva rockgruppen Hatfield and the Norths album The Rotters' Club

Bildtext Gunnar Högnäs har också fungerat som manager för flera inhemska rockband. Bild: Barbro Ahlstedt / Yle

De drack ganska mycket - också starksprit - redan innan konserten ― Gunnar Högnäs

Kents blöta spelning på Kåren i färskt minne

Gunnar Högnäs är också ett namn man starkt förknippar med Åbo Akademis Studentkårs fest- och konsertlokal Kåren i Åbo.

Högnäs jobbade under hela 1990-talet som kulturskreterare på Kåren och var ansvarig för de traditionella fester och tillställningar som arrangerades i lokalen, samt för utbudet av artister och band som uppträdde på den legendariska scenen.

Bildtext Svenska Kent uppträdde under Gunnar Högnäs tid på Kåren inför en fullsatt sal. Bild: Peter Gehrke.

Ett starkt minne från den tiden är när svenska Kent skulle uppträda inför en slutsåld sal.

– Vi blev tvungna att smuggla in bandet över en gyttjig och mörk bakgård, eftersom killarna inte ville ta sig genom publikhavet upp på scen, berättar Gunnar.

För att ta sig backstage på Kåren måste man i vanliga fall gå genom salen, men Kent insisterade på att få använda sig av en bakdörr som användes mycket sällan, för att de ville undvika publiken.

– Deras önskemålslista på vad som skulle serveras backstage var också en av de längsta jag sett. De drack ganska mycket - också starksprit - redan innan konserten, minns Gunnar.

– Men de hölls riktigt bra på benen och spelade bra, så de var riktigt garvade, skrattar Gunnar.

