Pukki orsakade skrämselhicka på Old Trafford – men Ronaldos hattrick blev för mycket för Norwich: "Vi hjälpte honom"

Teemu Pukki mäktade med både mål och assist på Old Trafford, men hamnade i Cristiano Ronaldos skugga. Portugisen sänkte Norwich med ett hattrick. Liverpool gick till final i FA-cupen efter en jättetabbe av Manchester Citys målvakt.

Det var nog inte många som trodde på några underverk av gästerna efter att Cristiano Ronaldo fört Manchester United upp i 2–0-ledning i den första halvleken mot Norwich.

Men ledda av sin finländska stjärnspelare på topp skapade Norwich nerv i matchen. Strax före paus Teemu Pukki spelade fram till Kieran Dowells reducering med ett fint inlägg.

Pukki-partyt var ett faktum sju minuter in i den andra halvan. Finländaren sköt en boll in via stolpen förbi David de Gea och matchen var utjämnad.

Bildtext Teemu Pukki gav Norwich en drömstart i den andra halvleken. Bild: IMAGO/Colorsport/ All Over Press

Målet var Pukkis elfte för säsongen och han är nu den första spelaren i Norwich som nätat tvåsiffrigt under två Premier League-säsongen. Dessutom har finländaren nu lyckats göra mål på alla sex storklubbar i ligan (Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City ja Tottenham Hotspur).

Efterlängtat frisparksmål

Många var det nog inte heller som trodde att Cristiano Ronaldo skulle få in sin frispark i den 76:e minuten.

Portugisen var tidigare ett monster när det kom till frisparkar, men på senare tid har superstjärnan haft det förtvivlat svårt trots många försök. Mot Norwich fick han ändå till det.

Ronaldo blev hattrickhjälte med ett magnifikt frisparksmål, det första sedan den 4 juli 2020.

Pukkis tränare Dean Smith var besviken över hur man lät Ronaldo glänsa.

– Han kommer att hyllas för sitt hattrick, vilket är välförtjänt, men vi hjälpte honom, menade coachen i BBC:s sändning.

Norwich är kvar som tabelljumbo.

– Spelarna fajtas och det kommer vi att fortsätta med. Vi visade vad vi har för inställning och det kommer vi att fortsätta med.

Bildtext Manchester United-fansen protesterade mot ägarfamiljen Glazer inför matchen. Bild: Lehtikuva

Jätteblunder av Steffen – Liverpool klart för cupfinal

Efter krysset i ligaspelet förra veckan möttes Liverpool och Manchester City den här helgen i FA-cupens semifinalskede.

Första halvleken på Wembley gick i Liverpools kommando. Laget skaffade sig en 3–0-ledning och Sadio Mané gjorde två av målen – det ena efter att ha glidtacklat in bollen då Citykeepern Zack Steffen väntade för länge vid mållinjen.

– Det var en olycka och han lär sig av det där. När bollen är så där nära målet så finns det alltid en risk, kommenterade City tränaren Pep Guardiola.

Bildtext Zack Steffens tavla var ett tungt slag för Man City i den första halvleken. Bild: Shaun Brooks/Action Plus/Shutterstock/All Over Press

I andra halvlek kom Guardiolas mannar ett par reduceringar närmare. Men Liverpool höll undan och drömmen om fyra titlar på en säsong lever.

– Vi är överlyckliga. Vi slog det starkaste fotbollslaget i världen och det är ganska speciellt, menade Jürgen Klopp i Liverpool.