TPS finalklart för andra året i rad – Åbohallen blev ett spöke för Ilves: "Finns ingen förklaring"

Ilves lyckades aldrig bjuda upp till semifinaldans i Åbo. Då marscherade TPS till final för andra året i rad. Publikstödet var sjukt, hyllar Åbolagets stjärna Markus Nurmi.

175 minuter och 42 sekunder. Så länge tog det för Ilves att göra ett mål i Åbo i semifinalserien mot TPS.

Och när Nick Baptiste äntligen fick in pucken i bortarinken började det vara för sent. TPS höll undan under slutminuterna och säkrade finalplatsen tack vare en 2–1-seger.

– Det känns helt otroligt, vi hade ett sjukt publikstöd. Vi gjorde en stabil match och de kom inte till toppchanser, säger TPS poängkung Markus Nurmi i C Mores intervju.

Bildtext Mikael Pyyhtiä satte sitt åttonde slutspelsmål. Bild: Lehtikuva

Nurmi var den som spelade fram till Mikael Pyyhtiäs öppningsmål i första perioden. I tredje perioden kom tvåan genom Eetu Liukas.

Möter Tappara i final

Matchserien slutade därmed 4–2 till TPS fördel. Så sent som i går reducerade Ilves efter en stark hemmamatch, men på bortaplan fick man aldrig till det.

Orsaken till den tunga måltorkan i Åbo är oklar om man frågar veteranen Petri Kontiola.

– Jag har inget svar på det. Det var jättesvårt för oss här, vi fick aldrig till det.

I finalen möter TPS Tappara, en repris från 2001. Tappara vann grundserien och slog ut KooKoo i semifinalen på fem matcher.

– Nu möter vi den största mästarkandidaten, varnar Nurmi.

– Silver räcker inte, vi vill ännu mer. Det kommer att bli en tuff serie, tror tränaren Jussi Ahokas.