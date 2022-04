Colorado säkrade förstaplatsen på NHL:s västra halva genom att slå Carolina med 7–4 i ett riktigt målkalas. Carolina åkte på två tunga avbräck då målvakten Frederik Andersen och centern Jordan Staal lämnade isen skadade.

Colorado hade möjlighet att säkra förstaplatsen i väst genom att hemmabesegra det östra topplaget Carolina. Matchen kändes mer eller mindre avgjord redan tidigt i den andra perioden. Klockan stannade på 22.21 då Ben Meyers i sin NHL-debut utökade Colorados ledning till 4–0.

Därefter började även Carolina få utdelning. Sebastian Aho gjorde matchens första blåvita mål då han reducerade till 3–5 efter att matchen kommit halvvägs.

I början av den tredje perioden utökade Mikko Rantanen till 6–3. Kedjekamraten Valeri Nitsjusjkin stod för en snygg framspelning till Rantanen framför målet som lika snyggt vevade in pucken.

Bildtext Nathan MacKinnon och Mikko Rantanen firar 2–0-målet. Bild: Ron Chenoy-USA TODAY Sports/AOP

Colorado vann till sist målkalaset med 7–4 och Aho gav motståndarna beröm.

– Vi mötte ett verkligt bra lag. De är skickliga och snabba, säger Aho enligt Canes Country.

Rantanen noterades för 1+2 i poängväg och var matchens enda spelare som kom upp i tre poäng. Finländaren var dock endast formellt inblandad i 2–0- och 7–4-målen som han fick en assist till. Det var kedjekamraterna Nitjusjkin och Nathan MacKinnon som i praktiken låg bakom de fullträffarna.

Colorado bäst i väst, Carolina spelar om divisionssegern

Segern innebar att Colorado säkrade sin förstaplats i väst. Calgary, som gjorde sju mål på Harri Säteri och krossade Arizona med hela 9–1, har inte längre möjlighet att passera.

Då New York Rangers besegrade Detroit med 4–0 är det nu jämnt värre i toppen av Metropolitandivisionen. Både Carolina och Rangers har 104 poäng på 76 matcher. Under grundseriens sista vecka, den 27 april, står matchen New York Rangers–Carolina på programmet.

Bildtext Sebastian Aho kom med sitt mål mot Colorado upp i 35 mål. Bild: Ron Chenoy-USA TODAY Sports/AOP

För Carolina var det inte bara förlusten som sved, laget tappade även två tunga pjäser i lagkaptenen Jordan Staal och målvakten Frederik Andersen som lämnade isen skadade.

– Såklart gillar vi inte resultatet och dessutom fick vi ett par killar skadade. Det är vårt största bekymmer. Det här var ingen bra kväll för oss, det är uppenbart, säger chefstränaren Rod Brind'Amour på presskonferensen enligt Canes Country.

– Jag har inga skadeuppdateringar. Men det ser inte bra ut. Som sagt, en jobbig kväll.

Andersen, som har en strålande säsong i bagaget, fick hjälpas av isen i slutet av matchen och möjligtvis handlar det om en ljumskskada.

Reservmålvakten Antti Raanta har i sin tur varit kroniskt skadad under de senaste säsongerna. Så sent som för en vecka kunde han inte träna – orsak oklar.

Tränaren: "Vår bästa kedja"

Staal, som under säsongen spelat tillsammans med Nino Niederreiter och Jesper Fast, hann göra två mål innan han utgick.

– Det har varit vår bästa kedja under hela året, säger Brind'Amour.

– De gör allt rätt, byte efter byte. De är stora och kan kontrollera spelet. Speciellt då det blir tajt. De överger inte sin stil.

Staal åkte på en tackling av Cale Makar och det handlar möjligtvis om en hjärnskakning för tredjecentern.

Koskinen Edmontons andraval, missar Vegas slutspelet?

Vegas gick in i säsongen som en av förhandsfavoriterna i ligan. Säsongen löper stor risk att sluta i pannkaka och missat slutspel.

Viktiga poäng stod på spel i matchen Edmonton–Vegas. Edmonton vann med 4–0, och har nu mer än ett ben i slutspelet. Edmontons avstånd till Vegas under slutspelsstrecket är nu uppe i sju poäng, då en Vegasseger hade reducerat avståndet till blotta tre poäng.

Slutspelsracet i väst Lag Matcher Poäng 5. Edmonton 76 94 6. Nashville 75 91 7. Dallas 75 91 8. Los Angeles 77 90 9. Vegas 76 87 10. Vancouver 75 84

Målvakten Mikko Koskinen har – åtminstone tillfälligt – tappat förstaspaden i Edmonton. Hans 40-årige målvaktskollega Mike Smith höll nollan för andra matchen i rad då han räddade 39 av 39 skott. I april har Smith vunnit sina samtliga sex matcher.

– Vid den här tiden på säsongen vill man spela på topp. Jag tycker att jag har varit solid under den senaste månaden, säger Smith på NHL:s webbplats.

Bildtext I april har Mike Smith startat i sex matcher och vunnit samtliga. Bild: Perry Nelson-USA TODAY Sports/AOP

För Vegas var det ingen vidare omgång då alla rivaler vann: Los Angeles besegrade Columbus med 2–1, Dallas slog San Jose med 2–1 och i den blåvita målvaktsmatchen blev Mikael Granlund segermålskytt då Nashville vann över Chicago med 4–3.

Resultat:

Nashville–Chicago 4–3

NSH: Mikael Granlund 1+1, +1, 19.10

NSH: Juuse Saros 28/31 räddningar

NSH: Eeli Tolvanen 1+0, +1, 9.10

CHI: Kevin Lankinen 30/34 räddningar

Boston–Pittsburgh 2–1

BOS: Erik Haula 1+0, +1, 17.12

PIT: Kasperi Kapanen 0+0, -1, 7.06

NY Rangers–Detroit 4–0

NYR: Kaapo Kakko 0+0, +/- 0, 5,06

St. Louis–Minnesota 6–5 (efter förlängning)

STL: Ville Husso 31/36 räddningar

Edmonton–Vegas 4–0

EDM: Jesse Puljujärvi 0+0, +1, 15.02

Buffalo–Philadelphia 4–3

BUF: Henri Jokiharju 0+1, +/- 0, 22.08

Montreal–Washington 4–8

MTL: Joel Armia 0+0, +1, 11.43

Ottawa–Toronto 4–5 (efter förlängning)

Tampa Bay–Winnipeg 7–4

Dallas–San Jose 2–1

DAL: Jani Hakanpää 0+0, +1, 18.40

DAL: Miro Heiskanen 0+0, +/- 0, 23.40

DAL: Roope Hintz 0+0, -1, 16.54

DAL: Esa Lindell 0+1, +1, 19.22

SJS: Kaapo Kähkönen 24/26 räddningar

Colorado–Carolina 7–4

COL: Artturi Lehkonen 0+0, -1, 16.42

COL: Mikko Rantanen 1+2, +3, 19.35

CAR: Sebastian Aho 1+0, +/- 0, 19.18

CAR: Jesperi Kotkaniemi 0+0, -2, 10.14

CAR: Antti Raanta 4/4 räddningar

CAR: Teuvo Teräväinen 0+1, -1, 15.22

Seattle–New Jersey 4–3 (efter straffar)

NJD: Janne Kuokkanen 0+1, +1, 17.11

Calgary–Arizona 9–1

ARI: Matias Maccelli 0+0, +/- 0, 16.22

ARI: Harri Säteri 24/31 räddningar

Los Angeles–Columbus 2–1

LAK: Rasmus Kupari 0+0, +/- 0, 8.01

LAK: Olli Määttä 0+0, +1, 17.34

CBJ: Patrik Laine 0+0, -2, 18.35