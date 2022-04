Konstnären Paula Talvikki skildrar sin kamp med anorexi i ny utställning: "Man har rätt att vara mänsklig"

Under coronapandemin har ätstörningar hos barn och unga ökat med 69 procent i Hus sjukvårdsdistrikt, enligt en granskning gjord av Duodecim. Paula Talvikki vill med sin konst motverka den här oroväckande trenden och öppna upp för diskussion.

I det tidigare psykiatriska sjukhuset Lappvikens källa i Helsingfors finns ett café där borden är ställda längs med en lång korridor. I korridoren finns stora fönster och solen lyser upp de färggranna och ofta komplexa mönstren på Paula Talvikkis konstverk som pryder väggarna.

I ett litet mörkt rum, med ett fönster mot korridoren finns en sjukhussäng, bilder projiceras mot väggen, bestick hänger ner som ett vindspel och en hög tallrikar står i en hög under mörka fotografier på konstnären själv. Installationen Paula Was not here är audiovisuell och handlar om Talvikkis egen kamp mot anorexi.

– Det lilla rummet symboliserar ätstörningens avsmalnande värld och den ljusa korridoren är dess motsats. Fönstret mellan de olika verkligheterna symboliserar hopp, berättar Talvikki.

– Jag berättar min berättelse genom utställningen som är uppdelad i två delar. Jag berättar om mitt förflutna då jag levde med en ätstörning genom en installation och om mitt nu, då jag tillfrisknat, genom bildkonst, säger Talvikki.

Bildtext Paula Talvikki är på plats och man kan diskutera utställningen med henne. Hon fungerar på så vis också som en del av installationen. Bild: Dominique Pashley / Yle konst

Under coronapandemin har antalet personer som lider av ätstörningar ökat drastiskt och sjukdomen hos de som redan innan pandemin haft en ätstörning förvärrats, uppgav vetenskapliga läkarsällskapet Finska Läkarföreningen Duodecim i februari (finska).

Talvikki menar att det därför i synnerhet nu är viktigt att öppna upp diskussionen om ätstörningar och minska på skammen som de sjuka kan uppleva.

"Jag älskade inte mig själv"

Installationen reflekterar Talvikkis förgångna, då hon inte kunde sluta räkna kalorier och blev en skugga av den hon en gång varit, både psykiskt och fysiskt. Talvikki njöt inte av något mer och sjukdomen tog över hennes liv.

– Jag var inte nöjd med mig själv, jag älskade inte mig själv och jag var inte nöjd med min kroppsbild, säger Talvikki.

Bildtext Bestick hänger ner och bildar ett vindspel framför självporträtt som konstnären tagit då hon var sjuk. Bild: Dominique Pashley / Yle konst

Talvikki ska bli en erfarenhetsexpert, och utställningen hör till hennes utbildning, det blir hennes uppgift att inge hopp. Hon är även mycket mån om att utställningen inte ska trigga någon. Att visa sina upplevelser genom konsten ger Talvikki styrka, men i synnerhet skapandet av ljudvärlden har varit en tung process.

Bildtext Sönderslagna tallrikar på fönsterbrädan illustrerar konstnärens relation till mat. Bild: Dominique Pashley / Yle konst

– Det var tungt eftersom jag måste lyssna på intervjuerna gjorda för ljudvärlden om och om igen då jag editerade ljudet, och i synnerhet lyssna på min pappa berätta om den smärta och oro han gick igenom.

– Men själva byggandet av installationen var terapeutiskt, eftersom jag skapade något vackert av mitt förflutna. På grund av att jag nu kommit över skammen förknippad med min mentala hälsas historik blev det en kraftgivande upplevelse, säger Talvikki.

Nuet fylls av överflöd – viljan att leva och njuta

Tavlorna i korridoren symboliserar Talvikkis nu – mer liv, sprudlande, men hektiskt. Hennes utställning heter Två, vilket symboliserar hennes livs dualism, kontrasten mellan det förflutna och nuet.

Talvikki upplever att det är viktigt att dela med sig av sina berättelser för att hjälpa andra och för att minska på stigma och skamkänslorna som är förknippade med ätstörningar.

– Den andra delen av utställningen representerar en vilja att leva och njuta och ett överflöd, vilket ibland till och med är för mycket, säger Talvikki.

Bildtext Paula Talvikkis konst som illustrerar överflöd. Bild: Dominique Pashley / Yle konst

Bildtext Talvikki använder ofta en kulspetspenna då hon skapar eftersom färgen motsvarar hennes uplevelser. Bild: Dominique Pashley / Yle konst

Bildtext Paula Talvikkis konst. Bild: Dominique Pashley / Yle konst

Talvikki hoppas att hennes utställning kan öppna upp diskussionen om rätten att vara mänsklig

– Människor har rätt att vara mänskliga. Vårt samhälle är så krävande och man borde passa in i någon slags modell, men sådant är inte livet och det är det som gjorde mig sjuk. Jag var en tians flicka som försökte passa in i en modell och göra allting väl, men jag var inte ärligt mig själv, säger Talvikki.

Paula Talvikkis utställning finns att se på Lappvikens källa i Helsingfors på första våningen fram till den 6 maj.