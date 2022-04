Teemu Pukkis målskytte i Premier League är effektivt, men tabelläget är det samma vanliga – statistiken visar var Norwichs sko klämmer

Norwichs öde verkar vara beseglat. Klubben kommer sannolikt att degraderas efter årets Premier League-säsong. Ett stort problem för Norwich är att ansvaret för målproduktionen legat alltför mycket på Teemu Pukkis axlar.

Sex omgångar återstår av Premier League och Norwich har sju poäng upp till Everton som ligger strax ovanför nedflyttningsstrecket. Everton har dessutom spelat två matcher färre.

Också i samband med Norwichs förra säsong i den engelska ligan blev det tidigt klart att klubben inte kommer att fixa förnyat kontrakt. Under Pukkis snart fyra år i Norwich har klubben åkt jojo mellan de två högsta serierna i England.

Den 32-årige Pukki blev i söndags den första Norwich-spelaren genom tiderna som gjort minst tio mål under två Premier League-säsonger. Pukki gjorde sin tionde fullträff för säsongen då han nätade i 2–3-förlusten mot Manchester United.

– Teemu är en oerhört viktig spelare för oss. Han jobbade frenetiskt och ledde vårt anfallsspel under en stor del av matchen, säger Kieran Dowell till klubbens webbplats.

Dowell gjorde lagets andra mål mot Manchester United på Pukkis passning.

Teemu Pukki är Norwichs överlägset viktigaste spelare, vilket har lett till problem under båda säsongerna i Premier League. Han bär ett alltför stort ansvar för målskyttet. Norwich skulle behöva fler spelare som levererar framåt för att klubben skulle kunna behålla sin plats i ligan.

Under de två Premier League-säsongerna har endast två Norwich-spelare, vid sidan om Pukki, lyckats göra mer än ett mål.

Den pågående säsongen har Pukki gjort 45 procent av Norwich fullträffar. Amerikanen Josh Sargent har nätat två gånger. Båda hans mål kom i en och samma match. Under säsongen 2019/20 gjorde Todd Cantwell sex mål.

Enligt den så kallade xG-statistiken, som mäter hur många mål en spelare eller ett lag förväntas göra sett till sina chanser, så har Pukki utnyttjat sina målchanser till och med bättre än under den förra säsongen i den högsta serien. Pukki är på väg att förbättra sitt målsaldo i Premier League trots lägre xG-siffror än under förra sejouren.

Skillnaden är än mer markant om man utesluter straffsparkarna. Pukki har gjort sju mål från öppet spel då xG-värdet är 6,82. Säsongen 19/20 nätade han nio gånger då xG-värdet var 11,88. Han har alltså utnyttjat sina chanser effektivare den här säsongen.

Pukki avfyrar också färre skott jämför med den förra Premier League-säsongen. Norwich har inte lyckats ersätta den kreativitet som offensiva mittfältaren Emiliano Buendias stod för i närheten av motståndarmålet. Det är huvudtränaren Dean Smith väl medveten om.

– Teemu är en viktig del av vårt spel. Jag hade hoppats att vi kunde ha matat honom med fler bollar än vad vi klarat av tillsvidare, sade Smith till The Athletic efter Norwich seger över Burnley i april.

Efter den inledande förlustsviten har Norwich spelat skapligt, men inte lyckats samla tillräckligt med poäng. Norwich skrapade ihop 21 poäng 2019/20. Just nu har man samma poängskörd då sex matcher återstår.

Trots det framsteget så har Norwich släppt in fler mål den här säsongen.