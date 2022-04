Liverpool krossade Manchester United i stormötet – båda klubbarnas fans visade sitt stöd för Cristiano Ronaldo

Klassikermötet mellan Liverpool och Manchester United blev en ensidig historia. Liverpool var klasser bättre och vann matchen med 4–0. Uniteds superstjärna Cristiano Ronaldo lämnade återbud – portugisen förlorade sin son i samband med födseln i måndags.

Ronaldo och sambon Georgina Rodríguez hade väntat tvillingar, men endast dottern överlevde förlossningen.

Då Ronaldos Manchester United mötte Liverpool på bortaplan spelade båda lagen i svarta sorgband.

I matchminut sju, vilket är portugisens tröjnummer, visade både lagens supportrar sitt stöd för Ronaldo och Rodríguez. Under en hel minut applåderade man samtidigt som de tillresta Unitedfansen sjöng sin hyllningslåt "Viva Ronaldo". Hemmapubliken stämde i sin tur upp i den klassiska Liverpoolhymnen "You’ll never walk alone".

Liverpool klasser bättre på plan

Insatserna var stora på Anfield. Liverpool var i behov av poäng i kampen om ligatiteln medan United behövde poäng för att nå topp fyra, vilket ger en plats i Champions League nästa säsong.

Det visade sig att Liverpool var överlägset. Redan i den femte matchminuten gjorde hemmalaget 1–0 genom Luis Diaz på pass av Mohamed Salah. Egyptiern gjorde själv 2–0-målet en dryg kvart senare.

Salah var matchens gigant med två mål. Han fastställde slutresultatet 4–0 fem minuter före full tid.

– Det var pinsamt, det var en besvikelse och kanske till och med förnedrande, sade Uniteds tränare Rolf Rangnick efter matchen till BBC.

Tack vare segern tog Liverpool över som tabelletta. Liverpool har två poäng till godo på Manchester City som har spelat en match färre.

Manchester United är sexa och har tre poäng upp till tabellfyran Tottenham.