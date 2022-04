Pojoföretaget Nylunds Boathouse utvidgar till Lappvik – köper SSAB:s gamla fastighet

Båtföretagen Marine Alutech och Nylunds Boathouse köper SSAB:s fastighet i Lappvik i Hangö. De uppskattar att 100 arbetstillfällen finns på området inom några år.

Pojoföretaget Nylunds Boathouse som för tillfället är verksam i Skuru utvidgar nu verksamheten till Lappvik och det är inte uteslutet att de flyttar helt och hållet över till Lappvik i framtiden.

Tillsammans med Marine Alutech, verksam i Tykö, har de via det gemensamma bolaget Port of Lappvik köpt SSAB-fastigheten. I ett pressmeddelande lovar de 100 jobb på området inom de närmaste åren.

Hyr ut hallutrymme

Pojoföretaget utvidgar såväl försäljningen av båtar som förvarings- och serviceverksamheten till Lappvik. Marine Alutech flyttar över servicen av myndighetsbåtar men den huvudsakliga verksamheten förblir i Tykö.

Ann-Sofie Nylund, ekonomiansvarig på Nylunds Boathouse, uppskattar att de kommer att behöva ungefär hälften av hallutrymmet och resten kan hyras ut. Inom de närmaste åren är det även meningen att bygga ytterligare en hall på området.

Hon förklarar att Lappvikfastigheten motsvarar båda företagens behov eftersom de behöver större lokaler för att utveckla verksamheten. Dessutom är läget lämpligt då isarna lägger sig så sent att de kan serva båtar sent in i säsongen.

Nylund säger också att läget vid den rikligt trafikerade leden i Finska viken ger mera så kallade “drive in”-kunder som av olika orsaker har behov av service på vägen.

Djuphamn och järnväg ger nya möjligheter

Djuphamnen gör det även möjligt att ta emot stora segel- och motorbåtar som hör till Pojoföretagets kundkrets, samt mindre fartyg. Tillsammans med järnvägen till området gör det platsen helt unik, menar vd Michael Nylund. Den kommande järnvägsförbindelsen är särskilt bra med tanke på framtida hyresgäster och samarbetspartners, skriver de i pressmeddelandet.

Nylunds Boathouse Ab:s koncern sysselsätter totalt 20 personer och har en omsättning på 23 miljoner euro.

SSAB:s rörfabrik i Lappvik stängde för snart två år sedan. Fabriken hade en personal på cirka 115 fast anställda.