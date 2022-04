Film i krigets skugga - Andrei Kutsila skildrar protesterande kvinnor i Belarus

President Lukasjenkos terror, den världsomfattande pandemin och kriget i Ukraina. Belarus har varit hårt prövat de senaste åren. Ändå fortsätter demokratirörelsen sin sega kamp.

Den belarusiske filmregissören Andrei Kutsila lever i landsflykt i Polen, men hans nya dokumentärfilm When Flowers Are Not Silent (2022) handlar om hur motståndskampen fortsätter i Belarus, trots att Putin använder landet som genomfartsled i kriget mot Ukraina.

Ifjol höstas tvingades Andrei Kutsila gå i landsflykt, precis som så många av hans landsmän som jobbade som filmmakare och journalister. TV-kanalen som Andrei Kutsila samarbetat med stämplades som ett tillhåll för terrorister och två av hans tidigare kollegor dömdes till två års fängelsedomar för att de streamat en live-sändning.

Bildtext Andrei Kutsila besöker filmfestivalen Zagreb Dox. Bild: Petter Lindberg / Yle dokumentärfilmer,Belarus,Aljaksandr Lukašenka,Belarus president,Presidentvalet i Belarus 2020

Nu har han anlänt till filmfestivalen Zagreb Dox för att tala om sin nya film och om det politiska läget i sitt forna hemland.

– Det är helt enkelt farligt att stanna och vistas i Belarus för alla dem som motsätter sig makthavarna, säger Andrei Kutsila.

Själv valde han att fly till Polen, men innan dess hade han lyckats färdigställa sin dokumentärfilm om modiga belarusiska kvinnor som envetet och med fara för sitt eget liv fortsätter att protestera mot Lukasjenko och hans regim.

Till en början skulle filmen handla om landets kvinnor, men filmen fick en oväntat personlig prägel när hans egen syster blev rammad av ett militärfordon, beskjuten och slutligen tillfångatagen.

– Då insåg jag att filmen inte bara handlar om mitt land, utan också om min egen familj.

Bildtext President Lukasjenkos valfusk väckte en protestvåg år 2020. Bild: EPA-EFE Aljaksandr Lukašenka,Belarus,belarusisk politik och politiska partier,Belarus president,KGB i Belarus,Protesterna i Belarus 2020,Presidentvalet i Belarus 2020

When flowers are not silent är en modig uppgörelse med våldet och förtrycket i Belarus. Dokumentärfilmen skildrar alldeles vanliga människor som hade mod att stå upp mot Lukasjenko, men också hur demonstranterna fick sota för sin olydnad när polisstyrkor misshandlade, våldtog och torterade dem i fängelset.

De enskilda demonstranternas ögonvittnesskildringar över det besinningslösa våldet är plågsamma att ta del av, men minst lika plågsamma är berättelserna om hur våldet splittrar familjer och får demonstranter att tystna.

Bildtext Kutsila filmar soldater som utkommenderats för att stävja protesterna i Belarus år 2020. Bild: Belsat TV dokumentärfilmer,Belarus,Aljaksandr Lukašenka,Belarus president,Presidentvalet i Belarus 2020

Men märkligt nog ser Andrei Kutsila också hopp trots att coronapandemin och kriget i Ukraina gjort det ännu svårare för oppositionen att få sin röst hörd.

– Jag ville ta reda på om det efter de traumatiska upplevelserna var möjligt att igen bege sig ut på gatorna i Minsk för att protestera.

Att fortsätta protesterna är att visa sin högaktning gentemot alla dem som blivit illa behandlade av militärjuntan som nu styr vårt land. Det som skiljer Belarus från Ukraina är att ukrainarna har militären på sin sida, medan vi tvingas kämpa mot våra egna landsmän och Lukasjenko som går i Putins ledband, säger Andrei Kutsila.

– De flesta av oss motsätter sig regimen och vill leva ett normalt och fredligt liv. Det ville jag visa med den här filmen.

Bildtext Putin och Lukasjenko har slutit en ohelig allians. Bild: Evgeny Biyatov / STELLA Pictures / abaca press / AOP Rysslands president,Vladimir Putin,Belarus president,Aljaksandr Lukašenka,Vostotjnyj,Blagoveshchensk,Blagovesjtjensk

When Flowers Are Not Silent visar modiga demonstranter som protesterar på gatorna i Belarus. Till sitt förfogande hade de endast slagord och varandras stöd, men när militären svarade med vattenkanoner och vapenmakt slogs motståndet fort i spillror.

Andrei Kutsila hyllar de fredliga demonstranterna, men konstaterar också att invånarna eventuellt borde ha tagit till vapen – i likhet med ukrainarna som nu kämpar för sin självständighet.

– Jag är inte särskilt hoppfull vad gäller utgången av kriget i Ukraina. Visst biter sanktioner och vapenleveranser, men jag önskar att Europa skulle vara mer enhetlig i sitt fördömande av Rysslands krigshandlingar.

Sitt forna hemlands framtid ser han också pessimistiskt på. Mycket hänger naturligtvis på Putin och Lukasjenko, ifall dessa diktatorer sitter kvar och fortsätter att utöva sin oinskränkta makt. För att en verklig förändring ska var möjlig bör så väl Putin som Lukasjenko avgå och hur sannolikt är det just nu?

Bildtext Svetlana Tihanovska (i mitten) och många andra kvinnor personifierar motståndet i Belarus. Bild: Tatjana Zenkovitš / EPA Belarus,Svetlana Tichanovskaja

Men Andrei Kutsilas dokumentärfilm saknar inte hopp. Den unga generationen är oskyldig och medveten och i filmen får man ta del av en 15-årig killes resonemang om huruvida han bor i ett självständigt land eller i en rysk lydstat. De allra flesta är medvetna om förtrycket och i synnerhet den unga generationen förhåller sig kritiskt till statspropagandan och det enväldiga styret i Belarus.

– För 15 år sedan hade vi eventuellt mött ryska pansarvagnar med blommor, men i dag finns det en större medvetenhet bland de unga och det inger hopp, säger Andrei Kutsila.

I tio år har Andrei Kutsila gjort dokumentärfilmer. I början förhöll han sig kritiskt till all form av aktivism, men när den här filmen tog form insåg han att han faktiskt ville säga någon konkret med sin film, att förändringar är möjliga att genomföra, även om många betalar ett högt pris för sin idealism.