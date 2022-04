Teaterrecension: Sarah Kanes Crave som fysisk musikteater på Koko-teatteri

Nu hittar 1990-talets mest omtalade dramatiker tillbaka till Finland efter en lång paus. På Koko-teatteri görs Sarah Kanes pjäs Crave som ett genomkomponerat multikonstverk. Ett intressant experiment, där texten får en onödigt undanskymd roll.

Temat är kärlek. Ett utforskande av kärlekens möjligheter och återvändsgränder, ofta med en desperat och våldsam underton, ständigt kryddad med en brittisk svart humor som får en skratta åt mörkret – på ett bra och smart sätt.

Vi har fyra pjäskaraktärer, två kvinnor och två män i olika åldrar. Och ett pjäsbygge som är som ett pussel med väldigt många bitar och möjligheter.

Bild: Sini Salo. Crave

Till en början känns det som om de fyra talade för sig själva. Det är kortkorta repliker som uttalas i tur och ordning, om våld och längtan och till synes lösryckta minnen.

Småningom blir pusslet helare och man kan urskilja dialoger, dels mellan den yngre kvinnan och den äldre mannen, dels mellan den yngre mannen och den äldre kvinnan. Men ständigt lever de korta replikerna ett eget liv. Det är upp till åskådaren att pussla ihop dem.

Det ställer höga krav, både på skådespelarna och på publiken.

Intressant regivision

Sonja Sorvola har översatt, regisserat och koreograferat, och står också själv på scenen. Hennes vision är stark, att förvandla den svåra spännande texten till ett multikonstverk. Här finns dels ett fysiskt dansinfluerat scenspråk som ständigt spelar med och mot texten, dels en ständigt närvarande musik.

Bildtext Ismo Laakso och pianot. Bild: Sini Salo. Crave

Att verket är genomkomponerat gör att det blir Ismo Laaksos musik som styr föreställningen. Den hämtar med sig en närmast avantgardistisk ton, som ibland varvas med en Coldplay-melodislinga.

Men hur blir det när en pjäs som inte behöver något annat än precist och rytmiskt exakt framförd text, möter musik som också vill ta all plats?

Musik som överröstar texten

Jag minns pjäsens 23 år gamla uruppförande där de brittiska skådespelarna uppsättningen igenom satt på var sin stol bredvid varandra, och inte gjorde mycket annat än spelade texten med sina röster. Och det var tillräckligt.

Att man nu gör någonting helt annat är i sig inte alls ett problem.

Bildtext Jouni Bäckström och Elina Aalto. Bild: Sini Salo. Crave

Jag köper det fysiska uttrycket, dansrörelserna. Förutom Sorvola är också Jouni Bäckström och Elina Aalto snyggt närvarade i det komplicerade pjäsbygget. Jag köper också valet att ibland sjunga replikerna på pjäsens originalspråk. Att blanda engelska och finska låter enbart spännande.

Att skapa musik till helheten är i sig inte heller ett problem. Sarah Kane jämförde själv Crave med ett partitur för en stråkkvartett, det är en pjäs som helt saknar scenanvisningar och istället bygger på rytm, poetiskt och minimalistiskt. Hon berättade själv att hon, när hon skrev pjäsen, ibland kunde känna en repliks rytm innan hon visste vad den skulle innehålla.

Men att musiken här allt för ofta överröstar texten blir ett problem. Det är tidvis omöjligt att uppfatta texten, vilket i slutändan leder till att det blir svårt för en åskådare att bygga sitt eget pussel av de många skenbart lösryckta replikerna. Nu blir pjäsfigurernas inre känslomässiga utveckling allt för avlägsna för mig.

Själv tänker jag att en pjästext som den här behöver mer tystnad, där Sarah Kanes ofta så geniala oneliners hade fått spela huvudrollen. Tystnad ÄR en stark effekt. Och i stunder när texten inte behöver konkurrera med musiken, bränner det alltid till.

Bildtext Sonja Sorvola. Bild: Sini Salo. Crave

Att Ismo Laakso nu sköter musik och spelar piano live och dessutom gör en av de fyra rollerna, är inte heller oproblematiskt. Hans fokus ligger vid musiken, och hans textpartier blir därför känslomässigt lite som innantill-läsning. Det gör att hans roll blir som från en annan föreställning, pusselbitarna passar helt enkelt inte ihop.

Vacker poetisk slutscen

Nu lämnar jag Koko-teatteri med delade känslor. Glad över att Sarah Kanes fina text igen uppmärksammas i Finland, och sorgsen över att texten så ofta får en biroll i helheten.

Bildtext Elina Aalto och Jouni Bäckström med Sonja Sorvola i mitten, någon sekund innan uppsättningens slut. Bild: Sini Salo. Crave

Men slutscenen stannar kvar i minnet.

Pjäsen som börjar med repliken You’re dead to me (Du är död för mig) och via en replik som Man kan bara ta livet av sig om man inte redan är död avslutas med raden Happy and free (Lycklig och fri), lämnar mig med bilden av en kropp som fritt släpper sig ut i det tomma intet.

Crave på Koko-teatteri Text: Sarah Kane

Regi: Sonja Sorvola

Musik: Ismo Laakso

Ljus: Pietari Salmi

Översättning: Sonja Sorvola

På scenen: Elina Aalto, Jouni Bäckström, Ismo Laakso och Sonja Sorvola.

Koko-teatteri har byggt upp ett helt Sarah Kane-tema kring Crave-premiären. På teatern finns en fotoutställning som bygger på finländska uppsättningar av hennes pjäser, dessutom får en uppsättning av 4.48 Psychosis nypremiär, debutpjäsen Blasted görs som en läsning, och måndagen den 25e arrangeras en paneldiskussion om Sarah Kane.

I samband med det lyfts också Svenska Yles uppmärksammade radiodokumentär om Sarah Kane upp på nytt. Läs också artikeln om ett möte med Sarah Kane, det som skulle bli hennes sista radiointervju.