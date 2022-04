Livlig bostadsmarknad i Österbotten trots många orosmoment – stor efterfrågan särskilt på egnahemshus

Fastighetsförmedlare Yle Österbotten har pratat med har inte märkt någon stor förändring på bostadsmarknaden under våren. Kunder ansöker också om bostadslån i samma takt som tidigare.

Bostadsmarknaden i Österbotten verkar inte ha påverkats nämnvärt av kriget i Ukraina eller de stigande levnadskostnaderna. Fortsättningsvis är många österbottningar intresserade av att köpa hus.

Lars-Johan Backman på Kiinteistömeklarit i Vasa säger att det finns en klyfta mellan utbud och efterfrågan just nu.

– Efterfrågan på småhus är stor, mycket större än den har varit tidigare. Och utbudet är ganska litet.

Bildtext Lars-Johan Backman på Kiinteistömeklarit säger att inte heller de stigande räntorna har påverkat marknaden i någon större grad. Bild: Yle/Joni Kyheröinen fastighetsförmedlare,lars-johan backman,kiinteistömeklarit

Backman säger att han inte har märkt några stora förändringar i och med kriget i Ukraina och de stigande priserna på många varor.

– Räntorna har stigit en aning, men det är så lite att det inte har någon betydelse på marknaden för tillfället.

Enligt Backman ligger både prisnivån och antalet affärer på samma nivå som tidigare.

Coronapandemin förändrade behoven

Också Jonny Nybäck på fastighetsförmedlingsbyrån Optima säger att livligheten på marknaden håller i sig, trots att antalet säljobjekt är mindre nu än för några år sedan.

– Det finns alltid ett behov av bostäder oavsett vad som händer i världen. Det skulle säkert finnas fler köpare om det fanns fler objekt, säger Nybäck.

Han berättar att särskilt småhusen går snabbt åt. Köparna är ofta unga familjer. Lägenheter hittar å sin sida köpare bland människor i många olika livssituationer.

Det finns alltid ett behov av bostäder oavsett vad som händer i världen. ― Jonny Nybäck, fastighetsförmedlare Optima

Enligt Nybäck stannade bostadsmarknaden av en aning 2020 när coronapandemin bröt ut, men efter det har den snabbt fått fart igen.

– Folk fick kanske ett större behov av att byta bostad när många jobbade hemifrån.

Bildtext Bostadsmarknaden har fått fart igen efter en liten svacka, säger Jonny Nybäck på Optima. Bild: Rasmus Karlsson / Yle fastighetsförmedling,fastighetsbranschen,mäklare,bostadsmarknaden,fastighetsmarknaden,Österbotten

Intresset har ökat

Utbudet varierar beroende på vilka krav köparna har.

Letar man exempelvis efter ett småhus med minst fyra rum som är byggt tidigast år 2000 och har en budget på 300 000 euro finns i nuläget bara tolv objekt till salu i hela Österbotten på sajten Etuovi. Vill man dessutom ha ett garage blir alternativen ännu färre.

Enligt Etuovis egen jämförelse har antalet sökningar ökat betydligt jämfört med innan coronapandemin. För småhusens del är ökningen hela 50 procent.

I fråga om sommarstugor har säsongen ännu inte riktigt kommit i gång, men Miika Korkiakoski på fastighetsförmedlingsbyrån Visiona tror att det finns en köpvilja bland kunderna.

– Folk vill köpa en bra ”villa”. Det borde finnas el och vatten så att man kan bo och arbeta där.

Bildtext Miika Korkiakoski på Visiona säger att kunderna vill ha en bra "villa" med vatten och el. Bild: Rasmus Karlsson / Yle fastighetsförmedling,fastighetsbranschen,mäklare,bostadsmarknaden,fastighetsmarknaden,Österbotten

Låneansökningarna rullar in

Inflationen och de stigande priserna på bland annat mat och bränsle har tärt på konsumenternas förtroende. Det osäkra läget verkar ändå inte ha påverkat österbottningarnas intresse för att ansöka om bostadslån.

– Vi har samma efterfrågan på bostadslån som innan Ukrainakrisen, berättar kontorschef Frej Björses på Handelsbanken i Vasa.

Bildtext Österbottningarna ansöker om bostadslån i samma takt som tidigare, säger Frej Björses på Handelsbanken i Vasa. Bild: YLE/Marcus Lillkvist Handelsbanken finland

Inte heller på Kvevlax sparbank har man märkt någon förändring i kundbeteendet.

– Det är klart att människor är oroliga, inte är det fråga om det. Men att alla skulle dra i handbromsen nu ser vi inte, säger vd Fredrik Björk.

Enligt Björk är det många kunder som är fundersamma över bland annat energipriserna. Han tror ändå att de som redan har påbörjat bygg- eller renoveringsprojekt också kommer att slutföra dem.

Det är klart att människor är oroliga, inte är det fråga om det. Men att alla skulle dra i handbromsen nu ser vi inte. ― Fredrik Björk, vd Kvevlax Sparbank

Räntetak ett alternativ

Frej Björses ser inflationen och de eventuellt stigande räntorna som ett större orosmoment än kriget i fråga om bostadslån. Att räntorna faktisk kommer att stiga ser han dock inte som någon självklarhet.

– Jag är inte riktigt övertygad om det. Vi har så mycket annat som bromsar på marknaden just nu.

Fredrik Björk säger att det i varje fall kan vara all anledning att fundera på ett räntetak ifall man är på väg att ta ett bostadslån. På det sättet kan man låsa räntan under en viss tid, till exempel under de fem eller tio första åren av lånetiden.

– Om man inte har gjort det tidigare, så nu löns det att ta det i beaktande.