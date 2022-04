Florida bara fortsätter att vinna – Barkov målskytt då man tangerade klubbrekordet

Inget stoppar Florida Panthers just nu. Laget radar upp segrar och i natt tog man tolfte raka triumfen. Aleksander Barkov gjorde ett mål mot Detroit.

Grundserien i NHL avslutas om en dryg vecka men Florida Panthers kan redan nu titulera sig det bästa laget i östra konferensen. Florida säkrade sin position som etta i sin division och hela östra konferensen då man slog Detroit Red Wings med 5–2.

I och med nattens seger tangerade Florida också klubbrekordet för längsta segersviten. Laget har nu vunnit tolv matcher i rad.

– Det betyder väldigt mycket för oss. Vi har lagt ner mycket jobb under säsongen och att säkra förstaplatsen är stort för oss. Vi får nu hemmafördel i slutspelet, men förutom det försöker vi bygga upp vårt spel och samtidigt ha roligt, säger backen MacKenzie Weegar efter matchen.

Weegar var en av Floridas fem målskyttar i natt. De övriga målen gjordes av Noel Acciari, Aleksander Barkov, Mason Marchment och Sam Reinhart.

Barkovs mål kom i numerärt överläge i slutet av första perioden och betydde 2–1. Floridas lagkapten fick stor yta framför Detroits kasse och prickade in säsongens 38:e mål.

Barkovs kedjekamrat Jonathan Huberdeau noterades för två passningspoäng och har nu gjort 113 pinnar den här säsongen – lika många som poängligaettan Connor McDavid.

Sergej Bobrovskij gjorde en stabil match mellan stolparna och räddade 27 skott.

– Vårt försvarsspel har varit väldigt bra. Vi vill vara på rätt sida av pucken hela tiden och "Bob" har varit fantastisk i målet. Det är skönt att inte behöva vända underlägen hela tiden, säger Weegar.

Första målet på två veckor för Teräväinen

Carolina Hurricanes håller fortfarande sin första plats i Metropolitan-divisionen men tvåan New York Rangers har lika många poäng. I natt blev det full pott för Carolina då man slog Winnipeg Jets.

Carolina låg under med 0–2 i slutet av andra perioden men då satte Teuvo Teräväinen in den viktiga reduceringen i powerplay. Sebastian Aho spelade fram till Teräväinen som avancerade in i mitten och avlossade ett vasst handledsskott.

Målet var Teräväinens 20:e den här säsongen och det första sedan 7 april.

– Vi försöker jobba på vårt powerplay varje dag. Vi måste bli bättre på små saker, det handlar om att vinna närkamperna och vårda pucken bättre. Vi blir hela tiden bättre, säger Teräväinen.

I sista perioden såg sedan Jaccob Slavin, Seth Jarvis och Jordan Staal till att Carolina kunde vinna matchen med 4–2. Antti Raanta vaktade kassen för Carolina och räddade 20 av 22 skott.

Resultat: Florida–Detroit 5–2

FLA: Aleksander Barkov 1+0, +/-0, 20.53

FLA: Anton Lundell 0+0, +1, 13.42

FLA: Eetu Luostarinen 0+0, +1, 11.43 New Jersey–Buffalo 2–5

NJD: Janne Kuokkanen 0+1, +/-0, 11.22

BUF: Henri Jokiharju 0+0, -1, 19.40 Pittsburgh–Boston 4–0

PIT: Kasperi Kapanen 0+0, +/-0, 9.56

BOS: Erik Haula 0+0, +/-0, 17.25 Montreal–Philadelphia 3–6 Carolina – Winnipeg 4–2

CAR: Teuvo Teräväinen 1+1, +/-0, 19.59

CAR: Sebastian Aho 0+1, +/-0, 22.35

CAR: Antti Raanta 20/22 räddningar NY Islanders – NY Rangers 3–6

NYI: Otto Koivula 0+0, -1, 13.05 Minnesota – Vancouver 6–3

VAN: Juho Lammikko 0+0, +/-0, 13.47 Tampa Bay–Toronto 8–1 Calgary – Dallas 4–2

DAL: Roope Hintz 0+0, +/-0, 17.02

DAL: Joel Kiviranta 0+0, +/-0, 12.31

DAL: Jani Hakanpää 0+0, +/-0, 15.35

DAL: Miro Heiskanen 0+0, -2, 27.09

DAL: Esa Lindell 0+0, +/-0, 22.44 Los Angeles–Chicago X–X San José–St. Louis X–X

Bildkälla: Viaplay