Tappara medgav att de hade flyt i Åbo – både i spelet och vid studsen som sänkte TPS: "I ärlighetens namn var de bättre"

TPS var bättre, Tappara vann. Där hockeyfinal två i ett nötskal. Studspucken som gav Tappara en 2–0-ledning gör läget prekärt i finalserien för TPS. "Vi har krafter kvar", säger tränaren Jussi Ahokas.

Bra lag har tur?

När favoriten Tappara kopplade ett allt starkare grepp om guldet i hockeyslutspelet avgjorde en riktigt turlig studs.

Efter tre perioder stod det 1–1 och när matchen gick in i förlängningen grinade oturen TPS i ansiktet. I ett anfall kastade Charles Bertrand in pucken mot mål och TPS-backen Ruben Rafkin stötte olyckligt in Tapparas segermål i egen bur.

– Det som hände såg ni själva på tv. Pucken tog i min skridsko och gick i mål. Det är bara att gå vidare, säger Rafkin enligt Iltalehti.

– Jag försökte passa till en spelare vid bortre stolpen, men nu gick den in. Lite tur, säger Bertrand till C More.

"En av säsongens bästa"

I den första finaldusten i Tammerfors var Tappara det klart starkare laget trots att siffrorna hölls nere. Nu var det ett betydligt skarpare TPS som höll på att utjämna finalserien.

– Vi fick upp farten först i andra perioden. Det grämer oerhört mycket att vi inte vann. Vi spelade en av säsongens bästa matcher, säger kvitteringsskytten Juuso Pärssinen enligt STT.

– Vi höjde oss helt klart, men vi var ineffektiva. Finalserien är fortfarande ung och vi har krafter kvar för att kämpa vidare, säger TPS-tränaren Jussi Ahokas.

I eftersnacket var Tappara ödmjuka inför faktumet att de lyckades krångla sig ur en jobbig kväll med en seger. Över 10 000 åskådare i Åbo gjorde TPS-spelarna rejält taggade.

– I ärlighetens namn var TPS bättre än vi spelmässigt, men allt handlar om att vinna, säger Tapparas tränare Jussi Tapola till Yle.

Den tredje finalen mellan Tappara och TPS spelas i Tammerfors på måndag.

Vänder HIFK damfinalen?

På damsidan hade Kiekko-Espoo chansen att säkra guldet för andra gången i rad. För andra gången i rad misslyckades Esbolaget.

HIFK stretar emot och har tagit damernas finalserie till en femte match på söndag.

Bildtext HIFK har gjort match av damernas hockeyfinal. Bild: Lehtikuva HIFK Hockey

I lördagens final blev Michaela Pejzlova hjälte med två mål i tredje perioden. Och helt plötsligt är känslan att HIFK har en fördel inför det definitiva avgörandet i Hagalund.

– Nu finns inga bromsar. Det blir en riktigt intensiv match mot en tuff motståndare, säger Matilda Nilsson – nyckelspelaren som kom till spel trots den otäcka smällen i den tredje finalen.

När Kiekko-Espoos tränare Sami Haapanen svarar på Yles frågor är det ingen nöjd man som pratar.

– Vi var skraja och blyga. Det där är inga mästartakter. HIFK vann välförtjänt, säger Haapanen.